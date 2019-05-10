Прямой эфир

Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в жаркую погоду

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно питаться в жаркую погоду. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Круглый-полосатый: как правильно выбрать арбуз
На что следует обращать внимание, отправляясь на бахчевой развал

Специалисты рекомендуют прежде всего употреблять как можно больше фруктов и отказаться от жареной еды.

«Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища», — говорится в сообщении.

Кроме того, важно пить много воды, а также носить одежду из натуральных тканей и чаще проветривать помещения. Уточняется, что синоптики обещают аномальную жару предстоящим летом, в связи с чем Роспотребнадзор советует не находиться на улице долго.

Эксперты ведомства также рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты летом. Отмечается, что покупки стоит совершать в местах санкционированной торговли. При этом продавец должен строго соблюдать правила личной гигиены и носить чистую санитарную одежду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
Роспотребнадзор назвал число не знающих о своем ВИЧ-статусе россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017