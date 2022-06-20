Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Глава Брянской области заявил об обстреле Суземки западными снарядами
Мир
Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД РФ
Мир
МИД Польши заявил об отсутствии информации о польских наемниках на Украине
Мир
В Мелитопольском районе Запорожья началась уборочная кампания пшеницы
Происшествия
Украина нанесла удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза»
Общество
В Москве построят около 80 новых образовательных объектов
Мир
В парламент Франции впервые избрана горничная c пятью детьми
Мир
Президент Узбекистана предложил провести референдум по Конституции
Армия
В Минобороны РФ сообщили об уклонении состава 30-й бригады ВСУ от выполнения задач
Спорт
ФК «Сочи» объявил о назначении Гаранина главным тренером
Мир
МИД Эстонии заявил о планах ЕС обсудить седьмой пакет антироссийских санкций
Сюжет:

Москвичам назвали самые теплые дни на текущей неделе

Меторолог Позднякова: самые теплые дни на текущей неделе будут к ее концу
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в понедельник, 20 июня, рассказала «Известиям» о погоде на текущей неделе в Москве.

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

По словам специалиста, первая половина недели в Московском регионе будет довольна дождливой. 21 июня город будет находиться в центре циклона, поэтому выпадет большое количество осадков.

«В ночь на вторник — до 3 мм. На территориях новой Москвы и юга Подмосковья ожидается до 25% от месячной нормы осадков — почти треть. Температура воздуха во вторник составит +17…+19 градусов. В ночь на среду дождь сохранится, но уже к пятнице выпадение осадков сократится. Во второй половине недели температура будет повышаться, в регионе — +20…+25 градусов, а в Москве — +23…+25 градусов. Ночи будут прохладнее, в столице около +15 градусов, а по области — +10…+11 градусов», — отметила Позднякова.

Она также отметила, что за неделю может выпасть треть от месячной нормы (75 мм).

«Если говорить о самых теплых днях, то это вторая половина недели. Температура воздуха составит +23…+25 градусов», — заключила метеоролог.

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что 20 июня москвичей ожидает облачная погода, небольшой дождь и до +22 градусов. На территории Московской области синоптики прогнозируют от +18 до +23 градусов в дневное время суток и до +12 градусов — в ночное.

19 июня ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в столичном регионе в конце июня. По его словам, ожидаются дожди, а в последнюю неделю месяца воздух прогреется до 30 градусов тепла.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022