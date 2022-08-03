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Siemens заявила об отсутствии документов от РФ для передачи турбины для СП-1

Siemens: для отправки турбины для «Северного потока» не хватает документов от России
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Фото: REUTERS
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Условия для транспортировки турбины для газопровода «Северный поток – 1» (СП-1) выполнены, не хватает только документов от российской стороны. Об этом 3 августа сообщил гендиректор компании Siemens Energy Кристиан Брух на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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«С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы <…> готовы, но нам нужно участие клиента, то есть «Газпрома». Этого пока нет. Поэтому мы не может поставить это турбину, которая находится здесь уже более недели», — сказал он.

Шольц в свою очередь заявил, что не видит препятствий для отправки турбины Siemens для СП-1 в Россию.

Накануне один из крупнейших немецких поставщиков энергетики — компания RheinEnergie сообщила, что в Германии повысят цены для потребителей газа из Кельна более чем в два раза в связи с кризисом.

Поставки газа в Германию снизились из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих газопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады.

После переговоров Берлина и Оттавы канадская сторона пошла навстречу и вернула турбину, однако до сих пор оборудование не доставлено на распределительную станцию «Портовая» в РФ. «Газпром» отмечал, что нет достаточного документального свидетельства о техническом состоянии турбины, что не гарантирует безопасности ее подключения и транспортировки газа.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в конце июля отмечал, что турбина будет установлена после всех формальностей и отладки технологического процесса. Он также напомнил, что даже в сложные моменты российская сторона продолжала выполнять обязательства по поставкам. Песков указал, что снижение объемов поставок связано с незаконными ограничениями, которые ввели европейцы, в частности ФРГ.

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