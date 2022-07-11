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США поддержали решение Канады отправить в ФРГ турбину для «Северного потока»

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Фото: Global Look Press/dpa/Maurizio Gambarini
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США поддерживают решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для использования в российском экспортном трубопроводе «Северный поток». Об этом 11 июля заявил госдепартамент.

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«Мы поддерживаем решение правительства Канады вернуть газовую турбину Германии для использования в трубопроводе «Северный поток – 1». В краткосрочной перспективе турбина позволит Германии и другим европейским странам восстановить свои резервы газа, повысив энергетическую безопасность и противостоять попыткам России использовать энергоносители как оружие», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России. По его словам, ситуация с прекращением поставок по этому газопроводу очень серьезная. Он отметил, что ЕК надеется на возобновление поставок после технических работ.

11 июля компания-оператор магистрали Nord Stream AG сообщила о том, что поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00. Работа приостановлена для организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля.

До этого, 9 июля, канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся на техническом обслуживании в Канаде. Сообщалось, что компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны. В министерстве экономики и защиты климата Германии 16 июня заявили, что ведут переговоры с правительством Канады о возвращении двигателей.

В тот же день стало известно, что приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В «Газпроме» отметили, что это, в частности, связано с отказом немецкой компании Siemens возвращать из ремонта турбины.

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