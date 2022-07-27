Экономь-класс: как жители ЕС справляются с энергокризисом

В Европе обостряется энергетический кризис. Впервые с марта цены на газ достигли $2200 за 1 тыс. куб. м. Страны ЕС 26 июля приняли чрезвычайный план по сокращению его потребления на 15% . Как рассказали «Известиям» местные жители, пока энергетический кризис ощутимо бьет в основном по пользователям автомобильного и другого личного транспорта . Впрочем, несмотря на то что многим жителям приходится экономить, ситуация пока не столь критичная.

«Разговоры о немытой Европе — преувеличение»

Если часть жителей ЕС воспринимает необходимость экономии в текущих условиях, как способ защиты европейской демократии, другие начинают сомневаться в правильности выбранного Брюсселем курса . Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Handelsblatt от 17 июля даже заявила, что они уже готовы к протестам «радикалов» из-за роста цен. «Конечно, есть опасность, что те, кто уже во время пандемии кричал о своем презрении к демократии, часто действуя бок о бок с правыми экстремистами, попытаются использовать резко растущие цены как новый повод для повышения активности», — отметила министр. При этом ответственную социальную политику (подразумевающую экономию) она назвала «предпосылкой для сплачивания общества».

Согласно последним опросам, жители ФРГ действительно готовы экономить «назло Путину», как выразилась в апреле еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. « Каждый раз, выключая воду, приговаривайте: получи, Путин! » — заклинала в апреле политик. По результатам опроса INSA от 20 июля, больше половины немцев (62%) стали реже и поспешнее мыться. Впрочем, 35% респондентов не изменили свои привычки . При этом, по данным того же опроса, 44% все-таки собираются принять участие в демонстрациях против завышенных цен на энергию (50% не готовы к акциям).

Свести счет_2 Фото: Global Look Press/Jochen Tack

«Известия» пообщались с местными жителями, чтобы узнать, поменялся ли их быт на фоне кризиса и что они думают по поводу происходящего.

— Проблема в том, что немецкие СМИ часто подают своим читателям конкретные месседжи. Сейчас — о том, что санкции будут работать, но для этого надо поэкономить . Министерства показательно выключают свет, отключают кондиционеры. Это демонстративные акции. Простые жители все-таки пользуются коммунальными услугами, как и прежде. Летом люди еще не сильно ощущают подорожание энергоносителей. Хотя ожидается, что зимой электроэнергия будет стоить на 300–400% больше , — рассказал «Известиям» Франк Гроллмитц, который живет в пригороде Ганновера.

По его словам, в текущей ситуации могут начаться социальные протесты. «Все-таки выбирать между продовольствием и отоплением — это что-то непостижимое для немца», — добавил собеседник «Известий».

Помимо энергетического кризиса в Германии наблюдается рекордная инфляция (8,2%), потому рост цен на продукты уже бьет по кошельку жителей.

— Цены на продукты ощутимо выросли. Я сейчас гораздо больше денег трачу на еду. Сыр, масло и мясо стали очень дорогие. Если мясо я и так не часто покупала, то теперь еще стала сокращать потребление сыра , — рассказала «Известиям» студентка Лиза из Потсдама, живущая в общежитии. Груз цен за отопление на нее не ложится.

Свести счет_1 Фото: Global Look Press/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Соседним Нидерландам с начала 2022 года удалось сократить потребление газа примерно на треть (почти вдвое больше, чем Германии с 14%). Отчасти такого результата они смогли достичь благодаря возобновлению работы угольных электростанций. Однако не последнюю роль сыграла кампания, объявленная правительством в апреле, под девизом zet de knop om ( нид. «поверните выключатель»). Так, граждан попросили меньше отапливать свои дома, а также сократить потребление газа на предприятиях . Как рассказала «Известиям» жительница Лейдена Екатерина, из-за роста цен приходится экономить, но « разговоры о немытой Европе — преувеличение ».

— Я начала строить свой быт в Нидерландах как раз в период обострения отношений между РФ и Западом — в конце 2021 года. То есть мне изначально приходилось принимать во внимание рост цен на энергоносители. Наш арендодатель уже в январе сообщил нам, что он вынужден поднять цены на газ, несмотря на фиксированную сумму в договоре . Поскольку у нас хорошая стоимость аренды, мы не стали спорить, — рассказала девушка.

По ее словам, больше всего ощущается рост цен на бензин. Если в сентябре литр 95-го стоил €1.80 (примерно 106 рублей), то в разгар кризиса цены достигали €2.50 (примерно 176 рублей). «Сейчас они немного ниже, но это только потому что правительство убрало один из налогов, чтобы помочь населению», — отметила Екатерина.

— И всё же мои привычки ощутимо не изменились. Мы не стали меньше ездить на машине, выключать свет или мыть только три части тела по расписанию. Да, цены растут, но всё не так плохо , — добавила девушка.

«Зимой будет заметнее»

26 июля биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта достигли $2200 за 1 тыс. куб. м , согласно данным лондонской биржи ICE. Днем ранее «Газпром» сообщил об остановке еще одной турбины Siemens на компрессионной станции «Портовая» , отвечающей за прокачку по «Северному потоку» из-за необходимости ремонтных работ. Таким образом, поставки сократятся до 33 млн куб. м в сутки (20% пропускной мощности СП).

На этом фоне страны ЕС согласовали во вторник план действий в чрезвычайных ситуациях с газом . Он предполагает, что в период с августа по конец марта 2023 года члены объединения должны будут сократить потребление газа на 15%. Однако по сравнению с первым проектом Еврокомиссии (ЕК) для ряда стран предусмотрены исключения. Так, от планки в 15% могут освободить государства ЕС без связей с газовыми системами соседей по союзу (островные республики, как Кипр и Мальта), а также тех, чьи электросети не синхронизированы с европейской системой и сильно зависят от газа (страны Балтии). Кроме того, каждый участник ЕС будет вправе выбирать сам, как ему сокращать потребление голубого топлива .

Отметим, что первую версию плана ЕК в южной Европе восприняли негативно. Так, третий вице-премьер Испании Тереса Рибера заявила, что Мадрид поддержит план ЕС, но готов сократить потребление «на цифру значительно более низкую», чем 15%. В Испании ситуация обостряется и тем, что 25 июля алжирская нефтегазовая компания Sonatrach заявила о приостановке поставок по морскому газопроводу «Медгаз» в связи с «поломкой на испанском участке» трубопровода.

— Ощутимой разницы в использовании электроэнергии я не заметил. Я приверженец разумного потребления и уже два года веганю. К тому же у меня нет кондиционера. Единственное, что ощущается, — это дорогой бензин. Так что я стараюсь не пользоваться своим мотоциклом , — рассказал «Известиям» Роджер Абелла из Барселоны.

Официальный представитель кабмина Греции Яннис Иконому заявил 25 июля, что Афины вовсе намерены требовать исключения страны из плана Еврокомиссии. Министр энергетики и окружающей среды Португалии Жоао Галамба, в свою очередь, сказал 21 июля, что его страна против непропорционального и неустойчивого предложения ЕС.

Свести счет_4 Фото: Getty Images/Martin Schutt

Проживающий в Португалии россиянин Максим рассказал «Известиям», что пока кризис не сильно сказывается на его образе жизни, но рост цен на топливо заставляет более тщательно планировать поездки, особенно дальние . По его словам, с февраля бензин в Португалии стал стоить на 50 центов больше — сейчас около €2,10 (примерно 176 рублей).

— Счет на электричество подрос примерно на 10–15% . Хотя последнее время начал немного снижаться, что радует. На жизнь это пока не влияет. Но будь у нас, например, кондиционер, включали бы чуть реже. Счета за газ увеличились примерно на 20%. Сейчас это особо не чувствуется, но будет заметнее зимой , — добавил собеседник «Известий».

«На каждую семью это влияет по-разному»

Напомним, что с начала апреля Латвия, Литва и Эстония полностью отказались от российского газа. Такое решение было принято на фоне требования Москвы принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях. Жительница Вильнюса Яна рассказала «Известиям», что цены на электричество выросли примерно в два раза. « Теперь экономить приходится всегда: тратить меньше воды, не жечь свет. Растут и цены на продукты », — рассказала она.

К слову, отказалась в апреле платить за российский газ рублями и Чехия. Председатель правления компании Pražská plynárenská Мартина Пацовски недавно сообщил, что жители страны уже выполнили рекомендацию ЕС. По его словам, за II квартал чехи сократили потребление газа на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. При этом жители Праги даже обгоняют график и экономят 16%.

Свести счет_5 Фото: Global Look Press/Bill Bachmann

— Я не слышала про то, что люди специально ограничивают себя, но, возможно, я не в теме. Цены на электроэнергию, конечно, выросли. Вместо 1,2 тыс. крон (около 2,8 тыс. рублей) теперь приходится платить 1,5 тыс. крон (около 3,6 тыс. рублей). Газ тоже сильно подорожал, — рассказала «Известиям» Марина из Праги.

Между тем о том, что британские власти могут выступить с призывом экономить газ и электроэнергию в домах, сообщил недавно Telegraph. Этот вариант преодоления возможной нехватки энергоресурсов, по данным издания, включен в официальный документ британского правительства. Призывы к гражданам могут передаваться по радио, телевидению и в соцсетях.

— Цены на электроэнергию выросли примерно в три раза. На каждую семью это влияет по-разному . Кто заключал договор с компанией, пока не страдает. Инфляция тоже не сильно ощущается. Многим поднимают зарплаты — сработали забастовки, — рассказала «Известиям» жительница пригорода под Лондоном Кейси.

Меры экономии внедряет и правительство Франции. Так, например, магазинам, где работают кондиционеры, теперь нельзя держать свои двери открытыми. Инициаторами новых законов выступают, к слову, и местные жители. Любители паркура по ночам выключают свет у магазинов и ресторанов — в прыжке. В комментариях под их видео — слова поддержки.