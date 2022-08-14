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Agoravox назвала санкции Запада против России «самоубийством»

Колумнист Agoravox Шнур: антироссийские санкции обернулись против Европы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Санкции, введенные Западом против России, ударили по самим западным странам и являются «самоубийством» для ЕС. Такое мнение высказал обозреватель французского портала Agoravox Кальман Шнур.

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Шнур высмеял обещание министра финансов Франции Брюно Ле Мэра «вести тотальную экономическую и финансовую войну с Россией» и вызвать крах ее экономики. Вместо коллапса России ограничения против Москвы обернулись укреплением рубля, экономическим «суицидом» Запада и падением его авторитета, из-за которого такие страны, как Венгрия, начинают игнорировать санкции против России, отметил журналист.

«Слабое утешение: Франция не одинока в гонке к пропасти. Европейский союз горд тем, что покончил жизнь самоубийством из-за идеи, которую он хотел бы иметь в отношении Украины, России, этого конфликта и, прежде всего, самого себя. Урсула фон дер Ляйен громко обрадовалась», — возмутился журналист

Кроме того, он отметил, что антироссийская истерия Запада привела к ограничению свободы слова в западных странах и зависимости их информационной повестки от воли США.

«По какому праву эта немецкая аристократка (Урсула фон дер Ляйен — Ред.) отказывает нам в доступе к российским органам печати RT и Sputnik? Какова правовая основа? Рискнули бы мы узнать там то, что Урсула хотела бы скрыть от нас? Предпочитает ли она новостные агентства, контролируемые ЦРУ? Не поэтому ли мы ходим во сне по стопам старческого поджигателя из Вашингтона (президента США Джо Байдена — Ред.)?» — вопрошает журналист.

31 июля газета Daily Express предупредила об угрозе крупнейшего финансового кризиса в истории Евросоюза из-за антироссийских санкций. Продолжение курса на сохранение рестрикций против Москвы газета охарактеризовала как «самоубийство» Европы.

В Москве причиной последних событий в мировой экономике назвали политику G7. Президент РФ Владимир Путин 17 июня напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

При этом, как написала 30 июля газета The Guardian, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории. Как отмечают обозреватели, Россия только выиграла от них.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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