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В Канаде назвали тяжелым решение о передаче ФРГ турбины для СП-1

Премьер-министр Канады Трюдо назвал тяжелым решение о передаче ФРГ турбины для «Северного потока»
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Оттаве тяжело далось решение о передаче турбины для «Северного потока» Германии. Об этом в среду, 13 июля, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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«Это было очень трудное решение», — сказал Трюдо журналистам во время выступления, которое транслировали национальные телеканалы, в ходе поездки в Кингстон (провинция Онтарио).

Ранее, 10 июля, сообщалось, что Оттава, несмотря на антироссийские санкции, вернет отремонтированные турбины по просьбе ФРГ.

Это решение на следующий день прокомментировали в США. В Госдепартаменте заявили, что страна поддерживает решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе «Северный поток». Там же добавили, что такое исключение из санкционного режима позволит Европе восстановить резервы газа.

Решение Канады также поддержали в Еврокомиссии. В частности, в заявлении ЕК, опубликованном 12 июля, говорится, что возвращение турбины устранит один из предлогов для сокращения потоков российского газа в ЕС. При этом отмечалось, что Еврокомиссия находится в тесном контакте по этому вопросу как с Германией, так и с Канадой, а также с немецким концерном Siemens.

В настоящее время в период ремонтных работ на «Северном потоке», которые продлятся с 11 по 21 июля, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину.

Ранее в июле отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку» может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС. Так, по состоянию на 13 июля цена газа в ЕС превысила $1900 за 1 тыс. куб. м.

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