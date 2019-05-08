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Роспотребнадзор назвал число не знающих о своем ВИЧ-статусе россиян

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Фото: TASS/DPA/Britta Pedersen
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Около 25% россиян, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), не в курсе своей болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора в среду, 8 мая.

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Как отметили в ведомстве, на сегодняшний день заболевания, связанные с ВИЧ и СПИДом, стали причиной смерти 35 млн человек в мире.

По данным объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (Юнэйдс, Unaids), всего насчитывается около 36,9 млн живущих с ВИЧ людей. При этом 75% из них знают о своем положительном статусе, остальные же не подозревают о нем. Более половины зараженных получают антиретровирусную терапию.

В рамках проведения акции «Стоп ВИЧ/СПИД» Роспотребнадзор организовал всероссийскую горячую линию. Граждане смогут проконсультироваться со специалистами с 13 по 17 мая по телефону единого консультационного центра. Звонок бесплатный.

Кроме того, с 18 по 20 мая любой человек сможет бесплатно сдать анализ на определение антител к вирусу иммунодефицита человека и узнать свой ВИЧ-статус.

Ранее «Известия» писали, что россияне мало информированы о способах передачи ВИЧ. Каждый шестой считает, что можно заразиться через комариные укусы, а 11% уверены, что получить вирус можно через пищу и посуду.

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