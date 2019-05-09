Прямой эфир

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор рассказал гражданам преклонного возраста о том, как защититься от мошенников.

Бесстыжий возврат: как мошенники отнимают деньги у пенсионеров
На стилизованных под сайты известных СМИ интернет-страницах обещают вернуть несуществующие накопления

Рекомендации появились на сайте ведомства в четверг, 9 мая. В них, в частности, говорится о необходимости бережно относиться к своим персональным данным и документам.

«Не следует отдавать в руки чужим людям паспорт, никогда никому не называть данные банковской карты», — указано в сообщении.

Кроме того, специалисты советуют не перезванивать по номеру, с которого вам отправили смс о блокировке карты или списании денежных средств.

В ведомстве рекомендовали с осторожностью приобретать с рук продукты и мелкую бытовую технику, а также призвали с осторожностью посещать бесплатные демонстрации косметологических услуг. Отмечается, что продавцы таких товаров и услуг, услышав о недостатке денег, убеждают граждан заключать кредитные договоры на крупные суммы.

6 апреля в Москве мошенники продали пенсионеру за 1 млн рублей две пачки сока. Мужчине позвонил неизвестный и представился работником поликлиники, где мужчина сдавал кровь. Он заявил, что результаты анализов неутешительны, пенсионер серьезно болен, а для лечения якобы необходимы лекарства стоимостью в 1 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минкомсвязи рассказало о мошенничестве при переходе на цифровое вещание
Более 20 ресурсов с услугами по уклонению от армии заблокировали в РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017