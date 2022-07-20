Не льет и пламя: два региона России оказались в зоне ЧС из-за пожаров

Аномальная жара, на 10–12 градусов превышающая климатическую норму, ухудшила ситуации с лесными пожарами в Якутии и Хабаровском крае. С 19 июля в этих регионах введен федеральный режим ЧС, сообщила пресс-служба Рослесхоза. Только в Якутии число пожаров за неделю увеличилось с 42 до 56. И хотя площади, охваченные стихией, меньше, чем в прошлом году, сухая и жаркая погода может привести к повторению ситуации 2021 года, когда пожары затронули 1% всего лесного фонда страны, отмечают эксперты. Какие меры в этих условиях предпринимают Рослесхоз и МЧС — в материале «Известий».

Пришла жара

По состоянию на 20 июля в Якутии полыхает 54 лесных и два ландшафтных пожара. Еще неделю назад их было 42, сообщает управление МЧС по Республике Саха (Якутии). Самый высокий класс пожароопасности прогнозируется в Якутске и Алданском районе. А центральную часть республики 18 июля накрыл дым от пожаров в соседнем Хабаровском крае. По прошествии двух дней он не рассеялся.

В Хабаровском крае спасатели помогают жителям сел Аим, Джигда и Нелькан расширять минерализованные полосы для защиты от огня. Продолжается тушение пожаров и с воздуха. Наиболее опасная ситуация сложилась в Аяно-Майском районе.

Не льет и пламя Фото: РИА Новости/Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны

Лесные пожары в Хабаровском крае и Якутии спровоцировала длительная засуха и температура, на 10–12 градусов превышающая климатическую норму, отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Ситуация с осадками, увы, не улучшается, их мало, температура держится высокая, и пока предпосылок для изменения погоды, по крайней мере до конца июля, не видно, — добавил он.

Из-за большого числа возгораний и неблагоприятного прогноза погоды, с 19 июля в Хабаровском крае и Якутии введен федеральный режим ЧС , сообщила пресс-служба Рослесхоза. Такое решение принято, несмотря на то что общая площадь лесных пожаров в этих регионах с начала года и до 19 июля составила 603,4 га — что в 3,2 раза ниже, чем в прошлом году, когда огонь затронул 1,9 млн га.

— Будет рассмотрен вопрос о привлечении дополнительных сил соседних регионов и МЧС России. В Хабаровском крае и Якутии в рамках межрегионального маневрирования уже работает свыше 550 бойцов Авиалесоохраны, — приводит пресс-служба слова руководителя Рослесхоза Ивана Советникова.

Не льет и пламя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Подсчитывать потери пока рано, сказал в беседе с «Известиями» заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, это делается в конце года. В 2021 году из-за пожаров в России погибло 57,2 тыс. га деревьев, а площадь, пройденная огнем, составила 9,9 млн га.

— Это площадь в пределах контура лесного пожара. Она не равняется площади погибшего леса и не считается площадью горения. В подавляющем большинстве случаев огонь распространяется по земле. При низовых пожарах выгорают мох и трава, а урон лесному массиву минимальный, — уточнил он. — С начала года и на сегодняшний день площадь, пройденная огнем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже в 2,3 раза и составляет 1,7 млн га, в 2021 году она составила 3,9 млн га.

Ухаживать надо

Погода выше климатической нормы, помимо Якутии и Хабаровского края, держится и в черноземных областях России, отметил Александр Шувалов. Однако там нет таких богатых лесных угодий и погода сказывается скорее на состоянии посевов. Потенциально пожароопасными выглядят Курганская и Челябинская области, но в этих регионах в ближайшее время пройдут дожди, поэтому уровень риска снизится, сообщил эксперт.

На частоту лесных пожаров влияет глобальное потепление, сказал директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Алексей Кокорин.

— Есть такой параметр — число пожароопасных дней. Они рассчитываются по индексу Нестерова по определенной формуле, — пояснил он. — В 2020-х годах стало на несколько пожароопасных дней больше, чем в 2010-х. Такой же тенденции можно ожидать и в следующее десятилетие.

Не льет и пламя Фото: РИА Новости/Евгений Кузьмин

Однако изменение климата далеко не самый главный фактор, формирующий проблему, подчеркнул специалист.

— Ни параметр, ни индекс не учитывают, какой именно лес в регионе, как за ним ухаживают, как тушат пожары и так далее. Для Южной Сибири количество пожароопасных дней нарастает, но эта динамика несопоставима с ростом пожаров, которые мы видим последние пять лет. Это означает, что климатический фактор присутствует, но в краткосрочной перспективе важнее надлежащий уход за лесом и эффективность тушения, — пояснил он.

Поэтому, считает Алексей Кокорин, в первую очередь необходимо правильно организовать противопожарные мероприятия.

Риски есть

Для профилактики лесных пожаров в лесах создаются минерализованные полосы и просеки, которые препятствуют распространению огня, рассказал исполнительный директор группы компаний «Пожарный центр» Александр Старостин.

— Крайне важно вести разъяснительную работу с населением, вводить запреты на посещение лесов в пожароопасный период на транспорте, на разведение открытого огня. Как бы мы ни охраняли лес, если туда будут заноситься источники огня, если там будет брошен мусор, это приведет к возникновению пожаров. Разбитая бутылка, например, может сработать как линза, — добавил он.

Тушить лесные пожары крайне сложно, подчеркнул эксперт. Не всегда удается обнаружить очаг возгорания на ранней стадии, и огонь успевает сильно распространиться — этому способствует ветер, разносящий пламя на огромные площади.

Не льет и пламя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Как правило, лесные пожары происходят в труднодоступной местности со сложным рельефом, не всегда рядом оказывается источник воды, откуда можно подать необходимый для тушения объем, — пояснил Александр Старостин.

Как будут складываться погодные условия в августе и сентябре, сказать достаточно сложно, поэтому риски для ухудшения ситуации есть, и они вполне реальны, считает депутат Госдумы Николай Николаев.

— Однако прошлый год нас научил, что на эту сферу нужны деньги, большие пожары лучше всего тушатся с воздуха. Пожарные подразделения были усилены, и это дает надежду на то, что в этом году мы справимся лучше, чем в прошлом, — сказал он.

В этом году численность подразделений по борьбе с лесными пожарами увеличена с 24 тыс. до 27 тыс. человек, сообщил «Известиям» Алексей Венглинский. Также увеличены маршруты и кратность наземного и авиапатрулирования лесов. В регионах закуплена новая техника и оборудование.

Не льет и пламя Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

В 2021 году глава Рослесхоза Иван Советников сообщал журналистам о том, что огонь затронул 1% лесных угодий.

— Риски повторения прошлогодней истории есть. Этому способствуют неблагоприятные погодные условия — жара и застой воздуха, — заявил председатель общественной организации «Зеленый патруль», зампред общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

По его словам, сегодня всё зависит от того, насколько чрезвычайные службы и власти регионов окажутся готовы к тушению пожаров. Одна из главных задач сегодня ­— не допустить того, чтобы огонь перекинулся на жилые помещения и хозяйственные постройки близлежащих населенных пунктов, подчеркнул он.

В этом году Рослесхоз не допустил ни одного случая перехода огня из лесного массива в населенный пункт, заявили в надзорном органе. Алексей Венглинский уверен, что «избежать повторение кризиса прошлого года позволит введение ЧС по упрощенной новой процедуре».

Сейчас режимы ЧС разного уровня введены в пяти субъектах, сообщил он, федеральный — в Хабаровском крае и Якутии, региональный — в Коми, муниципальный — в двух районах Иркутской области и в одном районе Сахалинской.