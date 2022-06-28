Жар с предсказаньями: какие хитрости помогут спастись от зноя

Летний зной в этом году в буквальном смысле застал россиян врасплох. Аномальная жара наступила после скупых на тепло и солнце летних дней. Не все оказались к этому готовы. Как сохранить работоспособность и не стать жертвой высокой температуры и активного солнца — в материале «Известий».

Лед и пламень

В жару особенно важно избегать теплового удара и его самой опасной разновидности — солнечного удара. Эти состояния особенно губительны для здоровья.

— Наиболее вредный фактор в летнюю жару — прямые солнечные лучи. Они вызывают не только перегрев головного мозга. Высокая степень ультрафиолетового излучения негативно влияет на кожу, может являться пусковым механизмом плоскоклеточного рака кожи , — рассказывает врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев.

Эксперт приравнивает загар к ожогу кожи и советует свести к минимуму время пребывания на открытом солнце, особенно в самые опасные часы — с 11 до 16.

От перегрева в летнюю пору спасают кондиционеры. Однако они же таят в себе немалую опасность. Резкие перепады температуры крайне нежелательны для организма. Связано это, в первую очередь, со снижением иммунитета и, как следствие, восприимчивостью к острым вирусным заболеваниям. В частности, такая ситуация приводит к развитию герпетических инфекций.

Жар с предсказаньями Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

— Там, где есть возможность регулировать мощность кондиционера, нужно следить за плавным снижением температуры. Дома утром, после пробуждения, надо выключать кондиционер, чтобы температура слегка повысилась. В машине не включаем его сразу на полную мощность, а постепенно понижаем градус, — продолжает Денис Прокофьев.

Врач рекомендует по возможности в сильную жару избегать посещения магазинов, аптек и офисов, где нет возможности повлиять на температуру воздуха. Лучше пользоваться службами доставки продуктов и лекарств. А если это невозможно, то на работе или в машине надо держать под рукой теплые вещи, которые можно надеть перед входом в помещение.

По словам эксперта, в жару хорошо работает метод охлаждения крупных магистральных сосудов.

— Марлевые салфетки надо смочить водой, положить в контейнер и убрать в морозильник. В случае необходимости мы вынимаем их и прикладываем к шее, где расположена сонная артерия, а также к локтевому сгибу, к запястьям и под коленями. Всё это даст быстрый охлаждающий эффект , — разъясняет Денис Прокофьев. Такие салфетки можно использовать повторно.

В первую голову

Чтобы не допустить перегрева головного мозга и повышения температуры, вызывающего обморочные состояния, врач рекомендует в жару носить головные уборы. Полезно охлаждаться с помощью душа или просто обливать голову водой из бутылки.

Жар с предсказаньями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Дерматовенеролог Наталия Жовтан также рекомендует носить головной убор в жаркий полдень.

— Это уберегает от теплового удара и, что немаловажно, исключает фотоповреждение кожи головы особенно у мужчин с отсутствием шевелюры. Нередко можно получить и солнечные ожоги в области редеющих волос. Девушкам ультрафиолетовое облучение может тоже принести неприятности — замедляется рост волос, секутся кончики, появляются проблемы со структурой, — предостерегает эксперт.

Стиль и форма головного убора зависят от того, где планируется его носить. Наталия Жовтан подсказывает, что в последнее время невероятную популярность среди молодежи приобрели хлопковые панамы. Многие бренды поддерживают эту тенденцию. Шляпы-плетенки столь же популярны среди представителей обоих полов. Они универсально подходят для летних образов городского стиля и пляжного отдыха.

— А вот бейсболки лучше отложить в сторону из-за тесной посадки и плотных тканей. Такой головной убор приведет к избыточному потоотделению и будет способствовать появлению дерматологических проблем , — говорит Наталия Жовтан.

Жар с предсказаньями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Следует отдать предпочтение светлым тонам, которые не притягивают тепло, не нагреваются дополнительно и не приводят к тепловому удару.

Весь в белом

Дерматовенеролог Наталия Жовтан напоминает, что у каждого человека свой уровень терморегуляции, индивидуальная активность потоотделения. Поэтому в летний зной стоит внести некоторые корректировки в свой гардероб.

— Прежде всего, надо обратить внимание на состав и плотность тканей. Однозначно отдаем предпочтение натуральному составу. Вещи могут быть изготовлены из сырья животного, растительного или минерального происхождения: хлопок, лен, бамбуковое волокно, шелк, муслин, — разъясняет Наталия Жовтан.

Льняное полотно, по словам эксперта, может быть достаточно жестким для нежной чувствительной кожи, особенно детской. Поэтому производители добавляют в материал синтетическое волокно для комфортной носки. Бояться этого не стоит — небольшой процент такого волокна в составе натуральной ткани допустим и в жаркую погоду.

— А вот стопроцентно синтетические ткани при высокой температуре окружающей среды могут нанести значительный вред здоровью. Они способствуют избыточному потоотделению, так как препятствуют достаточному испарению с поверхности кожи. Из-за этого может наступить перегревание и появиться кожное раздражение от пота, что является прекрасной средой для развития бактериальной инфекции, — дополняет эксперт.

Жар с предсказаньями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Наталия Жовтан причисляет к преимуществам натуральных материалов также и то, что они подходят людям со склонностью к аллергии, тем, кто имеет дерматологические проблемы или страдает от болезней бронхолегочной системы.

— Важным моментом, как и в случае с головными уборами, является выбор цвета. Общеизвестный факт: в жару предпочтительнее светлые тона. Но для создания летнего настроения можно добавить в гардероб ярких красок, если вы на отдыхе или вышли на прогулку. К офисному дресс-коду можно отнести кремовые, серые, пастельные тона и, конечно же, кристально белый цвет. Он по праву лидер всех летних нарядов , — говорит Наталия Жовтан.

Дерматовенеролог подчеркивает, что стоит отдать предпочтение свободным моделям одежды. Например, широким брюкам или сарафанам в стиле бохо. А вот узкие джинсы, обтягивающие платья и тесные футболки в летнюю жару доставят только дискомфорт.

Соль проблемы

Гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов отмечает, что в летний зной надо обязательно соблюдать правила употребления жидкости и рационального питания.

— В жару мы чаще потеем — кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Если потоотделение происходит слишком интенсивно, то имеет смысл обратиться к врачу, чтобы выяснить, не связано ли это с проблемами в работе щитовидной железы или надпочечников. Потерю жидкости необходимо компенсировать, — разъясняет Сергей Вялов.

Жар с предсказаньями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Согласно рекомендациям ВОЗ, человеку весом около 70-80 кг надо пить в среднем 1,5-2 литра жидкости в день. Впрочем, эти расчеты проводились после Второй Мировой войны, когда жителям Африки оказывали гуманитарную помощь, чтобы рассчитать количество жидкости, необходимой для доставки на континент ящиков с водой, поясняет эксперт. Показатель не является абсолютным, поэтому каждый выбирает норму для себя, учитывая состояние здоровья и особенности своего питания. Часть влаги мы берем из овощей и фруктов, супов, компота и чая.

— Но надо помнить о том, что жидкость в нашем организме представляет некий физиологический раствор, в котором находится 0,9% соли. И жидкость такого состава нам надо восполнять. При этом следует помнить, что пить летом надо то, что не содержит избыток осмотически активных веществ — то есть тех, которые активно забирают в себя воду и способствуют появлению отеков , — комментирует Сергей Вялов.

К таким веществам относятся соль, сахар, а также танины, содержащиеся в кофе. Рассол, сироп и кофе не идут в зачет тех самых полутора-двух литров, необходимых для питья. Причиной летних отеков врач также считает недостаточное количество соли в организме.

— С потом и мочой мы не выделяем из себя дистиллированную воду — из нашего организма жидкость выводится вместе с солью. Поэтому соль нам необходимо восполнять. И это особенно важно в летнюю жару. Обычно мы стараемся пить больше жидкости, а соль при этом потребляем в недостаточном количестве. Из-за этого жидкость, которая должна была выделиться в следующей порции, задерживается, и мы тоже начинаем отекать, — комментирует Сергея Вялов.

Жар с предсказаньями Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Эксперт обращает внимание и на то, что к образованию отеков приводят некоторые проблемы со здоровьем: заболевания почек, сердца и печени в запущенных стадиях, а также сбои в работе щитовидной железы.

Фрукты в помощь

В организме человека, как и в природе, всё взаимосвязано. Это значит, что, выстраивая свой рацион, не мешает вспомнить периодическую систему элементов.

— Если мы потребляем жидкость в достаточном количестве и не забываем про соль, то следует помнить и про калий. Обычная поваренная соль — это хлорид натрия. Если мы употребляем слишком много натрия, а калий при этом игнорируем, тогда у нас нарушается баланс между этими минеральными веществами. Это чревато ускорением сердечной деятельности и повышением артериального давления, — продолжает эксперт.

По словам врача, калий содержится в основном в южных фруктах, например, в абрикосах и персиках, которые произрастают у нас в зоне Черноземья и на Кавказе. Кроме того, ценным веществом богаты орехи, сухофрукты, бобовые, а также некоторые виды рыб, например, лосось. На эти виды продуктов следует налегать в жару.

Жар с предсказаньями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

Однако порой в знойную пору люди сетуют на отсутствие аппетита. По мнению врача, не стоит пренебрегать регулярными приемами пищи. В первую очередь это касается завтрака .

— Нам надо заправлять организм едой, как машину бензином, когда мы собираемся куда-то ехать. И если мы не завтракаем, то придется брать энергию из резервных запасов. Они истощаются, и вечером мы объедаемся, чтобы пополнить эти запасы. Такое излишество, а также отсутствие системы питания приводят к растяжению желудка и скачкам инсулина и сахара в крови, что закладывает тенденцию к развитию инсулинорезистентности, — комментирует Сергей Вялов.

Толстый и тонкий

По словам диетолога, в жару худым людям приходится проще, чем полным. Эксперт советует провести параллели с понятиями теплоемкости и теплопроводности, принятыми в физике.

— Есть материалы, например, алюминий, которые не хранят тепло, а очень хорошо его проводят. А есть чугун — он очень хорошо накапливает тепло, а отдает его очень сложно. Так вот, худые — как алюминий: быстро нагреваются и столь же быстро отдают тепло, потому что теплоизоляции в виде жира у них нет. Полные люди накапливают тепла намного больше, а отдают его за счет жировой прослойки значительно хуже. Кроме того, сама по себе жировая ткань еще и накапливает воду, которая тоже легко нагревается , — рассказывает эксперт.

Врач советует полным людям помнить об этом и строже контролировать потребление соли. Во-первых, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний и повышения давления. Во-вторых — чтобы жидкость как следует выводилась из жировых отложений.

Жар с предсказаньями Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Но у худых есть опасность перегреться, лежа на солнце — им надо чаще бегать в тень, чтобы успеть остыть. Люди с лишним весом нагреваются медленнее, но и остывают не скоро. Поэтому им следует периодически остужать организм с помощью прохладительных напитков , — продолжает эксперт.