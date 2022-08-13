В Германии обвинили Польшу в экологической катастрофе на реке Одер
Власти Германии предполагают, что Польша виновата в крупной экологической катастрофе, после того как обнаружили ртуть в приграничной реке Одер. Как указал 13 августа немецкий телеканал rbb24, это привело к массовой гибели рыб, птиц и животных.
Министр окружающей среды Бранденбурга назвал причиной экологической катастрофы растворенные в воде соли. При этом, как они туда попали, никто до сих пор установить не может. Сейчас немецкие волонтеры вывозят из реки тонны мертвой рыбы. На месте также работают представители экстренных служб страны.
Отмечается, что первые результаты проб воды, проведенных в лаборатории в Бранденбурге, сначала заставили специалистов заявить о технической ошибке, поскольку показатели концентрации ртути в них были настолько высоки, что исследование решили провести повторно.
Тревогу забили и польские рыбаки, которые заявили, что с их стороны реки также гибнут тонны рыбы, что произошло, вероятно, из-за попавшего в воду ядовитого растворителя. Как сообщило издание Wydarzenia, власти Любуского воеводства Польши требуют ввести режим стихийного бедствия из-за массового мора речных обитателей. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил награду в размере 1 млн злотых (около $220 тыс.) за помощь в нахождении виновных в отравлении реки.
Загрязнение начало распространяться и на притоки Одера — уже известно, что пострадала река Барыч. Сообщается, что сейчас вода с токсичными веществами идет вниз к Балтийскому морю.
Накануне сообщалось, что польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на Одере после того, как от воды там стало пахнуть хлором и канализационными стоками, а на поверхность всплыли тысячи мертвых рыб. Специалисты обнаружили в реке остатки сильнейшего растворителя — мезитилена. Он используется многими промышленными предприятиями в Польше.
В апреле специалисты подтвердили гибель около 900 животных в результате разлива нефти в Перу. Нефтепродукты разлились при разгрузке танкера в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В воду попало более 10 тыс. баррелей углеводородов.