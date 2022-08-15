В Литве предложили предприятиям перейти на гибкий график в связи дефицитом газа

Президент Конфедерации промышленников Литвы Видмантас Янулявичюс предложил перевести предприятия страны на гибкий график, чтобы сократить потребление газа на 15%, согласно предписаниям Совета Европы. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает радио LRT.

«Было бы разумным перевести предприятия на такой график работы, чтобы в одно и то же время они не запускали свои мощности, требующие электроэнергии, немалая часть которой вырабатывается с использованием природного газа», — заявил Янулявичюс.

9 августа глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал европейские страны экономить газ для стабилизации цены. По его оценке, чтобы страны Европы смогли пережить осень и зиму, потребление газа необходимо сократить на 20%.

Ранее, 29 июля, агентство Bloomberg заявило, что цены на электроэнергию в Европе достигли рекордных показателей в июле и будут продолжать увеличиваться. Отмечалось, что базовая стоимость электроэнергии растет из-за экстремальной жары, с которой летом 2022 года сталкиваются европейские страны, и перспективы зимнего дефицита голубого топлива.

Литва в начале апреля первой из стран ЕС полностью отказалась от поставок российского газа. В министерстве энергетики Литвы отмечали, что теперь страна полностью обеспечивает себя газом через Клайпедский терминал сжиженного природного газа.

Газовый кризис, выразившийся в нехватке газа и росте цен на него, разразился в Европе в результате введения странами ЕС антироссийских санкций.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Евросоюза от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По словам российского президента, инфляция в этих государствах достигла абсолютно беспрецедентного уровня, растут цены.