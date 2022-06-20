Москвичам назвали самые теплые дни на текущей неделе

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в понедельник, 20 июня, рассказала «Известиям» о погоде на текущей неделе в Москве.

По словам специалиста, первая половина недели в Московском регионе будет довольна дождливой. 21 июня город будет находиться в центре циклона, поэтому выпадет большое количество осадков.

«В ночь на вторник — до 3 мм. На территориях новой Москвы и юга Подмосковья ожидается до 25% от месячной нормы осадков — почти треть. Температура воздуха во вторник составит +17…+19 градусов. В ночь на среду дождь сохранится, но уже к пятнице выпадение осадков сократится. Во второй половине недели температура будет повышаться, в регионе — +20…+25 градусов, а в Москве — +23…+25 градусов. Ночи будут прохладнее, в столице около +15 градусов, а по области — +10…+11 градусов», — отметила Позднякова.

Она также отметила, что за неделю может выпасть треть от месячной нормы (75 мм).

«Если говорить о самых теплых днях, то это вторая половина недели. Температура воздуха составит +23…+25 градусов», — заключила метеоролог.

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что 20 июня москвичей ожидает облачная погода, небольшой дождь и до +22 градусов. На территории Московской области синоптики прогнозируют от +18 до +23 градусов в дневное время суток и до +12 градусов — в ночное.

19 июня ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в столичном регионе в конце июня. По его словам, ожидаются дожди, а в последнюю неделю месяца воздух прогреется до 30 градусов тепла.