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Аналитик предрек Европе не имеющий аналогов в истории кризис
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Аналитик предрек Европе не имеющий аналогов в истории кризис

Аналитик Самиев предрек Европе не имеющий аналогов в истории кризис
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Фото: Global Look Press/IMAGO/STAR-MEDIA/Michael Schön
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Европу ожидает кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории, европейским странам придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно. Об этом заявил 15 августа аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

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«Надвигающийся кризис является уникальным из-за того, что сложились сразу три фактора. Прежде всего, в любом случае сейчас должен был произойти циклический мировой кризис, который ожидался как раз на рубеже 2020–2022 годов (во время пандемии коронавируса. — Ред.)», — приводит его слова «Лента.ру».

Аналитик сравнил надвигающийся на еврозону кризис с временами Великой депрессии в США, отметив, что «заливание рынков деньгами», которое спасло экономическую ситуацию во время пандемии, теперь может сделать кризис только более глубоким.

Самиев добавил, что последствия такого кризиса предугадать трудно. При этом очевидно, что экономика с технологической точки зрения будет перегружена.

Ранее в этот день директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода рассказал «Известиям», что стоимость газа в Европе резко выросла, так как экспорт газа из России в ЕС рухнул до 40-летнего минимума. К началу осени государствам ЕС повезет, если цены не преодолеют отметку $3000, добавил он.

В то же время в Литве предложили перевести предприятия страны на гибкий график, чтобы сократить потребление газа на 15%, согласно предписаниям Совета Европы. Данная мера необходима, как пояснил президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс, чтобы заводы не запускали свои мощности, требующие электроэнергии.

Накануне, 14 августа, агентство Bloomberg рассказало об усугублении энергетического кризиса в Европе климатическим. Засуха и обмеление рек, произошедшие в Европе в августе, усугубили уже существующий энергетический кризис, уточнили в статье.

В то же день обозреватель французского портала AgoraVox Кальман Шнур высказал мнение, что санкции, введенные Западом против России, ударили по самим западным странам и являются самоубийством для ЕС. Вместо коллапса России ограничения против Москвы обернулись укреплением рубля, экономическим «суицидом» Запада и падением его авторитета, уточнил он.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Евросоюза от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По словам российского президента, инфляция в этих государствах достигла абсолютно беспрецедентного уровня, растут цены.

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