Эксперт рассказал о причинах резкого роста цен на газ в ЕС

Эксперт Лобода: ЕС повезет, если цены на газ не преодолеют отметку $3000 за 1 тыс. кубометров к осени

15 августа 2022, 19:54 0

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn