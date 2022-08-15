Цена газа в Европе резко ускорила рост и превысила $2400 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше $2400 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на понедельник, 15 августа.
Ранее цена на газ в понедельник резко поднялась почти до $2350 за 1 тыс. куб. м. Общий рост стоимости газа с начала дня превысил 10%.
В конце июля опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что цену на газ в Европе в дальнейшем будет определять ряд факторов. В августе она также будут сохраняться на высоком уровне, в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.
Ранее, в июле, обозреватель Express Чарли Брэдли предупредил Европу о «кошмарном сценарии», если «Газпром» сократит экспорт энергоресурса через трубопровод «Северный поток». По его словам, больше всего отсутствие поставок прочувствуют на себе жители Германии.
Цены на газ начали стремительно расти на фоне ограничений возможностей «Северного потока». С конца июля газопровод функционирует на 20% из-за остановки турбин.
Как отмечал 26 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ситуация с запуском «Северного потока» осложняется ограничениями и санкциями в отношении России. Не будь их, все работы осуществлялись бы в обычном и оперативном порядке.
Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.