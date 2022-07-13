Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-президент Шри-Ланки Раджапакса получит убежище в Сингапуре
Мир
В Германии обвинили правительство в энергетическом кризисе в стране
Мир
В Венгрии отказались поддержать эмбарго на импорт газа из РФ
Мир
Темпы заполнения газовых хранилищ Европы упали вдвое после остановки «Северного потока»
Политика
Песков отметил отсутствие окончательных договоренностей по транзиту грузов в Калининград
Наука
Ученые разработали точный экспресс-тест для вируса оспы обезьян
Армия
Российские ПВО перехватили пять украинских баллистических ракет «Точка-У»
Общество
Задержан бывший заместитель губернатора Томской области Юрий Гурдин
Мир
Российская делегация прибыла на переговоры по «зерновому вопросу» в Стамбуле
Мир
Четверть жителей США захотели пересесть на электромобили из-за высоких цен на бензин
Мир
Смертная казнь в ДНР в случае отклонения апелляций будет предполагать расстрел
Сюжет:

Цена газа в ЕС превысила $1900 из-за аварии в Норвегии

Цена газа в Европе превысила $1900 за 1 тыс. кубов на фоне новостей об аварии в Норвегии
0
Фото: Global Look Press/Stefan Klein
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цена газа в Европе превысила $1900 за тысячу кубов из-за аварии на месторождении Sleipner в Норвегии. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на среду, 13 июля.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

Так, цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до $1910 за 1 тыс. куб. м. после $1802 на закрытие вторника. Общий рост стоимости газа с начала дня превышал 5%.

Месторождение служит связующим звеном в газотранспортной системе. Авария влечет за собой последствия для поставок газа с газоперерабатывающего завода в Западной Норвегии в терминалы приема в Великобритании и Бельгии.

Технические проблемы на месторождении Sleipner в Норвегии привели к утечке и временной остановке добычи и поставок газа в Европу.

Все это привело к росту цен на газ. Этому также способствовал плановый ремонт «Северного потока».

На время ремонтных работ на «Северном потоке», которые продлятся с 11 по 21 июля, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину.

Ранее в июле отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку» может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022