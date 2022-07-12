В ФРГ не смогли найти альтернативу российскому газу

Германия месяцами готовилась найти альтернативу российскому газу, однако до зимы это реализовать невозможно. Об этом «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

«В настоящее время резервуары для хранения газа заполнены примерно на 63%. К ноябрю этот показатель должен составлять 90%. Если газа будет меньше, некоторые отрасли промышленности пострадают», — добавил политик.

Как сообщил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, хранилища в Германии сейчас заполнены немного ниже среднего показателя за предыдущие годы. «Даже для мягкой зимы этого будет недостаточно. Это означает, что Германия не замерзнет зимой только в том случае, если Россия поставит больше газа», — отметил политик.

11 июля «Северный поток – 1» (СП) остановился на плановое обслуживание. О ремонте оператор СП сообщил 1 июля. Необходимость проведения работ совпала с ухудшающейся энергетической ситуацией в Европе на фоне сокращения поставок российского газа. С 16 июня прокачка по СП снизилась до 67 млн кубометров в сутки, то есть 60% мощности газопровода перестали использоваться. Падение объема было вызвано задержкой возврата газовых турбин Siemens, которые ремонтировались в Канаде. Хотя в Европе и пытались обвинить Россию в намеренном сокращении поставок, в итоге Берлин и Оттава все-таки договорились о возврате оборудования.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила 11 июля, что Германия ожидает, что с возвратом турбины Siemens «Северному потоку – 1» исчезнет причина для снижения объемов прокачки газа по трубопроводу.

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«С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»