Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории в случае продолжения санкций против России. В итоге такая политика обернется самоубийством для ЕС, написала в воскресенье, 31 июля, газета Daily Express.

«Санкции против России — это самоубийство для Европы. Они наносят больше вреда Европе, чем России. <...> Санкционную войну нужно остановить, иначе европейский континент рискует погрузиться в крупнейший финансовый кризис в истории», — заявила изданию глава французского движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа.

Она отметила, что прежде всего пострадают такие страны, как Германия и Италия, которые больше остальных зависят от поставок российского газа. Также санкции скажутся на Франции, так как Россия была важным поставщиком нефти для страны.

Кроме того, Галлуа указала на резко возросшую инфляцию в еврозоне. В июле показатели выросли до 8,9% по сравнению с 8,6% месяцем ранее. При этом евро впервые за 20 лет упал до паритета по отношению к доллару США.

В таких условиях рецессия в еврозоне очевидна, заключила она.

Ранее, 26 июля, специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань заявила, что экономические санкции Запада затрагивают наиболее уязвимые и нуждающиеся слои населения. Она указала на то, что санкционная политика также ведет к росту безработицы, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности.

В начале июля газета Bild привела данные опроса INSA, согласно которому каждый второй немец боится замерзнуть грядущей зимой на фоне проблем с сокращением поставок российского газа и инфляцией, которая наблюдается в странах Евросоюза. Также подавляющее большинство населения Германии (91%) начало ограничивать себя в расходах.

В Москве причиной последних событий в мировой экономике назвал политику G7. Президент РФ Владимир Путин 17 июня напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

При этом, как написала 30 июля газета The Guardian, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории. Как отмечает издание, Россия только выиграла от них.

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