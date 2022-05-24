Подчистили пруды: свинокомплекс подозревают в отравлении притоков Оби

Река Амба и несколько связанных с ней озер в Новосибирской области переживают экологическую катастрофу — их берега усеяны дохлой рыбой, вода приобрела бурый цвет и отдает характерным запахом навоза, рассказали «Известиям» очевидцы. Местные жители и депутаты считают, что к происшествию может быть причастен крупнейший в области свинокомплекс. Государственные структуры уже начали проверку. По словам источника «Известий», возбуждено уголовное дело по факту происшествия, лабораторные исследования проб воды выявили источник загрязнения, а представители свинокомплекса препятствуют проверкам и засыпает возможные улики привозной землей. Ход событий намерены проконтролировать в Госдуме РФ.

«Вся живность передохла»

Небольшая речка Амба протекает через Колыванский район Новосибирской области. Поблизости почти нет крупных заводов, доходы у жителей небольшие, поэтому здесь ценится рыбалка — для многих семей она служит дополнительным источником питания, рассказал «Известиям» местный депутат Алексей Астафьев.

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Однако сегодня на Амбу с удочкой не придешь. Судя по видео, имеющемся в распоряжении редакции, болотистый берега реки и нескольких окрестных озер усыпаны дохлой рыбой. На один из роликов попала тушка бобра. Вокруг, сообщают местные жители, стоит удушающий запах навоза. Алексей Астафьев рассказал, когда появились «первые сигналы» о происшествии.

— Жительница района рассказала, что шла через мостик из дома на работу и заметила следы слива отходов. Это было 28 апреля. Вода была темного цвета, стоял неприятный запах, — сказал он. — Я потом выезжал на место, прозрачность воды там два-четыре сантиметра. Я был также на параллельно текущей речке, чтобы сравнить — там ситуация совершенно иная, никакого запаха, вода прозрачная, — рассказал он.

Его коллега, депутат Колыванского района Виктор Коваленко отметил, что в эти же дни о проблеме сообщили жители садового товарищества «Нива».

— Жители Новосибирска, у которых есть дачи в этом товариществе, пришли на пруд бывшего училища механизации и засняли еле живых карасей, мертвую рыбу, дышать там было невозможно, — пояснил он.

Учитывая специфический запах, подозрения местных жителей и депутатов пали на свинокомплекс «Кудряшовский» (АО «Кудряшовское»). Это крупнейший в Новосибирской области производитель мяса, он входит в холдинг «Сибагро».

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Известиям» о том, что 21 мая по факту загрязнения водоема и прилегающих участков земли было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод». Виновным грозит арест до трех месяцев, штраф до 80 тыс. рублей, лишение права занимать определенные должности, обязательные работы до 360 часов или исправительные — до одного года.

Ущерб, нанесенный природе составляет миллионы рублей, уверен Алексей Астафьев.

— Амба проходит сквозь заповедник Кашламский бор, и по ее берегу в этом заповеднике вся живность передохла — бобры, ондатры, и рыба, само собой, — подчеркнул он. — Люди ловили рыбу, постоянно ели ее, а теперь к ней даже кошки не подходят — она отравлена и пахнет навозом.

По данным источника «Известий», Центр лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Сибирскому федеральному округу установил, что место загрязнения расположено на земельном участке с кадастровым номером 54:10:028210:5116. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, с июля 2018 года он находится в собственности у АО «Кудряшовское».

«На месте обследования зафиксирован разлив жидкости темно-коричневого цвета по подземной трубе из пруда на поверхность рельефа. В дальнейшем жидкость перетекает через грунтовую дорогу вниз по рельефу в р. Амба», — говорится в отчете о проверке (документ имеется в распоряжении «Известий»).

В пробах почвы специалисты нашли целый список ядовитых и вредных веществ: цинк, хром, фенолы, АПАВ, ион аммония, нитраты, нитриты и фосфаты. Собеседник «Известий», знакомый с ситуацией, сообщил, что сотрудники комбината мешают проводить проверки.

— Своей охраной блокируют работу природоохранных инспекторов. Прямо при них в ходе проведения проверки засыпают сброшенные ими отходы привозной землей, все перекапывают и прячут, — утверждает он.

19 мая из-за противодействия, оказанного представителями свинокомплекса членам проверяющей комиссии, пришлось даже подавать заявление в полицию, добавил источник «Известий».

«Известия» направили запрос в холдинг «Сибагро» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не получен. Ранее в региональных СМИ появился следующий комментарий АО «Кудряшовское»: «О гибели рыбы стало известно от дачников СНТ «Нива» в Колыванском районе. Наше предприятие расположено на существенном расстоянии, и объекты свинокомплекса не входят в водоохранную зону реки Амбы. Сейчас причины произошедшего устанавливают надзорные органы. До завершения официальной проверки любые комментарии преждевременны, как и оценки ситуации неспециалистами».

Редакция также направила запросы о ходе расследования в СК и Росприроднадзор.

«Еще в ноябре произошел прорыв заграждения»

По словам Виктора Коваленко, предпосылки для инцидента появились еще в ноябре прошлого года.

— Тогда мне стало известно, что произошел некий прорыв заграждения на водохранилище-отстойнике свинокомплекса, который расположен в нашем районе, — рассказал он. — Прорыв устранили — мне об этом рассказали друзья. Но, видимо, не совсем надежно. И, судя по всему, весной навозная жижа пошла по низинкам в речку Амба. Она проходит через сеть озер в заповеднике Кашламский бор, а те постепенно переходят в речку Уень, которая впадает в Обь. В совокупности километров на 40 с лишним загажено — несколько лет там нельзя будет ни рыбу ловить, ни купаться.

Это не первое происшествие с участием свинокомплекса, отметил он.

— Я слышал, что прошлом году природоохранная прокуратура проверяла свинокомплекс и якобы выписала 300 тыс. штрафа, — добавил депутат.

В открытых источниках присутствует информация о том, что в течение 2019-2021 гг Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области выносило в адрес АО «Кудряшовское» предписания об устранении нарушений в сфере санитарного законодательства. Кроме того, отмечалась необходимость проведения мониторинга за деятельностью предприятия по утилизации отходов.

Однако, происшествий такого масштаба ранее не было, отметил Алексей Астафьев.

Сегодня, если факт нарушения природоохранных законов доказан, штрафы за загрязнение окружающей среды могут исчисляться десятками миллиардов рублей, заявил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

— И эти штрафы применяются в том числе по факту гибели биологических ресурсов. Согласно законодательству, есть и право закрывать предприятия, приостанавливая их деятельность. Это тоже эффективная мера, которую у нас нечасто применяют, — сказал он. — Иногда производственникам проще заплатить штраф, даже большой и продолжать отравлять почву, воду воздух и так далее. А вот когда их деятельность приостанавливают решением суда на 90 дней, они сразу понимают, что это пробивает серьезную брешь в их доходах, и начинают по-другому к этому относиться. Поэтому я считаю, что надо эффективнее применять эту меру по приостановке деятельности.

Владимир Бурматов сообщил, что намерен сделать депутатские запросы относительно ситуации в Новосибирской обрасти.