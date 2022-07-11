Штормовой передел: почему непогода случается все чаще и длится дольше

В России бушуют катаклизмы — 11 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение, жители Кубани и Якутии борются с паводком, в Москве ураган унес две жизни. К 12 июля циклон достигнет Санкт-Петербурга. В регионах, где нет сильных дождей, велик риск другой опасности — пожаров. Непогода часто становится причиной травм, смертей и порчи имущества. «Известия» выяснили у юристов, всегда ли вина за упавшее дерево или сорванную крышу лежит на коммунальных службах, в каких случаях и как пострадавший может получить компенсацию, а в каких — останется без возмещения потерь. А метеорологи рассказали, когда и где погода все же наладится.

Лето выше нормы

Лето в России выдалось богатым на катаклизмы — одни регионы страдают от ливней, другие от огня. Так, за последние сутки на Кубани из-за сильных дождей подтопило более 100 дворов — по данным Оперативного штаба Краснодарского края количество осадков в 2,5 раза превысило отметку «опасное явление». В Якутии паводок подтопил дома, где живут около 600 человек, и угрожает еще пяти населенным пунктам. В Москве в результате урагана пострадали 18 человек и погибли двое.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, погодные явления, которые мы сейчас наблюдаем, связаны с распределением областей высокого и низкого давления.

— Циклон, пришедший с юга, таранит запад Европейской части России. В результате в Смоленске 10 июля мы наблюдали 25 мм остатков, а в ночь на 11 июля выпало 50 мм. Очень хорошо закручиваются фронтальные зоны на Юге России, где за час выпадает до 30-50 мм осадков, — рассказал он. — На востоке преобладают выносы воздушных потоков из Казахстана, и Средней Азии по периферии уральского антициклона, поэтому температура там поднялась до 38-41 градусов Цельсия. В Астраханской области, Калмыкии и на востоке Ставропольского края в ближайшие сутки не исключены лесные пожары.

Штормовой предел_5 Вырванное с корнем дерево во дворе Москвы Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Над Уралом встал антициклон, пояснил метеоролог, он не пускает циклон дальше на восток, и тому приходится идти на Северо-Запад.

— 11 июля Смоленск, Брянск, Великий Новгород, Псков принимают на себя основной удар. К вечеру эта зона, очень активная, с большим количеством грозовых кластеров, достигнет Санкт-Петербурга, и 12 июля весь день в Ленинградской области будут очень сильные ливни, грозы, даже град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Дальше циклон сделает петлю, сообщил Александр Шувалов и начнет двигаться на запад. Интенсивность осадков уменьшится к тому моменту, когда воздушные массы достигнут Прибалтики и Польши.

Штормовой предел_4 Последствия падения дерева на летнее кафе в саду «Эрмитаж» в Москве Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

— 11 и 12 июля — наиболее активные фазы циклона, а потом он уйдет на покой, — отметил специалист. — В Курской, Белгородской областях — похолодает уже в понедельник, температура будет порядка 22-27 градусов Цельсия, и она же придет в Москву. Оттуда фронтальная зона начнет разворачиваться, циклон заденет среднее Поволжье, где со среды можно ожидать снижение жары.

Что касается опасности лесных пожаров, добавил Александр Шувалов, риски высоки в Республике Коми и на востоке Архангельской области. Там достаточно жарко и хватает горючих «материалов» — это лесистые зоны.

— Сильных дождей — тех, которые притушили бы пожары, — там не будет, — объяснил эксперт. — На Урале и юге Тюменской области также сохранится жара.

Штормовой предел_6 Опрокинутая в результате штормового ветра автобусная остановка Фото: ИЗВЕСТИЯ

Уровень опасности возникновения пожаров зависит от региона, добавила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Например, на Европейской части России класс опасности из-за непогоды высокий, но лесов там меньше, чем в Сибири.

— Температура в июне оказалась на два градуса выше климатической нормы, в июле — на четыре градуса. Это лето, в целом, будет выше климатической нормы, — уточнила она.

Чаще и интенсивнее

Сегодня во всем мире в целом увеличивается число опасных метеорологических явлений, связанных с аномальными температурами и осадками, отметил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

— Это результат глобального потепления. Человек хотя и немного, но усиливает парниковый эффект. Ничего необычного в периодической жаре или ливнях нет, но сейчас эти явления происходят чаще. Аномальная жара в XIX веке происходила раз в 50 лет, а теперь — раз в 10, — сказал он. — Норма ли это? Понятие нормы давно пора менять. Если сравнивать настоящее время с 60-ми, 70-ми годами ХХ века, то у нас всё совершенно не нормально. Понятие нормы относительное и должно соответствовать современности.

Штормовой предел_3 Сотрудник коммунальных служб открывает люк сточной канализации на улице во время ливня в Москве Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

По словам Алексея Кокорина, количество осадков за последние годы не сильно возросло, а вот частота и интенсивность их выпадения увеличилась . Это влияет на жизнь городов — например, ливневые сливы рассчитаны на два часа активных осадков, но это же количество выпадает порой за 20 минут.

При этом, ликвидировать последствия непогоды в большинстве регионов достаточно сложно, отметил специалист в сфере ЖКХ, эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

— Во всех 62 дотационных субъектах наблюдается или дефицит, или высокий износ коммунальной спецтехники. Поскольку это относится к муниципальным полномочиям, то системной модернизации не проводится. В экстренных случаях задействуется техника МЧС. Вместе с тем скорость и эффективность ликвидационных мероприятий отражается на общем экономическом ущербе от стихии, — пояснил он.

Штормовой предел_2 Люди на одной из подтопленных в результате ливня улиц в сочинском микрорайоне Ареда Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Если пересчитать недополученные бюджетные доходы из-за нарушений экономических цепочек, то этих средств хватило бы на переоснащение коммунальных служб тракторами, автоподъемниками, илососными машинами, считает эксперт.

— Поэтому Минстрой России совместно с Минпромторгом могли бы в ряде субъектов, которые наиболее подвержены природным катаклизмам, оказать помощь в закупках спецтехники в лизинг, — заявил Павел Склянчук.

Кто компенсирует ущерб

Природные катаклизмы могут стать причиной порчи имущества, травм и даже смерти. Если в результате непогоды произошел несчастный случай, проводится экспертиза, рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Турунина. До тех пор, пока не доказано обратное, виновным считается человек, ответственный за выполнение коммунальных работ: например, сотрудник, не спиливший потенциально опасное дерево, которое упало на машину.

— При несчастном случае устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначаются и проводятся экспертизы — судебно-медицинская, дендрологическая. По результатам проверки принимается процессуальное решение. В том числе дается оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит организация и выполнение работ по уходу за зелёными насаждениями, — пояснила юрист.

За состоянием деревьев в городе следит организация, которая нанята для этого собственником территории, где растут эти деревья, пояснила «Известиям» руководитель Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Чаще всего это муниципалитет, реже — собственники дома, если они оформили землю под домом и вокруг него и наняли для ухода за этой территорией соответствующую компанию.

Если выясняется, что причиной инцидента стала халатность коммунальных служб, виновные привлекаются к ответственности. Владельцу испорченного имущества компенсируют его стоимость, средства за лечение полученных травм возвращают.

— Компенсация положена, если, например, установлено, что дерево гнилое, или строение возведено не по технологии, или ремонт сделан некачественный. То есть, понятно, на кого можно возложить ответственность, — объяснила Ольга Турунина. — Так, если несчастный случай произошел вследствие обрушения конструкции, и при этом строение должно было выдержать непогоду по техническому плану, ответственными будут строители или строительная компания.

Если же обрушилась конструкция, строение или дерево, которые по своему техническому плану не могли выдержать плохие погодные условия, ответственности нет, добавила она.

— В таких случаях собственник имущества рискует утерять вещь. Это называется случайной гибелью вещи, — сказала юрист. — Если была получена травма или наступила смерть человека, это будет несчастным случаям, который произошел вследствие непогоды.

Один из способов в таких ситуациях уберечь себя от расходов на собственное лечение, восстановление или замену вещи — страхование здоровья и имущества, уточнила Ольга Турунина.

Кроме того, власти должны предупредить людей о надвигающейся опасности — штормовом ветре, грозах и т.п, добавил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Если оповещения не было, они могут быть привлечены к ответственности.