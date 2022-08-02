В Siemens подтвердили визит Шольца для осмотра турбины для СП

В компании Siemens Energy, где до сих пор находится турбина для газопровода «Северный поток», подтвердили 2 августа информацию о скором визите канцлера Германии Олафа Шольца.

«Вместе с генеральным директором Siemens Energy Кристианом Брухом федеральный канцлер на месте осмотрит турбину, которая была отремонтирована в Канаде для газопровода — 1», — передает сообщение «РИА Новости».

В компании также отметили, что турбина готова к дальнейшей транспортировке в Россию.

О визите Шольца в компании Siemens Energy, базирующейся в немецком городе Мюльхайм-на-Руре, ранее во вторник сообщил телеканал n-tv. По планам, канцлер должен осмотреть турбину 3 августа.

18 июля газета Bild сообщила, что правительство Германии ожидает зимой чрезвычайных ситуаций в регионах из-за дефицита газа. Уточнялось, что ФРГ продолжит зависеть от российского энергоресурса и проблема с газом в стране может продлиться до 2024 года.

В Германии снизились поставки газа из РФ из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций.

В середине прошлого месяца российский «Газпром» объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Решение было принято из-за ситуации с турбинами Siemens, которые немецкая компания не могла вернуть с техобслуживания из Канады в связи с ограничительными мерами.

Из-за этого приток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощностей газопровода. В ФРГ начался газовый кризис. Спустя несколько недель пребывания в этом состоянии Германия обратилась к Канаде с просьбой вернуть отремонтированную турбину.

Оттава пошла навстречу и отправила их в Германию. После этого турбину уже из Германии должны были отправить в Россию, однако сделать этого сразу не удалось. 27 июля правительство ФРГзаявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал 25 июля, что турбина для газопровода будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам.

Также представитель Кремля отметил, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы и, в частности, ФРГ.