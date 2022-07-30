Реклама
Прямой эфир
Мир
Краснокнижный кит запутался в сетях в Охотском море
Общество
Теплая погода в выходные и первые дни августа ждет жителей ЦФО
Мир
В Британии заявили об усилении России на фоне провальных западных санкций
Мир
ВСУ нанесли удар по Каховской ГЭС из HIMARS
Мир
В Нью-Йорке объявлен режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян
Мир
Китай проведет военные учения в Тайваньском проливе
Мир
Восемь лет тюрьмы и €23 млн штрафа для Шакиры потребовала прокуратура Испании
Происшествия
В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения
Мир
Time рассказал о подготовке Пентагона к визиту Пелоси на Тайвань
Мир
Пентагон сообщил о закупках ЗРК NАSAMS для Украины
Мир
В США вновь подтвердили намерение Байдена переизбираться в 2024 году
Мир
CNN сообщил о требовании Россией у США еще одного заключенного к обмену
Сюжет:

В Британии заявили об усилении России на фоне провальных западных санкций

The Guardian: санкции против России сделали Путина сильнее, чем когда-либо
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Санкционная война, начатая Западом против России, дала обратный эффект, а российский лидер Владимир Путин стал сильнее, чем когда-либо. Об этом в статье для газеты The Guardian написал обозреватель Саймон Дженкинс.

Неполная разморозка: ЕС смягчит санкции ради продовольствия и удобрений
Планируемая мера затронет российские банки и поможет наладить логистические цепочки

По его мнению, антироссийские санкции стали самым непродуманным и контрпродуктивным решением в новейшей истории. Россия только выиграла от них, полагает автор публикации.

«Они сделали Путина сильнее: Россия увеличила экспорт в азиатские страны, что привело к беспрецедентному профициту ее платежного баланса, рубль стал одной из самых сильных мировых валют в этому году, укрепившись с января почти на 50%», — говорится в статье.

Одновременно западные страны погрузились в рецессию. Кабинет пока еще премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не представил документ, предсказывающий исход санкций против России для Лондона, отметил журналист.

Как он напомнил, в настоящее время экономическая ситуация нестабильна во всех странах Европы и США.

«Стоимость жизни растет везде. Предполагаемые британские лидеры Лиз Трасс и Риши Сунак соревнуются в воинственной риторике, обещая ужесточить санкции против России без единого слова о цели», — подчеркнул Дженкинс.

Как сообщалось накануне, по причине введенных санкций Великобритания переплатила 5000% за электричество из-за отсутствия газа из России. Сейчас цены на энергоносители в Соединенном Королевстве стремительно растут, а инфляция составляет чуть больше 9%.

В этот же день стало известно, что в Испании инфляция в июле достигла 10,8%. В стране поднялись цены на продукты питания, напитки, электричество.

Инфляция в Австрии по итогам июня выросла до 8,7%, что является максимальным показателем роста цен с сентября 1975 года. А годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до 9,1%, что также стало максимумом с ноября 1981 года.

В апреле российский лидер указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Экономические проблемы в странах Запада начались на фоне введения санкций против России на фоне проведения Москвой спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022