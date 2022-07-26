Стихии творение: ждать ли в августе аномальной погоды

Июль ознаменовался погодными аномалиями в разных регионах России. Сильный ливень в Сочи привел к подъему уровня воды в реках, есть жертвы и разрушения. В Якутии наводнение вызвало прорыв насыпи и затопление нескольких населенных пунктов. Москва тем временем столкнулась с экстремальной жарой. Частота и сила стихийных бедствий в ближайшие годы продолжит нарастать, считают эксперты. Однако август в большинстве регионов будет соответствовать климатическим нормам.

Вода и жара

В июле в Якутии из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реках Верхоянского района. В результате в селе Суордах затопило все 88 жилых домов — внутри зданий вода поднялась на 20–70 см. Пострадало не только имущество жителей, но и социальные объекты, сельхозугодья.

Стихии творение_4 Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленного в результате паводка села Бетенкес в Якутии Фото: РИА Новости/МЧС РФ

В конце месяца один из сильнейших ливней за историю метеонаблюдений обрушился на Сочи. За сутки в городе выпало 90% месячной нормы осадков, были подтоплены городские территории, цокольные этажи в домах, участки федеральной трассы А-148. На Донской улице погибла женщина — смытый ливнем автомобиль придавил ее к дорожным ограждениям. Также в результате сильного ливня обвалился потолок в четырехзвездочном отеле горного курорта «Роза Хутор» — Green Flow.

По словам мэра Алексея Копайгородского, наибольшие повреждения от ливней получил центр города-курорта. Власти пообещали восстановить инфраструктуру за двое суток, с улиц было эвакуировано порядка 40 поврежденных автомобилей.

Хляби окрестные Автомобиль, снесенный потоками воды во время ливня, Краснодарский край, Сочи Фото: ТАСС/Антон Олеарник

Тем временем в Москве 24 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Температура в столице поднималась до 32 градусов не впервые за месяц — плюс 32,2 градуса на столбиках московских термометров уже фиксировали 11 июля.

— Для умеренных широт и особенно мегаполисов это действительно опасно, потому что при температуре 30 градусов и выше наступают негативные последствия для человека. Причем не только преклонного, но и молодого и среднего возраста, — напомнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Растущая мощь

Климатические модели показывают, что частота неблагоприятных и экстремальных погодных явлений растет, сказал «Известиям» эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.

— Если ранее в Сочи такие истории случались раз в три года, то теперь трижды в год. То же самое и с Сибирью: паводки на реках в летний период никогда не были характерной чертой этого региона, а теперь стали. Можно сказать определенно, что повторяемость действительно возросла, — отметил он.

В среднем выросла и сила стихийных бедствий, их мощность и интенсивность, подчеркнул Михаил Юлкин.

— Отчасти это связано с тем, что более теплый воздух по определению более влажный. Получается, когда сильные ветра обрушиваются на регион, то стихия оказывается тяжелее и сильнее, потому что несет в себе больше воды, — пояснил он.

Однако эксперт считает, что нельзя однозначно сказать, являются ли июльские наводнения в Краснодарском крае или в Сибири следствием изменения климата.

Хляби окрестные Один из аварийных домов в Крымске, пострадавших после наводнения и подлежащих сносу Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин

— Например, когда в Крымске случилось наводнение, это точно было связано с глобальным потеплением, потому что такое сочетание погодно-климатических факторов возможно только при нем. А вот сейчас надо разбираться с линейкой в руках, имело бы место это конкретное явление, если бы не было потепления, или нет. Но то, что возросла интенсивность и сила этих явлений, увеличилось их разрушительное воздействие, — это факт, — резюмировал он.

С тем, что климатические изменения будут только набирать силу в ближайшие годы, согласен председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

— Надо готовиться к тому, что там, где климат очень засушливый, будет эрозия почвы и опустынивание. Нужно готовиться к еще большим пожарам. Где большие паводки и наводнения, их не будет меньше, потому что леса в тех местах фактически вырублены, — полагает он.

По его мнению, нужны специальные программы или нацпроект по переселению людей из мест постоянных чрезвычайных ситуаций.

— Программы по переселению людей в более безопасные места должны быть не обязательного, а рекомендательного характера. Потому что будет хуже, мы должны быть к этому готовы. К счастью, мы это понимаем, на местах и МЧС, и Минприроды готовятся к разным вариантам событий, техника соответствующая у них есть, — заверил Андрей Нагибин.

В соответствии с нормой

Центральные области и Северо-Запад России ожидает понижение температуры уже в середине этой недели, отметили синоптики.

— В среду, 27 июля, понижение температуры ждет Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Смоленск. Здесь пройдут грозовые дожди, ливни и похолодает на 3–5 градусов. Кое-где пройдет даже град, потому что температурные контрасты на этом фронтальном разделе велики. Так что это положит конец периоду жаркой погоды, — сообщил метеоролог Александр Шувалов.

В четверг, 28 июля, холодный фронт достигнет центральных областей России, добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Хляби окрестные Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— В регионах средней полосы европейской части России уже в пятницу–воскресенье температура не выйдет за пределы 21–24 градусов в дневные часы. А по ночам термометры будут опускаться до значения в 11–15 градусов, — рассказал он.

Такая погода, по его словам, задержится в столичном регионе как минимум до конца июля и на первую неделю августа.

И в южных регионах погода, по словам синоптиков, в ближайшее время неприятных сюрпризов не преподнесет.

— Начиная с четверга погода на юге будет улучшаться, температура повысится до 30 градусов, чего уже давно не было в Краснодаре и Ставрополье. Вторая половина рабочей недели и выходные будут там достаточно комфортными, — заверил Александр Шувалов.

В целом же, по словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, август ожидается теплым и не очень дождливым. По количеству осадков и по температуре он будет соответствовать климатическим нормам.