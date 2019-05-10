Роспотребнадзор дал рекомендации по питанию в жаркую погоду

Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно питаться в жаркую погоду. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Специалисты рекомендуют прежде всего употреблять как можно больше фруктов и отказаться от жареной еды.

«Потребность в энергии в жаркую погоду снижается, в связи с чем организму летом нужна менее калорийная пища», — говорится в сообщении.

Кроме того, важно пить много воды, а также носить одежду из натуральных тканей и чаще проветривать помещения. Уточняется, что синоптики обещают аномальную жару предстоящим летом, в связи с чем Роспотребнадзор советует не находиться на улице долго.

Эксперты ведомства также рассказали, как правильно выбирать овощи и фрукты летом. Отмечается, что покупки стоит совершать в местах санкционированной торговли. При этом продавец должен строго соблюдать правила личной гигиены и носить чистую санитарную одежду.