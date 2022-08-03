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Экс-канцлер Германии Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2»
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Экс-канцлер Германии Шредер выступил за запуск «Северного потока – 2»

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Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Непростую ситуацию с энергоснабжением Германии можно решить, запустив газопровод «Северный поток – 2» (СП-2). Об этом заявил бывший федеральный канцлер страны Герхард Шрёдер.

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«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», — сказал он в интервью изданию Stern, опубликованном 3 августа.

Ранее в этот день депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявил, что энергокризиса в ФРГ можно избежать с помощью запуска газопровода СП-2 и продления срока эксплуатации АЭС. При этом политик указал на то, что ветреная и солнечная энергия зависят от погоды.

В то же время ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович отметил в беседе с «Известиями», что экономия, к которой прибегают страны ЕС для того, чтобы постараться миновать энергокризис, может скоро вызвать вопросы у жителей этих стран, поскольку они привыкли к комфортным условиям.

До этого, 29 июля, начать поставки газа из России в Германию по СП-2 призвал депутат бундестага от «Левых» Клаус Эрнст. Он отметил, что для восстановления газоснабжения в ФРГ необходимо использовать все возможные методы, в том числе ведение переговоров с Россией.

Эти слова немецкого парламентария депутат Госдумы от ЛДПР Аркадий Свистунов назвал гласом вопиющего в пустыне. По его мнению, такие заявления ни к чему это не приведут, «евробюрократы не отступят от своей позиции русофобии, которую они продвигают изо всех сил».

20 июля президент РФ Владимир Путин отметил, что Европа пренебрегла традиционной энергией, сделала ставку на альтернативные источники и столкнулась с таким плачевным результатом. При этом Запад перекладывает ответственность на «Газпром»» за проблемы с энергетикой в Европе. Также российский лидер заявил, что цены на энергоносители поползли вверх в результате политики Запада.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был введен эксплуатацию, так как Германия приостановила процедуру сертификации.

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