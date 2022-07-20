ФРГ ожидает поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после ремонта

Правительство Германии ожидает поставок газа по «Северному потоку» в полном объеме после завершения ремонтных работ. Об этом сообщила 20 июля на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман.

«Мы исходим из того, что после завершения работ по техническому обслуживанию газ будет поступать в полном объеме, Россия будет выполнять свои контрактные обязательства», — сказала она.

Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщило, что поставка российского газа по «Северному потоку» возобновится сразу же после завершения планового ремонта. По информации собеседника агентства, пропускная способность трубопровода будет менее 160 млн куб. м в сутки.

Газопровод находится на техническом обслуживании с 11 июля, работы продлятся до 21 июля.

Кроме того, российский «Газпром» 14 и 15 июня сообщил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, в том числе из-за того, что немецкая компания Siemens из-за санкций против РФ не вернула турбины, находящиеся в Канаде на техобслуживании. В связи с этим снизилась прокачка газа. 17 июля Канада отправила турбину в Германию. Уточнялось, что для доставки оборудования понадобится около пяти-семи дней, наладка продлится еще четыре дня и ориентировочно завершится 24 июля. «Газпром» 20 июля заявил, что так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя и направил новый запрос.

Как сообщили «Известиям» в бундестаге 11 июля, Германия надеется, что к ноябрю ее газовые хранилища будут вновь заполнены на 90%.В настоящее время этот показатель равен 63% и если ситуация не улучшится, то многие отрасли промышленности серьезно пострадают.