Признаки энергетического кризиса могут проявиться ближайшей зимой. Об этом 17 августа заявил генсек Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Хайсам аль-Гайс.

«Я бы все еще предостерег говорить о «крупной глобальной рецессии». Думаю, мы видим уровни роста, экономического роста, показатели ВВП, которые по состоянию на текущей момент близки к тому, что было уже в истории. При этом я думаю, мы видим признаки наступления этой зимой потенциального энергетического кризиса. Я не знаю, каким он будет», — сказал он агентству Bloomberg.

Ранее аль-Гайс заявил, что ОПЕК не причастен к росту цен на нефть и газ. Он отметил, что виной тому стал дефицит инвестиций в нефтегазовую отрасль.

15 августа аналитик Павел Самиев заявил, что Европу ожидает кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории. Европейским странам придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно.

Накануне, 14 августа, агентство Bloomberg рассказало об усугублении энергетического кризиса в Европе климатическим. Засуха и обмеление рек, произошедшие в Европе в августе, усугубили уже существующий энергетический кризис, уточнили в статье.

В то же день обозреватель французского портала AgoraVox Кальман Шнур высказал мнение, что санкции, введенные Западом против России, ударили по самим западным странам и являются самоубийством для ЕС. Вместо коллапса России ограничения против Москвы обернулись укреплением рубля, экономическим «суицидом» Запада и падением его авторитета, уточнил он.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Евросоюза от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По словам российского президента, инфляция в этих государствах достигла абсолютно беспрецедентного уровня, растут цены.