Реклама
Прямой эфир
Мир
США внесли 25 самолетов компаний РФ в список нарушителей экспортного контроля
Мир
Турбина для «Северного потока» остается в Германии
Мир
США вводят визовые ограничения против 893 официальных лиц РФ
Экономика
Первый сухогруз с украинским зерном подходит к Стамбулу
Мир
В Совфеде раскритиковали визит Пелоси на Тайвань
Мир
В МИД КНР сообщили о приведении армии Китая в состоянии боевой готовности
Мир
В Херсоне прошел автопробег в честь Дня Воздушно-десантных войск
Мир
Офис Зеленского обвинил ФРГ в блокировании €8 млрд финансовой помощи
Мир
С военной базы США на Окинаве вылетели восемь истребителей F-15
Интернет
Telegram грозит до 4 млн рублей штрафа за неудаление запрещенного в РФ контента
Общество
Редких светлячков обнаружили на природных территориях Москвы
Мир
На Украине разрешили выезжать из страны мужчинам, чьи жены служат
Сюжет:

В Siemens подтвердили визит Шольца для осмотра турбины для СП

Siemens Energy: Шольц 3 августа приедет в компанию с целью осмотра турбины для газопровода «Северный поток»
0
Фото: Global Look Press/Maurizio Gambarini
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В компании Siemens Energy, где до сих пор находится турбина для газопровода «Северный поток», подтвердили 2 августа информацию о скором визите канцлера Германии Олафа Шольца.

Труба позовет: как повлияет на рынок запуск «Северного потока – 1»
Изменятся ли цены на голубое топливо в Европе и когда газопровод может заработать на полную мощность

«Вместе с генеральным директором Siemens Energy Кристианом Брухом федеральный канцлер на месте осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода — 1», — передает сообщение «РИА Новости».

В компании также отметили, что турбина готова к дальнейшей транспортировке в Россию.

О визите Шольца в компании Siemens Energy, базирующейся в немецком городе Мюльхайм-на-Руре, ранее во вторник сообщил телеканал n-tv. По планам, канцлер должен осмотреть турбину 3 августа.

18 июля газета Bild сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

В Германии снизились поставки газа из РФ из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

В середине прошлого месяца российский «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину.

Оттава пошла навстречу и отправила их в Германию. После этого турбину уже из Германии должны были отправить в Россию, однако сделать этого сразу не удалось. 27 июля правительство ФРГзаявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал 25 июля, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам.

Также представитель Кремля отметил, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022