Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

Роспотребнадзор рассказал гражданам преклонного возраста о том, как защититься от мошенников.

Рекомендации появились на сайте ведомства в четверг, 9 мая. В них, в частности, говорится о необходимости бережно относиться к своим персональным данным и документам.

«Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты», — указано в сообщении.

Кроме того, специалисты советуют не перезванивать по номеру, с которого вам отправили смс о блокировке карты или списании денежных средств.

В ведомстве рекомендовали с осторожностью приобретать с рук продукты и мелкую бытовую технику, а также призвали с осторожностью посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг. Отмечается, что продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денег, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы.

6 апреля в Москве мошенники продали пенсионеру за 1 млн рублей две пачки сока. Мужчине позвонил неизвестный и представился работником поликлиники, где мужчина сдавал кровь. Он заявил, что результаты анализов неутешительны, пенсионер серьезно болен, а для лечения якобы необходимы лекарства стоимостью в 1 млн рублей.