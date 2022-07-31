Реклама
Прямой эфир
Мир
В Донецке 72 горняка остались в шахте без света после обстрела со стороны ВСУ
Общество
В Московском зоопарке отметили день рождения панд Жуи и Диндин
Общество
Владимир Путин посетил Петропавловский собор
Армия
Празднование Дня ВМФ завершилось во Владивостоке салютом
Мир
Жители Нидерландов начали массово закупать дрова
Мир
В Финляндии предупредили об угрозе остановки производств из-за роста цен на газ
Мир
В Болгарии сгорел склад с боеприпасами для ВСУ
Мир
Вооруженные силы ДНР закрепились на окраине поселка Пески
Армия
Парад в честь Дня Военно-морского Флота России прошел в сирийском Тартусе
Экономика
Объем поставок турецкой мебели в Россию вырос на 88%
Мир
Путин и Эрдоган обсудят украинский кризис на встрече в Сочи
Экономика
Средняя цена газа на бирже в Европе в июле выросла почти на 50%
Сюжет:

Daily Express назвала санкции против России самоубийством для ЕС

Daily Express: антироссийские санкции ведут к самоубийству Евросоюза
0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории в случае продолжения санкций против России. В итоге такая политика обернется самоубийством для ЕС, написала в воскресенье, 31 июля, газета Daily Express.

Еврокризис 2.0: что ждет Брюссель из-за антироссийских санкций
ЕС предсказали печальный сценарий развития событий

«Санкции против России — это самоубийство для Европы. Они наносят больше вреда Европе, чем России. <...> Санкционную войну нужно остановить, иначе европейский континент рискует погрузиться в крупнейший финансовый кризис в истории», — заявила изданию глава французского движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа.

Она отметила, что прежде всего пострадают такие страны, как Германия и Италия, которые больше остальных зависят от поставок российского газа. Также санкции скажутся на Франции, так как Россия была важным поставщиком нефти для страны.

Кроме того, Галлуа указала на резко возросшую инфляцию в еврозоне. В июле показатели выросли до 8,9% по сравнению с 8,6% месяцем ранее. При этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару США.

В таких условиях рецессия в еврозоне очевидна, заключила она.

Ранее, 26 июля, специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань заявила, что экономические санкции Запада затрагивают наиболее уязвимые и нуждающиеся слои населения. Она указала на то, что санкционная политика также ведет к росту безработицы, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности.

В начале июля газета Bild привела данные опроса INSA, согласно которому каждый второй немец боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией, которая наблюдается в странах Евросоюза. Также подавляющее большинство населения Германии (91%) начало ограничивать себя в расходах.

В Москве причиной последних событий в мировой экономике назвал политику G7. Президент РФ Владимир Путин 17 июня напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

При этом, как написала 30 июля газета The Guardian, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории. Как отмечает издание, Россия только выиграла от них.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022