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Климат вне контроля: чем Центральной России грозят жаркие выходные

Температура приблизится к метеорекорду, может стать причиной инфарктов и инсультов
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Жителей центральной части России в выходные ждет экстремально жаркая погода, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Местами температура поднимется до 32–34 градусов и приблизится к рекорду за всю историю метеонаблюдений. Такие условия ВОЗ и Росгидромет признают опасными. Врачи согласны с этой оценкой. Особенно осторожными в жару нужно быть пожилым людям, страдающим заболеваниями сердца, а также маленьким детям — перегрев чреват серьезными последствиями для здоровья. О том, как не получить тепловой или солнечный удар, — в материале «Известий».

Экстремальные условия

В центральной части России 6 и 7 августа ожидается экстремальная жара, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В субботу воздух в Москве и ряде других регионов прогреется до 32–34 градусов. Эти показатели близки к рекордным за всю историю метеонаблюдений, отметил он.

— В течение первой половины нынешней недели сначала робко, затем чуть увереннее, в северной половине Европейской России устанавливался антициклон, и погода была достаточно жаркая, на 2–3 градуса выше нормы. Начиная с 4 августа он уже фундаментально установился вплоть по субботу. Московский регион и более северные — Архангельская, Вологодская, Псковская области и даже Республика Коми — сейчас располагаются в теплой части этого антициклона. Солнечная энергия и перемещение теплых воздушных масс ведут к тому, что температура в центре Европейской России будет действительно высокая, — отметил синоптик.

Климат вне контроля
вечер
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков


Ночью она может понижаться до 16–19 градусов, но лишь на короткий период. После шести часов утра воздух и поверхности снова начнут прогреваться.

Это сочетание почти тропических ночей и знойных дней — опасное явление, добавил метеоролог.

— По оценке ВОЗ и Росгидромета, температура выше 30 градусов считается опасной для жителей умеренных широт, особенно людей, которые обитают в мегаполисах. Рекордная температура 6 августа была зафиксирована в 2010 году. Тогда воздух прогрелся до 37 градусов. То есть сейчас мы близки к рекордным значениям, температура значительно превышает норму, — подчеркнул он.

В субботу, 6 августа, особенно жарко будет в Курской, Воронежской, Белгородской, Липецкой областях. В Архангельской области — 27–32 градуса. В Ненецком автономном округе — 25–30 градусов. В Коми, где суровый климат, 28–30.

В воскресенье же станет немного прохладнее. Температура понизится до 26–28 градусов, будет облачно, придут дожди с грозами. Такой температурный режим установится практически повсеместно в Центральном федеральном округе.

В Москве из-за жары уже объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Столичные службы ведут мониторинг температуры, состояния дорожного полотна и в круглосуточном режиме поливают проезжую часть, сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. В выходные в городе проведут аэрацию воздуха.

Климат вне контроля
пожилой
Фото: ТАСС/Донат Сорокин

«Желтый» уровень опасности из-за жары ввели и в Ульяновской области. С 6 по 9 августа там будет до +33 градусов. Региональное управление МЧС рекомендовало пожилым или страдающим хроническими заболеваниями гражданам ограничить пребывание на солнце, чаще ополаскивать водой руки и лицо и пить больше жидкости.

Из-за жары ухудшается пожароопасность. В трех районах Ярославской области МЧС даже признало ее чрезвычайной.

Угроза здоровью

Длительное пребывание на жаре может привести к серьезным последствиям для здоровья человека, отметила врач скорой медицинской помощи АО «Медицина» Елена Нечаева.

— Тепловой и солнечный удары — это болезненные состояния, возникающие в результате перегревания организма. Тепловой удар чаще всего происходит в жаркую безветренную погоду. Солнечный удар наступает при перегревании прямыми солнечными лучами, особенно головы. Эти состояния могут наступить, если человек выполняет напряженные физические упражнения при высокой температуре и высокой влажности воздуха, в одежде, препятствующей теплоотдаче, или длительное время находится на улице без головного убора. Также удар можно заработать, если не соблюдать питьевой режим, — отметила врач.

Жара опасна практически для всех людей, согласилась врач-терапевт высшей категории клиники «РЖД-Медицина» Елена Палей. Но в особенности она может оказывать негативное влияние на маленьких детей и пожилых людей.

Климат вне контроля
ребенок
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин



— У малышей еще нет хорошей терморегуляции, то есть их организм не может полностью самостоятельно охладиться. Поэтому детям на жаре можно находиться не более 5–10 минут. Если проводить на солнце больше времени, ребенок должен быть полностью одет — закрыты руки, ноги и, самое главное, голова, — отметила врач.

Людям старше 50–60 лет и страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы тоже нужно быть осторожными, добавила Елена Палей.

— Дело в том, что из-за жары происходит сгущение крови, которое может спровоцировать резкое понижение давления, а это, в свою очередь, чревато инфарктами и инсультами. Также не исключены гипертонические кризы или потеря сознания. Таким людям не стоит находиться на солнце дольше 20 минут. Но и тогда обязательно нужно закрывать голову и пить больше воды, — посоветовала специалист.

Если человек получил тепловой удар, нужно отнести его в тень, охладить тело водой, дать попить. Если он без сознания, необходимо сделать искусственное дыхание и обязательно вызвать «скорую», уточнила врач. После оказания первой помощи и всё время до прибытия неотложки необходимо контролировать дыхание, пульс и, по возможности, артериальное давление у пострадавшего, подчеркнула Елена Нечаева.

Но и у такой погоды есть преимущества, добавил Роман Вильфанд. То, что в начале августа установилась жара, с большой долей вероятности означает, что и бархатный сезон будет долгим. Экстремальная погода в скором времени отступит, а вот комфортным летним теплом можно будет наслаждаться вплоть до середины октября, заключил синоптик.

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