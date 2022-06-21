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Москвичей предупредили об опасном природном явлении 24 июня

Вильфанд предупредил об опасном ультрафиолетовом излучении в Москве
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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Начиная с пятницы, 24 июня, в Москву вместе с жарой придет сильное ультрафиолетовое излучение. Об опасности этого явления «Известиям» 21 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Москве начиная с пятницы нужно опасаться жесткого ультрафиолета. При малооблачной погоде и насыщенных энергией солнечных лучах, во-первых, очень легко обгореть, а во-вторых, получить очень большую дозу ультрафиолетового излучения. Индекс УФИ превышает шесть, это опасно. С 11 до 20 часов не нужно находиться под открытыми лучами солнца, нужно предохранять кожу, и слизистая глаз страдает», — предупредил эксперт.

Он подчеркнул, что ультрафиолет очень негативно влияет на организм человека.

«Не зря Всемирная организация здравоохранения попросила метеорологические службы прогнозировать не только погоду, но и ультрафиолетовый индекс», — добавил Вильфанд.

Ранее в этот день метеоролог спрогнозировал, что в выходные в Москву и область придет жара до 31 градуса. Ночные температуры также будут довольно высокими: минимальные значения составят около 15 градусов. При этом, по словам Вильфанда, жаркая погода, вероятно, продолжится и на следующей неделе.

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