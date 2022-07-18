Погода в горе: Западная Европа столкнулась с новыми рекордами жары

Европа в буквальном смысле задыхается от рекордной жары , сопровождаемой массивными лесными пожарами, эвакуацией десятков тысяч человек и сотнями смертей от перегрева. В последние дни тема температурных аномалий даже вытеснила с новостных полос в западных СМИ новости об инфляции и политических кризисах. Между тем такая жаркая погода становится для прежде умеренного европейского климата новой нормальностью, к которой, уверены эксперты, пора привыкать .

Разгоряченный континент

Экстремально высокие температуры в летний сезон давно перестали быть для всего мира и Европы в частности чем-то неслыханным. Еще в прошлом году Европейский союз обнародовал масштабный доклад с выводом о том, что из-за изменений климата аномально высокие температуры и вызванные ими лесные пожары продолжат случаться всё раньше, заканчиваться позже и становиться более частыми.

Нынешнее лето подтвердило правильность таких неоптимистичных выводов. Рекордная жара вновь накрыла Западную Европу, приведя к уничтожению в лесных пожарах тысяч акров земли, эвакуации десятков тысяч и гибели сотен человек .

Во Франции понедельник, 18 июля, поставил очередной температурный рекорд, не обойдя стороной даже регион Бретань, в прошлом отчасти защищенный близостью к холодным водам Атлантики. В ряде регионов столбик термометра превысил отметку в 40 °C, что стало одним из самых жарких за всю историю наблюдений в стране показателей .

Хуже всего пришлось юго-западным департаментам Франции, особенно популярному у туристов региону Жиронда . С 12 июля, по мере того как два крупных пожара стремительно уничтожали более 11 тыс. га лесов, оттуда уже были эвакуированы 16 тыс. человек. Но из-за порывистого ветра ситуация осталась «очень неблагоприятной», признало утром 17 июля региональное правительство Жиронды. И в ночь на 18 июля в полном соответствии с опасениями властей пожары в департаменте усилились.

Погода в горе Аптечный термометр, показывающий температуру 45 градусов по Цельсию в Нанте во Франции Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Между тем власти французских Альп призвали альпинистов, собиравшихся на Монблан, самую высокую гору Европы, повременить с этими планами из-за участившихся камнепадов, вызванных «исключительными климатическими условиями» и засухой . Опасения о вероятных человеческих жертвах оказались отчасти мотивированы трагедией в итальянских Альпах: в начале июля там обвалился участок крупного ледника, похоронив под собой 11 человек, что власти также связали с изменениями климата.

Португалию и Испанию накрыла уже вторая за лето горячая волна. По данным португальского Института охраны природы и лесов, с начала года по середину июня лесные пожары уничтожили по всей стране 40 тыс. га земли, что втрое превысило площадь возгораний за аналогичный период прошлого года. Уже с начала июля на Португалию вновь обрушилась жара (температура около 47 °C в конце прошлой недели, которая спала до 42 °C к началу этой) с очередными лестными пожарами (хотя их число усилиями спасателей удалось сбить к 17 июля с 20 до 11) . Между тем в период с 7 по 17 июля, по данным министерства здравоохранения Португалии, в стране было зарегистрировано более 660 смертельных случаев, связанных с жарой.

— Мы живем в Алгарве, это юг Португалии, и здесь сезонные летние пожары тоже бывают. Не такие сильные, как в центральном регионе, но с каждым годом они становятся всё сильнее. Пик пришелся на 14–15 июля, когда нас закрыло смогом: тяжело дышать, особенно ночью, когда нет ветра и кондиционера в помещении, на утро мебель в мелком пепле, приходится делать частую уборку, всё это похоже на лето 2010-го в Москве, когда горели торфяники , а люди дышали через мокрые маски. Сейчас стало легче, иногда ощущается запах гари, но совсем слабый, просто приносит ветром. Так что сейчас жизнь уже вернулась в норму, — рассказал «Известиям» живущий в Португалии россиянин Максим.

По его словам, согласно данным специального приложения, которое показывает все природные возгорания в Португалии, на самом сильном пожаре в Алгарве на пике работали 400 человек, 140 машин и пять вертолетов, а сейчас, когда он почти потушен, — около 30 человек и 10 машин.

Погода в горе1 Вторая волна летней жары также обрушилась на Италию Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

В схожей ситуации оказались и соседи-испанцы. 20 тыс. га выжженной земли, 30 активных пожаров в регионах Кастилия-и-Леоне, Галисия и Андалусия, порядка 500 смертей от перегрева за последнюю неделю, и вместо желанных прогнозов о грядущем спаде температуры с нынешних 42 °C лишь предупреждения об «экстремальном риске» от государственного метеорологического агентства на ближайшую перспективу. С таким «зачетом» Испания подошла к нынешней неделе.

Тем временем в Италии объявили чрезвычайное положение в долине реки По — из-за небывалой засухи самая длинная река страны пересохла и местами стала смахивать скорее на небольшой ручеек . В Греции огонь разбушевался на севере острова Крит, хотя к минувшим выходным его удалось взять под контроль. Лесные пожары затронули в последние дни также Марокко, где из зоны бедствия пришлось эвакуировать свыше тысячи семей, а также Хорватию, Венгрию и юго-запад Турции, хоть и в меньших масштабах, чем страны Западной Европы.

Не обошли стихийные бедствия стороной и Россию. По информации Авиалесоохраны на 17 июля, на территории страны действовали 133 лесных пожара на площади более 21 тыс. га .

Задыхаться от жары начала и Великобритания, разговоры о погоде в которой еще в недавнем прошлом считались не более чем формой речевого этикета. На днях метеорологическое управление Туманного Альбиона выпустило свое первое в истории «красное» предупреждение о сильной жаре, отметив существование «риска для жизни» .

Последний рекорд высокой температуры (+38,7 °C) был отмечен в Великобритании в 2019 году. В начале этой недели на территории большей части Англии пообещали новый — уже +40 °С. В результате ряд школ принял решение закрыть свои двери на ближайшую неделю, мэр Лондона призвал столичных жителей не пользоваться общественным транспортом без крайней необходимости. Схожие рекомендации дали и британские национальные железнодорожные операторы.

В ближайшие дни жара, по прогнозам метеорологов, дойдет до Бельгии и Германии .

Кто виноват и что делать

Многочисленные эксперты не раз говорили, что и тепловые волны, равно как и участившиеся наводнения, засухи, лесные пожары и тропические штормы, несут на себе безошибочный отпечаток глобального потепления, спровоцированный человечеством. И продолжительная жара, начинающаяся раньше и затягивающаяся на куда более длительный период, чем некогда, отчасти уже стала новой нормальностью.

Погода в горе2 Любители пляжного отдыха охлаждаются в воде, чтобы спастись от жары в Бродстерсе в Великобритании Фото: REUTERS/Lisi Niesner

— Теперь мы должны принимать за норму не то, что было в середине XX века, а то, что было в начале XXI. И, конечно, учащение и усиление тепловых вспышек — это следствие глобального потепления . К этому надо приспосабливаться, но с этим надо и бороться. И те обещания, которые в конце прошлого года дали все крупные страны, включая Россию, пообещавшую стать углеродно нейтральной к 2060 году, очень важны, — заметил «Известиям» директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы в России Алексей Кокорин.

По его словам, постепенный переход на безуглеродную энергетику не остановит дальнейшие вспышки жаркой погоды, но притормозит их размах .

— Нормы всё равно усилятся, но уже раза в три, а не раз в десять — по частоте их встречаемости и по другим параметрам. По температуре вспышки жары тоже увеличатся, но на градус-другой, а не на пять . А это очень большая разница, — пояснил эколог.

Впрочем, директор Всероссийского института природы эколог Андрей Пешков высказал альтернативное мнение.

— Роль человека в загрязнении природы велика, но в изменении климата она мизерна. Есть естественные изменения климатических условий, и человек по сравнению с геологическими факторами вносит некритичную долю в этот процесс . И бороться с тем, что зависит от природы, вместо того чтобы адаптироваться к изменениям, немножко напоминает борьбу с ветряными мельницами, — отметил он в беседе с «Известиями».