Эксперт рассказал о причинах резкого роста цен на газ в ЕС
Цена газа в Европе резко выросла, так как экспорт газа из России в ЕС рухнул до 40-летнего минимума. Об этом рассказал «Известиям» директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.
Вечером 15 августа биржевые цены на газ в Европе превысили уровень $2400 за тысячу кубов впервые с марта, рост более чем в 10%.
Нервозность участников рынка в ЕС продолжает расти, и сегодня любой негатив мгновенно отыгрывается на бирже, отметил эксперт.
«Газовый и шире энергетический кризис у европейских соседей еще не решен, а негативные события в виде роста цен для потребителей, нехватки энергоресурсов и развивающихся политических противоречий между странами, решающими теперь свои задачи энергетической безопасности поодиночке, очень прогрессируют. Из-за нарушения графика обслуживания оборудования мощность «Северного потока» уже снизились в пять раз, и это не предел. Итоги политической близорукости Брюсселя теперь расхлебывают несколько сотен миллионов жителей ЕС», — сказал аналитик.
К началу осени государствам ЕС повезет, если цены не преодолеют отметку $3000, заключил Андрей Лобода.