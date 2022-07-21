Поставки по «Северному потоку» возобновились на уровне 30% об общей мощности
Возобновившиеся 21 июля поставки газа в Германию по «Северному потоку» пока идут на мощности около 30%, выход на плановые 2,66 млн кубов может занять несколько часов. Об этом сообщил оператор газопровода Nord Stream AG.
«Мы находимся в процессе возобновления транспортировки газа. Для достижения заявленных объемов потребуется несколько часов», — рассказали в Nord Stream AG «РИА Новости».
Как отметил в Twitter глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, заявлены около 530 ГВт/ч в день.
«Возможны дальнейшие изменения», — написал он.
Поставки возобновились утром 21 июля по завершении плановых технических работ.
Работа газопровода была остановлена 11 июля в связи с организацией профилактических работ, где тестировались механические компоненты и системы автоматизации.
При этом несколькими днями ранее поставки газа по «Северному потоку» были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада не возвращала после ремонта из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию. Уточнялось, что для доставки понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля.
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