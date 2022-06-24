Бросило в жар: россиян предупредили об опасном ультрафиолете

Синоптики предупредили жителей центральной части России об опасном ультрафиолетовом излучении с индексом выше 6. Показатель повысится с 24 июня — в это же время метеорологи прогнозируют сильную жару. В такую легко обгореть, особенно людям со светлой кожей, а слизистая глаз становится крайне уязвимой. В зоне риска находятся дети — их важно защитить от вредного воздействия ультрафиолета. Чем опасна такая солнечная активность и зачем следить за УФ-индексом — в материале «Известий».

Чем опасен ультрафиолет

С 24 июня индекс ультрафиолетового излучения на европейской части России поднимется выше шести пунктов. Этот показатель считается высоким и требует дополнительной защиты.

«При малооблачной погоде и насыщенных энергией солнечных лучах, во-первых, очень легко обгореть, а во-вторых, получить очень большую дозу ультрафиолетового излучения. Индекс ультрафиолета превышает шесть, это опасно. С 11 до 20 часов не нужно находиться под открытыми лучами солнца, нужно предохранять кожу, и слизистая глаз страдает», — пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ультрафиолетовый индекс (УФИ) — стандарт, разработанный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он варьируется о 0 до 11 и более пунктов — от безопасного до наиболее опасного уровня. Чем ближе к экватору, тем выше УФИ, поэтому в средних широтах, к примеру, в Москве, он обычно достигает отметки 6–7 в самые жаркие летние месяцы — июне и июле.

Бросило в жар2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Но индекс зависит от множества факторов: высоты солнца, широты, погоды. Один из главных — концентрация озона в атмосфере, она может меняться в течение года, месяца и одного дня. Из-за утончения озонового слоя воздействие ультрафиолета усилилось, что приводит к определенным болезням. По данным Роспотребнадзора, за последние 10 лет заболеваемость меланомой в России повысилась с 4,5 до 6,1 на 100 тыс. населения. Ежегодно эта опухоль поражает 8–9 тыс. россиян, специалисты связывают это с ультрафиолетовым излучением.

«Не зря Всемирная организация здравоохранения попросила метеорологические службы прогнозировать не только погоду, но и ультрафиолетовый индекс», — добавил Роман Вильфанд.

В небольшом количестве солнце полезно для здоровья и играет важную роль в выработке витамина D. Но грань между полезным и вредным тонкая: излучение может привезти к раку и старению кожи (меланомы и карциномы), болезням и опухолям глаз (катаракта, птеригиум, карцинома роговицы или конъюнктивы). Кроме того, оно значительно снижает иммунитет: если летом на губе появился герпес, стоит задуматься о дополнительной защите от солнца.

В зоне риска — люди с голубыми глазами, светлой кожей и большим количеством родинок. Особенно уязвимы дети: им нельзя долго находиться в жару на улице — в будущем может развиться онкология. Механизмы этого явления еще не изучены, ученые полагают, что детская кожа более чувствительна к ультрафиолету.

Бросило в жар1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Самое распространенное заблуждение: УФ-излучение опасно только в безоблачную погоду. Действительно, в ясный день лучи дойдут до земли быстрее, но облака только замедляют их вредное воздействие. УФ-волны проходят сквозь них и отражаются от различных поверхностей, поэтому концентрация всё равно может быть высокой. Из-за способности отражаться не поможет и тень — ультрафиолет может добраться до кожи, например, через воду или песок.

Как защититься от солнца

За УФ-индексом нужно следить самостоятельно. Пока его не включают в обычный прогноз погоды. К примеру, в экспериментальном виде для центральной части России показатели появились на сайте Гидрометцентра, их также публикуют некоторые климатические ресурсы.

В целом светлокожим людям и детям защита требуется уже при индексе больше 3, но 6–7 считается опасным для всех россиян. На широте Санкт-Петербурга показатель редко поднимается выше 5 даже в летние месяцы, а жителям средней полосы и юга в теплое время года следует быть внимательными.

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, период максимальной солнечной активности приходится на промежуток с 11 утра до 15 часов дня. Поэтому в это время лучше избегать нахождения на солнце.

Бросило в жар Фото: Global Look Press/dpa/Sina Schuldt

«Если уж находиться, то по возможности быть в тени. Не пренебрегать головным убором, на открытые участки тела нанести солнцезащитный крем с максимальным уровнем защиты. Для защиты от ультрафиолетовых излучений нужна светлая одежда, желательно из натуральных тканей. А чтобы не перегреться, она должна быть достаточно свободной, чтобы между телом и одеждой мог циркулировать воздух», — отметила она.

Солнцезащитный крем в такой период должен быть с SPF не ниже 30, а для людей из зоны риска — не ниже 50. Экономить при нанесении средства не стоит, оно создает на коже отражающий слой, поэтому лучше использовать достаточное количество согласно инструкции, в том числе в облачную погоду. Специалисты рекомендуют уберечь и глаза: как минимум надевать темные очки, в идеале — с ультрафиолетовым фильтром и боковыми панелями, особенно если уже есть какие-то заболевания.

Речь идет не только о пляжном отдыхе. Роспотребнадзор подчеркивает, что «защита необходима во всех ситуациях, когда вы проводите много времени на открытом пространстве, особенно в часы максимальной активности солнца (с 10 до 16), например, садово-огородные работы, катание на лодке, разные виды спорта, рыбалка, походы, стрижка газона, прогулки по городу и в парках, катание на велосипеде».