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Турбина для «Северного потока» застряла якобы из-за отсутствия разрешения России

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток» турбина задерживается при транзите в Германии якобы из-за отсутствия разрешения со стороны России. Об этом сообщило агентство Reuters 21 июля со ссылкой на свои источники.

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В какие сроки оборудование может быть возвращено, пока неясно, но СМИ полагает, что данный процесс может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Согласно данным агентства, турбина всё еще находится в ФРГ, поскольку Россия якобы не дала согласие на ее транспортировку. Также указано, что обычно данная запасная деталь работает на российской компрессорной станции «Портовая», она проходила техобслуживание в Канаде и была доставлена в Кельн 17 июля через логистическую фирму Challenge Group.

Ранее в четверг вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек подтвердил факт прибытия турбины Siemens из Канады в Германию, однако отказался рассказывать о деталях ее доставки в страну.

Тогда же данные оператора Nord Stream AG показали, что поставки газа по «Северному потоку» вышли на уровень до остановки газопровода на ремонт — порядка 40% от максимума. Поставки возобновились утром 21 июля по завершении плановых технических работ.

Изначально сообщалось, что поставки газа в Германию по «Северному потоку» идут на мощности около 30%. Там же подчеркивалось, что выход на плановые 2,66 млн куб. м может занять несколько часов.

При этом несколькими днями ранее поставки газа по «Северному потоку» были снижены из-за отсутствия турбины Siemens, которую Канада не возвращала после ремонта из-за антироссийских санкций. 17 июля стало известно, что канадская сторона отправила оборудование в Германию. Уточнялось, что для доставки понадобится около 5–7 дней, наладка продлится еще четыре дня и, ориентировочно, завершится 24 июля.

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