«Газпром» получил от Siemens документы по турбине для «Северного потока»

«Газпром» получил от Siemens документы от властей Канады по турбинам для «Северного потока». Об этом в понедельник, 25 июля, сообщила пресс-служба компании.

В «Газпроме» отметили, что уже изучили полученные бумаги. Однако они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы.

Кроме того, добавили в пресс-службе, по-прежнему открыты вопросы по поводу санкций Евросоюза (ЕС) и Великобритании. Их решения важны для поставки двигателя в Россию, а также для срочного капитального ремонта других газотурбинных двигателей для КС «Портовая».

За день до этого, 24 июля, появилась информация о передаче компанией Siemens Energy корпорации «Газпром» экспортной лицензии, выданной Канадой. Это позволит ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года.

Ранее, 21 июля, сообщалось, что необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток» турбина задерживается при транзите в Германии. В тот же день вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины Siemens из Канады в Германию, однако отказался рассказывать о деталях ее доставки в страну.

Турбину должны были отправить в Россию еще 23 июля, однако сделать этого не удалось из-за якобы отсутствия необходимых документов со стороны «Газпрома».

Поставки газа по «Северному потоку» были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада долгое время отказывалась возвращать после ремонта из-за введения западными странами санкций против России.