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Госдеп США надеется на возобновление работы «Северного потока-1»

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Вашингтон рассчитывает на запуск газопровода «Северный поток-1» как способ избежать энергетический кризис в Европе в краткосрочной перспективе. Об этом в среду, 20 июля, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ходе пресс-конференции.

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«Северный поток» был бы важным элементом этого. Мы приняли к сведению, расценивайте их как пожелаете, публичные заявления о том, что «Газпром» будет выполнять существующие контракты», — отметил он.

Прайс уточнил, что поставки в Европу российского газа через трубопровод могли бы помочь странам континента, в частности, Германии восполнить свои резервы, таким образом «повысив энергетическую безопасность и устойчивость».

Представитель Госдепа еще раз подчеркнул, что такая перспектива может рассматриваться в краткосрочном формате и необходима до тех пор, пока европейские государства не снизят зависимость от российских энергоносителей.

Ранее в этот день надежду на возобновление поставок газа по «Северному потоку» на 40% от максимума выразил немецкий газотранспортный оператор Gascade. При этом отметил, что в связи со сложным техническим процессом полное возобновление работы трубопровода после ремонта может занять несколько часов.

Также в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбину Siemens для «Северного потока – 1» уже перевозят из Канады и она «вернется на место вовремя». При этом она не уточнила сроков передачи оборудования России. Изначально Канада отказывалась возвращать турбину после ремонта из-за санкций против РФ.

Как прокомментировал ситуацию президент РФ Владимир Путин, Канада долго не возвращала из ремонта турбину, поскольку страна производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок.

При этом ранее, 17 июля, СМИ сообщили, что Канада отправила турбину для газопровода в Германию, которая передаст ее России. Для доставки оборудования понадобится около 5–7 дней, наладка продлится еще четыре дня и, ориентировочно, завершится 24 июля.

Как заявил «Известиям» первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, каких-либо предпосылок для полной остановки поставок газа из России в Европу нет.

Работы по техническому обслуживанию газопровода «Северный поток-1» продолжаются. По плану они должны быть закончены завтра, 21 июля, в шесть часов утра. Работы были запланированы заранее и согласованы с партнерами по транспортировке. Москва не раз отмечала, что здесь нет никакой политической подоплеки.

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