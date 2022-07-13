Цена газа в ЕС превысила $1900 из-за аварии в Норвегии

Цена газа в Европе превысила $1900 за тысячу кубов из-за аварии на месторождении Sleipner в Норвегии. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE по состоянию на среду, 13 июля.

Так, цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до $1910 за 1 тыс. куб. м. после $1802 на закрытие вторника. Общий рост стоимости газа с начала дня превышал 5%.

Месторождение служит связующим звеном в газотранспортной системе. Авария влечет за собой последствия для поставок газа с газоперерабатывающего завода в Западной Норвегии в терминалы приема в Великобритании и Бельгии.

Технические проблемы на месторождении Sleipner в Норвегии привели к утечке и временной остановке добычи и поставок газа в Европу.

Все это привело к росту цен на газ. Этому также способствовал плановый ремонт «Северного потока».

На время ремонтных работ на «Северном потоке», которые продлятся с 11 по 21 июля, единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину.

Ранее в июле отраслевые эксперты рассказали «Известиям», что остановка поставок газа по «Северному потоку» может вызвать рост цен сырья на рынке ЕС.