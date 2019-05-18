Лучи здоровья: к чему может привести пользование солнцезащитным кремом

Весна и лето — время, когда все вспоминают о солнцезащитном креме и задумываются, как купить лучший. Звучит логично, но правильный ли это подход к вопросу защиты от ультрафиолетовых лучей? Как выбрать крем от солнца, применять его правильно и не приобрести ненароком такой, от которого больше вреда, чем пользы, расскажут «Известия».

Средства от солнца могут быть опасны?

В мае 2019 года FDA (Food and Drug Administration) — правительственное агентство, подчиненное Минздраву США, — представило результаты исследования солнцезащитных кремов. А точнее, американское управление по контролю качества продуктов и лекарств изучило свойства самых распространенных SPF-фильтров, содержащихся в кремах от загара. Эксперты FDA выяснили, что некоторые популярные ультрафиолетовые фильтры, призванные защищать кожу от солнца, могут попадать в кровь, преодолевая эпидермальный барьер.

Средства от солнца проникают в организм — это звучит как-то очень страшно. Не лучше ли в таком случае обойтись без крема от загара? Это плохая идея, учитывая весь вред, который УФ-излучение способно нанести коже и организму в целом. В частности, взаимосвязь между солнечной радиацией и возникновением рака кожи является доказанным и хорошо изученным фактом. Кроме того, ультрафиолет — давно известный виновник преждевременного старения кожи: УФ-излучение вызывает дегенеративные изменения клеток кожи, фиброзной ткани и кровеносных сосудов, что и приводит к появлению морщин.

крем Фото: Depositphotos

Лучшая стратегия — избегать использования солнцезащитных средств, содержащих следующие нерекомендованные FDA УФ-фильтры:

авобензон (avobenzone)

оксибензон (oxybenzone)

октокрилен (octocrylene)

экамсул (ecamsule)

Как выяснили специалисты, уровень проникновения перечисленных ингредиентов в кровоток значительно превышает рекомендованный FDA. Исследователям понадобится больше времени, чтобы понять, как именно этот факт воздействует на здоровье человека. Пока же кремов от солнца, содержащих данные вещества (особенно оксибензон), лучше избегать.

Оксибензон, отмечают авторы исследования, — потенциальная угроза правильному функционированию эндокринной системы. Вещество предположительно может влиять на такие процессы в организме, как рост, развитие и репродукция. В частности, в ходе исследования было установлено, что оксибензон является слабым эстрогеном и может снижать уровень мужского гормона тестостерона у мальчиков-подростков.

Относительно трех остальных SPF-фильтров из списка подозрительных конкретные данные не приводятся, но указывается, что необходимо детально их изучить.

И всё же: вред или польза?

Американская академия дерматологии опубликовала ответ на исследование FDA, в котором говорится, что кремы от солнца по-прежнему следует применять. Причем медики советуют покупать средства с SPF30 и выше, а также сочетать их использование с другими методами защиты от ультрафиолета (например, с нахождением в тени или помещении во время наивысшей солнечной активности, ношение головных уборов).

«Не отказывайтесь от солнцезащитных средств совсем. Но склоняйтесь к применению продуктов на минеральной основе», — советует и директор некоммерческой общественной организации Environmental Working Group Ннека Лейба.

крем Фото: Depositphotos

Физические и химические солнцезащитные фильтры

Солнцезащитные (SPF) фильтры в кремах от солнца (санблоках) делятся на химические и физические (минеральные). Первые работают как поглотители УФ-лучей, вторые — как отражатели.

Вещества из вышеупомянутой «подозрительной четверки» относятся к химическим солнцезащитным фильтрам. Это не означает, что все химические санблоки плохи. Каждый год Environmental Working Group составляет список из сотен безопасных для здоровья солнцезащитных кремов, среди которых есть и минеральные, и химические.

Но всё же шанс, что одно из не одобряемых экспертами веществ окажется в составе крема на полке в магазине, достаточно высок. Российский ассортимент можно оценить только эмпирическим путем, а вот американцы подсчитали, что на их рынке оксибензон встречается в двух третях санблоков на основе химических фильтров.

В последние годы многие дерматологи советуют отдавать предпочтение минеральным фильтрам как более эффективным. Как понять, что перед вами — крем с минеральным фильтром? В составе должен быть указан диоксид цинка (zinc oxide) и/или диоксид титана (titanium dioxide).

Есть ли недостатки у кремов для солнца с физическими фильтрами? Да. Некоторые из них имеют более густую и трудно распределяемую текстуру, чем у средств с «химией». Кроме того, диоксид цинка и диоксид титана могут бледнить кожу из-за своего естественного белого оттенка. Особенно весом этот недостаток для смуглых людей или мужчин со щетиной на лице — на них белесые следы будут наиболее заметны. К счастью, многие производители успешно работают над текстурой санскринов и можно найти совершенно незаметные на лице варианты.

крем Фото: Depositphotos

Солнцезащитный крем с физическими фильтрами: лайфхаки при покупке

Как выбрать солнцезащитный крем? Искать подходящий состав с безопасными УФ-фильтрами, пометку SPF 30 (и выше). Полезно изучить онлайн-отзывы и рейтинг перед приобретением — если у продукта неудачная текстура или другие недостатки, другие покупатели сообщат об этом.

Лайфхак № 1 К сожалению, в любой аптеке или магазине баланс в ассортименте кремов от солнца пока не в пользу средств с минеральными фильтрами. Внимательно читайте состав на оборотной стороне, а не данные на передней этикетке.

Лайфхак № 2 Попробуйте увлажняющий крем для лица с минеральными фильтрами, чтобы решить проблему белесых разводов. Солнцезащитные кремы для лица делятся на «классику» (только защита от лучей и ничего больше) и ухаживающую косметику (увлажнение, питание). Как правильно, текстура последних заметно легче, продукты лучше распределяются по коже лица. Разница хорошо видна на фото из Instagram-аккаунта известного калифорнийского дерматолога Сандры Ли:

На фото: верхний свотч — типичный санблок с минеральными фильтрами, нижний — увлажняющий крем для лица с минеральными фильтрами.

Лайфхак № 3 (для женщин). Действие солнцезащитного крема для лица можно дополнить косметикой с SPF. Скорее всего, многим известно о существовании тональных кремов, основ для макияжа, пудр с УФ-фильтрами. Новинка этого сезона — тени для век с SPF. В прошлом году производители представили спреи для закрепления макияжа с SPF и хайлайтеры. Все эти средства не могут заменить солнцезащитный крем, но хорошо его дополняют, создавая дополнительный защитный слой.

Крем от загара или крем для загара — в чем разница?

«Крем от загара» и «крем для загара» — это бытовые названия солнцезащитного крема. Как правило, под кремом от загара подразумевают средство, по максимуму блокирующее УФ-лучи, с высоким SPF. А говоря о креме для загара, имеют в виду солнцезащитное средство с невысоким SPF (до 15), позволяющее получить загар. Но важно понимать, что само появление загара уже говорит о том, что кожа не получила защиту от солнца.