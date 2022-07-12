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В ФРГ не смогли найти альтернативу российскому газу

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Patrick Pleul
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Германия месяцами готовилась найти альтернативу российскому газу, однако до зимы это реализовать невозможно. Об этом «Известиям» заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
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«В настоящее время резервуары для хранения газа заполнены примерно на 63%. К ноябрю этот показатель должен составлять 90%. Если газа будет меньше, некоторые отрасли промышленности пострадают», — добавил политик.

Как сообщил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек, хранилища в Германии сейчас заполнены немного ниже среднего показателя за предыдущие годы. «Даже для мягкой зимы этого будет недостаточно. Это означает, что Германия не замерзнет зимой только в том случае, если Россия поставит больше газа», — отметил политик.

11 июля «Северный поток – 1» (СП) остановился на плановое обслуживание. О ремонте оператор СП сообщил 1 июля. Необходимость проведения работ совпала с ухудшающейся энергетической ситуацией в Европе на фоне сокращения поставок российского газа. С 16 июня прокачка по СП снизилась до 67 млн кубометров в сутки, то есть 60% мощности газопровода перестали использоваться. Падение объема было вызвано задержкой возврата газовых турбин Siemens, которые ремонтировались в Канаде. Хотя в Европе и пытались обвинить Россию в намеренном сокращении поставок, в итоге Берлин и Оттава все-таки договорились о возврате оборудования.

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила 11 июля, что Германия ожидает, что с возвратом турбины Siemens «Северному потоку – 1» исчезнет причина для снижения объемов прокачки газа по трубопроводу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»

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