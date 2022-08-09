Прокачка газа по «Северному потоку» составила 20% от максимальной мощности

Прокачка газа по трубопроводу «Северный поток» сейчас составляет около 20% от максимальной мощности. Об этом сказано в отчете Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ), опубликованном 9 августа.

Также отмечается, что общий уровень заполнения газохранилищ в Германии достигает 72,64%. При этом уточняется, что «поставки газа в ФРГ в настоящее время стабильны. Энергобезопасность Германии гарантирована».

Тем не менее, регулятор предупредил, что «ситуация напряженная, нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения». В документе отмечается, что оптовые цены остаются на высоком уровне в результате сокращения поставок. Предприятиям и частным потребителям, по данным сетевого агентства, приходится приспосабливаться к росту цен на голубое топливо.

Ранее в этот день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

5 августа Федеральное сетевое агентство сообщало, что уровень заполнения газохранилищ в Германии превышает 70%. Регулятор не видит возможности заполнить хранилища до 95% без введения дополнительных мер.

29 июля Bloomberg сообщило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой в настоящее время сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

Поставки газа по «Северному потоку – 1» снизились из-за проблем с возвращением турбины, которые возникли в результате антироссийских санкций. «Газпром» не мог вернуть турбины с техобслуживания из Канады. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона пошла навстречу и вернула оборудование, однако до сих пор оно не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в РФ.