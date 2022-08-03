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Шольц заявил об отсутствии препятствий для доставки турбины Siemens в РФ

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Фото: REUTERS
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит препятствий для отправки турбины Siemens для «Северного потока» в Россию. Об этом сообщило агентство Reuters 3 августа.

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«Мне важно указать на то, что эта турбина может быть подключена в любой момент, она может быть использована. Ничто не препятствует ее дальнейшей транспортировке в Россию», — сказал Шольц во время визита в компанию Siemens Energy, где ему продемонстрировали турбину.

Канцлер также назвал оборудование для газопровода «прекрасным образцом техники», который «демонстрирует инженерные возможности Siemens».

При этом представитель компании Siemens заявил, что пока турбина не может быть доставлена в РФ. Он утверждает, что для ее транспортировки до сих пор не хватает документов.

Накануне в компании Siemens Energy, где до сих пор находится турбина для газопровода «Северный поток», подтвердили информацию о скором визите канцлера Шольца, который должен осмотреть отремонтированную в Канаде турбину для газопровода «Северный поток». Телеканал n-tv сообщил, что по его информации, турбина находится у компании в немецком городе Мюльхайм-на-Руре.

Ранее во вторник один из крупнейших немецких поставщиков энергетики — компания RheinEnergie сообщила, что в Германии повысят цены для потребителей газа из Кельна более чем в два раза в связи кризисом.

Поставки газа в Германию снизились из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона пошла навстречу и вернула турбину, однако до сих пор оборудование не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в РФ. «Газпром» отмечал, что нет достаточного документального свидетельства о техническом состоянии турбины, что не гарантирует безопасность ее подключения и транспортировки газа.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он также напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Песков указал, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности ФРГ.

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