Bloomberg заявило об усугублении энергетического кризиса климатическим

Засуха и обмеление рек, произошедшие в Европе в августе, усугубили энергетический кризис. Об этом 12 августа рассказало агентство Bloomberg.

Обмеление Рейна, одной из важнейших транспортных артерий для Нидерландов, Бельгиии, Франции и Швейцарии, усугубило проблемы с транспортировкой грузов в регионе. Многие владельцы барж отказываются осуществлять рейсы по реке, так как им невыгодно проходить через узкий проход. В подтверждение Bloomberg привел заявление контейнерной компании Contargo GmbH & Co. KG, заявившей, что падение уровня воды в городе Кауб ниже 40 см заставит ее прекратить работу.

По официальным данным, уровень воды в Каубе снизился до 36 см, что является самым низким показателем с 1993 года. При этом прогнозируется, что уровень воды упадет еще больше — до 29 см.

«Климатический кризис не мог произойти в худшее время, когда Европа уже находится в тисках кризиса энергоснабжения, усугубленного <спецоперацией> России на Украине. Поскольку изменение климата приводит к высыханию рек Европы, это только усугубляет кризис стоимости жизни», — подытожило издание.

13 августа немецкий телеканал RBB 24 рассказал о том, что Германия обвинила Польшу в экологической катастрофе на реке Одер, после того как в реке было обнаружено большое количество ртути. Министр окружающей среды Бранденбурга назвал причиной экологической катастрофы растворенные в воде соли. При этом, как они туда попали, никто до сих пор установить не может. Сейчас немецкие волонтеры вывозят из реки тонны мертвой рыбы. На месте также работают представители экстренных служб страны.