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Штормовой передел: почему непогода случается все чаще и длится дольше

Как компенсировать ущерб от травм и порчи имущества из-за упавших деревьев и строительных конструкций
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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В России бушуют катаклизмы — 11 июля в Сочи объявлено штормовое предупреждение, жители Кубани и Якутии борются с паводком, в Москве ураган унес две жизни. К 12 июля циклон достигнет Санкт-Петербурга. В регионах, где нет сильных дождей, велик риск другой опасности — пожаров. Непогода часто становится причиной травм, смертей и порчи имущества. «Известия» выяснили у юристов, всегда ли вина за упавшее дерево или сорванную крышу лежит на коммунальных службах, в каких случаях и как пострадавший может получить компенсацию, а в каких — останется без возмещения потерь. А метеорологи рассказали, когда и где погода все же наладится.

Лето выше нормы

Лето в России выдалось богатым на катаклизмы — одни регионы страдают от ливней, другие от огня. Так, за последние сутки на Кубани из-за сильных дождей подтопило более 100 дворов — по данным Оперативного штаба Краснодарского края количество осадков в 2,5 раза превысило отметку «опасное явление». В Якутии паводок подтопил дома, где живут около 600 человек, и угрожает еще пяти населенным пунктам. В Москве в результате урагана пострадали 18 человек и погибли двое.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, погодные явления, которые мы сейчас наблюдаем, связаны с распределением областей высокого и низкого давления.

— Циклон, пришедший с юга, таранит запад Европейской части России. В результате в Смоленске 10 июля мы наблюдали 25 мм остатков, а в ночь на 11 июля выпало 50 мм. Очень хорошо закручиваются фронтальные зоны на Юге России, где за час выпадает до 30-50 мм осадков, — рассказал он. — На востоке преобладают выносы воздушных потоков из Казахстана, и Средней Азии по периферии уральского антициклона, поэтому температура там поднялась до 38-41 градусов Цельсия. В Астраханской области, Калмыкии и на востоке Ставропольского края в ближайшие сутки не исключены лесные пожары.

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Вырванное с корнем дерево во дворе Москвы

Вырванное с корнем дерево во дворе Москвы

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Над Уралом встал антициклон, пояснил метеоролог, он не пускает циклон дальше на восток, и тому приходится идти на Северо-Запад.

— 11 июля Смоленск, Брянск, Великий Новгород, Псков принимают на себя основной удар. К вечеру эта зона, очень активная, с большим количеством грозовых кластеров, достигнет Санкт-Петербурга, и 12 июля весь день в Ленинградской области будут очень сильные ливни, грозы, даже град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

Дальше циклон сделает петлю, сообщил Александр Шувалов и начнет двигаться на запад. Интенсивность осадков уменьшится к тому моменту, когда воздушные массы достигнут Прибалтики и Польши.

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Последствия падения дерева на летнее кафе в саду «Эрмитаж» в Москве

Последствия падения дерева на летнее кафе в саду «Эрмитаж» в Москве

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер

— 11 и 12 июля — наиболее активные фазы циклона, а потом он уйдет на покой, — отметил специалист. — В Курской, Белгородской областях — похолодает уже в понедельник, температура будет порядка 22-27 градусов Цельсия, и она же придет в Москву. Оттуда фронтальная зона начнет разворачиваться, циклон заденет среднее Поволжье, где со среды можно ожидать снижение жары.

Что касается опасности лесных пожаров, добавил Александр Шувалов, риски высоки в Республике Коми и на востоке Архангельской области. Там достаточно жарко и хватает горючих «материалов» — это лесистые зоны.

— Сильных дождей — тех, которые притушили бы пожары, — там не будет, — объяснил эксперт. — На Урале и юге Тюменской области также сохранится жара.

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Опрокинутая в результате штормового ветра автобусная остановка

Опрокинутая в результате штормового ветра автобусная остановка

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Уровень опасности возникновения пожаров зависит от региона, добавила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Например, на Европейской части России класс опасности из-за непогоды высокий, но лесов там меньше, чем в Сибири.

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— Температура в июне оказалась на два градуса выше климатической нормы, в июле — на четыре градуса. Это лето, в целом, будет выше климатической нормы, — уточнила она.

Чаще и интенсивнее

Сегодня во всем мире в целом увеличивается число опасных метеорологических явлений, связанных с аномальными температурами и осадками, отметил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Алексей Кокорин.

— Это результат глобального потепления. Человек хотя и немного, но усиливает парниковый эффект. Ничего необычного в периодической жаре или ливнях нет, но сейчас эти явления происходят чаще. Аномальная жара в XIX веке происходила раз в 50 лет, а теперь — раз в 10, — сказал он. — Норма ли это? Понятие нормы давно пора менять. Если сравнивать настоящее время с 60-ми, 70-ми годами ХХ века, то у нас всё совершенно не нормально. Понятие нормы относительное и должно соответствовать современности.

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Сотрудник коммунальных служб открывает люк сточной канализации на улице во время ливня в Москве

Сотрудник коммунальных служб открывает люк сточной канализации на улице во время ливня в Москве

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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По словам Алексея Кокорина, количество осадков за последние годы не сильно возросло, а вот частота и интенсивность их выпадения увеличилась. Это влияет на жизнь городов — например, ливневые сливы рассчитаны на два часа активных осадков, но это же количество выпадает порой за 20 минут.

При этом, ликвидировать последствия непогоды в большинстве регионов достаточно сложно, отметил специалист в сфере ЖКХ, эксперт площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

— Во всех 62 дотационных субъектах наблюдается или дефицит, или высокий износ коммунальной спецтехники. Поскольку это относится к муниципальным полномочиям, то системной модернизации не проводится. В экстренных случаях задействуется техника МЧС. Вместе с тем скорость и эффективность ликвидационных мероприятий отражается на общем экономическом ущербе от стихии, — пояснил он.

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Люди на одной из подтопленных в результате ливня улиц в сочинском микрорайоне Ареда

Люди на одной из подтопленных в результате ливня улиц в сочинском микрорайоне Ареда

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Если пересчитать недополученные бюджетные доходы из-за нарушений экономических цепочек, то этих средств хватило бы на переоснащение коммунальных служб тракторами, автоподъемниками, илососными машинами, считает эксперт.

— Поэтому Минстрой России совместно с Минпромторгом могли бы в ряде субъектов, которые наиболее подвержены природным катаклизмам, оказать помощь в закупках спецтехники в лизинг, — заявил Павел Склянчук.

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Кто компенсирует ущерб

Природные катаклизмы могут стать причиной порчи имущества, травм и даже смерти. Если в результате непогоды произошел несчастный случай, проводится экспертиза, рассказала член Ассоциации юристов России Ольга Турунина. До тех пор, пока не доказано обратное, виновным считается человек, ответственный за выполнение коммунальных работ: например, сотрудник, не спиливший потенциально опасное дерево, которое упало на машину.

— При несчастном случае устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначаются и проводятся экспертизы — судебно-медицинская, дендрологическая. По результатам проверки принимается процессуальное решение. В том числе дается оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит организация и выполнение работ по уходу за зелёными насаждениями, — пояснила юрист.

За состоянием деревьев в городе следит организация, которая нанята для этого собственником территории, где растут эти деревья, пояснила «Известиям» руководитель Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. Чаще всего это муниципалитет, реже — собственники дома, если они оформили землю под домом и вокруг него и наняли для ухода за этой территорией соответствующую компанию.

Если выясняется, что причиной инцидента стала халатность коммунальных служб, виновные привлекаются к ответственности. Владельцу испорченного имущества компенсируют его стоимость, средства за лечение полученных травм возвращают.

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Дерево упало на припаркованные машины
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Компенсация положена, если, например, установлено, что дерево гнилое, или строение возведено не по технологии, или ремонт сделан некачественный. То есть, понятно, на кого можно возложить ответственность, — объяснила Ольга Турунина. — Так, если несчастный случай произошел вследствие обрушения конструкции, и при этом строение должно было выдержать непогоду по техническому плану, ответственными будут строители или строительная компания.

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Если же обрушилась конструкция, строение или дерево, которые по своему техническому плану не могли выдержать плохие погодные условия, ответственности нет, добавила она.

— В таких случаях собственник имущества рискует утерять вещь. Это называется случайной гибелью вещи, — сказала юрист. — Если была получена травма или наступила смерть человека, это будет несчастным случаям, который произошел вследствие непогоды.

Один из способов в таких ситуациях уберечь себя от расходов на собственное лечение, восстановление или замену вещи — страхование здоровья и имущества, уточнила Ольга Турунина.

Кроме того, власти должны предупредить людей о надвигающейся опасности — штормовом ветре, грозах и т.п, добавил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Если оповещения не было, они могут быть привлечены к ответственности.

В случае, когда соответствующие ведомства сделали все, чтобы предотвратить нахождение людей на улице, но кто-то эти сообщения проигнорировал, риски будет нести уже сам человек. Аналогичная ситуация и с управляющими компаниями: если представители УК предупредили жильцов об опасности нахождения во дворе, попросили убрать машины от деревьев, но владельцы эту просьбу проигнорировали, то оснований для привлечения управляющей компании к ответственности не будет.

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