Газовые хранилища в Германии заполнены на 70%

Уровень заполнения газохранилищ в Германии превышает 70%. Об этом 5 августа сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.

«Общий уровень заполнения в Германии составляет 70,39%. Уровень в хранилище «Реден» составляет 46,52%», — сказано в отчете.

Регулятор отметил, что ситуация с запасами газа в стране остается напряженной и нельзя исключать дальнейшего ухудшения. При этом в настоящее время поставки газа стабильны, их безопасность гарантирована.

Однако при текущем уровне поставок по «Северному потоку», который составляет 20% от запланированной мощности, регулятор не видит возможности заполнить хранилища до 95% без введения дополнительных мер.

Поставки газа в Германию упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады.

Оттава пошла навстречу и отправила их в Германию. После этого турбину уже из Германии должны были отправить в Россию, однако сделать этого сразу не удалось. 27 июля правительство ФРГ заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

3 августа в «Газпроме» заявили о невозможности поставки газотурбинного двигателя Siemens в Россию из-за действующих санкций. Компания добавила, что из-за рестрикций и несоответствия ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens турбина 073 для станции «Портовая» не может быть поставлена.

Ранее в этот день гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что условия для поставки турбины для газопровода «Северный поток – 1» выполнены, однако при этом он указал на отсутствие документов от российской стороны. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц, лично осмотревший турбину, заявил, что не видит препятствий для ее отправки в Россию. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер 3 августа отметил, что для перевозки турбины не требуется дополнительных документов, так как она не является частью санкционного режима.