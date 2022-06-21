Москвичам пообещали сильную жару в выходные

Начиная с четверга, 23 июня, в Москве и области ожидаются значительные изменения погоды, и уже к выходным в регион придет жара до 31 градуса. Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в среду в столице ожидается температура около 20 градусов, возможен дождь.

«А вот с четверга начинаются значительные изменения. Четверг еще такой переходный день, но всё-таки уже будет подрастать давление. И воздушные массы хоть и будут перемещаться с севера-востока, но это уже теплые воздушные массы. И еще очень важный фактор, в связи с повышением давления и приближением гребня высокого давления будет уже переменная облачность, много солнца и преимущественно без осадков», — отметил специалист.

По его словам, днем будет значительный прогрев подстилающей поверхности. В четверг воздух прогреется до 23–25 градусов, а в пятницу температура составит 25–27 градусов.

«И начиная с субботы температура в диапазоне от 26 до 31 градуса. Жаркая погода, на 4–5 градуса выше нормы. Нужно еще учесть, что и ночные температуры минимальные будут около 15 градусов. Часто задаваемый вопрос, когда же придет лето, на самом деле за прошедшие 20 дней температуры выше нормы на 1,7 градуса. Все-таки многие москвичи забывают, что Москва находится не в тропиках, а в умеренных широтах», — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, жаркая погода, вероятно, продолжится и на следующей неделе.

«Можно прогнозировать, что начиная с воскресенья будет часто звучать вопрос о том, когда же наконец закончится эта несносная жара», — резюмировал метеоролог.

Ранее, 20 июня, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что первая половина недели в Московском регионе будет довольно дождливой. 21 июня город будет находиться в центре циклона, поэтому выпадет большое количество осадков.