 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о планах провести телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Мир
Рособрнадзор вручил аккредитации двум школам Харьковской области
Интернет
Полянский указал на право государств отвечать за кибербезопасность
Мир
МИД РФ указал на замалчивание опасности поставок оружия ЕС Украине
Общество
Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за полтора часа
Мир
Глава МИД Румынии назвал взгляды премьера Венгрии неадекватными
Экономика
Мантуров рассказал о готовности РФ обеспечить 25% мирового спроса на неон к 2023 году
Общество
В Крыму продлили «желтый» уровень террористической опасности до 9 августа
Политика
Путин призвал уделить внимание труднодоступным местностям при авиаперевозках
Мир
В МЧС России рассказали об обстрелах автоколонн с гуманитарной помощью для Украины
Мир
В Таллин прибыли корабли военно-морской группы НАТО
/

Стихии творение: ждать ли в августе аномальной погоды

Метеорологи объяснили возросшую частоту и силу экстремальных явлений природы
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Июль ознаменовался погодными аномалиями в разных регионах России. Сильный ливень в Сочи привел к подъему уровня воды в реках, есть жертвы и разрушения. В Якутии наводнение вызвало прорыв насыпи и затопление нескольких населенных пунктов. Москва тем временем столкнулась с экстремальной жарой. Частота и сила стихийных бедствий в ближайшие годы продолжит нарастать, считают эксперты. Однако август в большинстве регионов будет соответствовать климатическим нормам.

Вода и жара

В июле в Якутии из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реках Верхоянского района. В результате в селе Суордах затопило все 88 жилых домов — внутри зданий вода поднялась на 20–70 см. Пострадало не только имущество жителей, но и социальные объекты, сельхозугодья.

Стихии творение_4
Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленного в результате паводка села Бетенкес в Якутии

Сотрудники МЧС РФ эвакуируют людей из подтопленного в результате паводка села Бетенкес в Якутии

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

В конце месяца один из сильнейших ливней за историю метеонаблюдений обрушился на Сочи. За сутки в городе выпало 90% месячной нормы осадков, были подтоплены городские территории, цокольные этажи в домах, участки федеральной трассы А-148. На Донской улице погибла женщина — смытый ливнем автомобиль придавил ее к дорожным ограждениям. Также в результате сильного ливня обвалился потолок в четырехзвездочном отеле горного курорта «Роза Хутор» — Green Flow.

По словам мэра Алексея Копайгородского, наибольшие повреждения от ливней получил центр города-курорта. Власти пообещали восстановить инфраструктуру за двое суток, с улиц было эвакуировано порядка 40 поврежденных автомобилей.

Хляби окрестные
Автомобиль, снесенный потоками воды во время ливня, Краснодарский край, Сочи

Автомобиль, снесенный потоками воды во время ливня, Краснодарский край, Сочи

Фото: ТАСС/Антон Олеарник

Тем временем в Москве 24 июля объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жаркой погоды. Температура в столице поднималась до 32 градусов не впервые за месяц — плюс 32,2 градуса на столбиках московских термометров уже фиксировали 11 июля.

Штормовой передел: почему непогода случается всё чаще и длится дольше
Как компенсировать ущерб от травм и порчи имущества из-за упавших деревьев и строительных конструкций

— Для умеренных широт и особенно мегаполисов это действительно опасно, потому что при температуре 30 градусов и выше наступают негативные последствия для человека. Причем не только преклонного, но и молодого и среднего возраста, — напомнил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Растущая мощь

Климатические модели показывают, что частота неблагоприятных и экстремальных погодных явлений растет, сказал «Известиям» эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин.

— Если ранее в Сочи такие истории случались раз в три года, то теперь трижды в год. То же самое и с Сибирью: паводки на реках в летний период никогда не были характерной чертой этого региона, а теперь стали. Можно сказать определенно, что повторяемость действительно возросла, — отметил он.

В среднем выросла и сила стихийных бедствий, их мощность и интенсивность, подчеркнул Михаил Юлкин.

— Отчасти это связано с тем, что более теплый воздух по определению более влажный. Получается, когда сильные ветра обрушиваются на регион, то стихия оказывается тяжелее и сильнее, потому что несет в себе больше воды, — пояснил он.

Однако эксперт считает, что нельзя однозначно сказать, являются ли июльские наводнения в Краснодарском крае или в Сибири следствием изменения климата.

Хляби окрестные
Один из аварийных домов в Крымске, пострадавших после наводнения и подлежащих сносу

Один из аварийных домов в Крымске, пострадавших после наводнения и подлежащих сносу

Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
Жар с предсказаньями: какие хитрости помогут спастись от зноя
Врачи рассказали, как помочь себе пережить аномальное тепло

— Например, когда в Крымске случилось наводнение, это точно было связано с глобальным потеплением, потому что такое сочетание погодно-климатических факторов возможно только при нем. А вот сейчас надо разбираться с линейкой в руках, имело бы место это конкретное явление, если бы не было потепления, или нет. Но то, что возросла интенсивность и сила этих явлений, увеличилось их разрушительное воздействие, — это факт, — резюмировал он.

С тем, что климатические изменения будут только набирать силу в ближайшие годы, согласен председатель общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

— Надо готовиться к тому, что там, где климат очень засушливый, будет эрозия почвы и опустынивание. Нужно готовиться к еще большим пожарам. Где большие паводки и наводнения, их не будет меньше, потому что леса в тех местах фактически вырублены, — полагает он.

По его мнению, нужны специальные программы или нацпроект по переселению людей из мест постоянных чрезвычайных ситуаций.

Не льет и пламя: два региона России оказались в зоне ЧС из-за пожаров
Повторится ли ситуация 2021 года, когда огонь затронул почти 10 млн га лесного фонда

— Программы по переселению людей в более безопасные места должны быть не обязательного, а рекомендательного характера. Потому что будет хуже, мы должны быть к этому готовы. К счастью, мы это понимаем, на местах и МЧС, и Минприроды готовятся к разным вариантам событий, техника соответствующая у них есть, — заверил Андрей Нагибин.

В соответствии с нормой

Центральные области и Северо-Запад России ожидает понижение температуры уже в середине этой недели, отметили синоптики.

— В среду, 27 июля, понижение температуры ждет Санкт-Петербург, Псков, Великий Новгород, Смоленск. Здесь пройдут грозовые дожди, ливни и похолодает на 3–5 градусов. Кое-где пройдет даже град, потому что температурные контрасты на этом фронтальном разделе велики. Так что это положит конец периоду жаркой погоды, — сообщил метеоролог Александр Шувалов.

В четверг, 28 июля, холодный фронт достигнет центральных областей России, добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Хляби окрестные
погода москва молния
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Погода в горе: Западная Европа столкнулась с новыми рекордами жары
Поможет ли общая борьба с изменениями климата предотвратить подобное в будущем

— В регионах средней полосы европейской части России уже в пятницу–воскресенье температура не выйдет за пределы 21–24 градусов в дневные часы. А по ночам термометры будут опускаться до значения в 11–15 градусов, — рассказал он.

Такая погода, по его словам, задержится в столичном регионе как минимум до конца июля и на первую неделю августа.

И в южных регионах погода, по словам синоптиков, в ближайшее время неприятных сюрпризов не преподнесет.

— Начиная с четверга погода на юге будет улучшаться, температура повысится до 30 градусов, чего уже давно не было в Краснодаре и Ставрополье. Вторая половина рабочей недели и выходные будут там достаточно комфортными, — заверил Александр Шувалов.

В целом же, по словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, август ожидается теплым и не очень дождливым. По количеству осадков и по температуре он будет соответствовать климатическим нормам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022