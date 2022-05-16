Легкой добычи: в РФ предложили ввести мораторий на экопроверки компаний

В Госдуме предложили ввести временный мораторий на экологические проверки добывающих компаний. Мера станет поддержкой отрасли на фоне санкций. Так, на два года предлагается приостановить исполнение обязательств лицензий на разработку месторождений, а также на три года — проверки горнорудных предприятий. Об этом говорится в проекте протокола комитета ГД по энергетике от 19 апреля (есть у «Известий»). Рекомендации планируется направить в кабмин. В Минэнерго поддержали инициативу. Но в Минприроды сочли такие меры избыточными. А экологи предостерегают: излишние поблажки бизнесу могут привести к рискам для окружающей среды.

Перепроверка

В Госдуме рассматривают возможность введения моратория на два года на проверки Росприроднадзора по исполнению обязательств лицензий на разработку месторождений, а также на три года отказаться от проверок надзорными органами горнорудных предприятий, если они не связаны с рисками для здоровья и жизни граждан. Об этом говорится в проекте протокола комитета ГД по энергетике от 19 апреля. Источник в комитете сообщил «Известиям», что в ближайшую неделю может быть согласована финальная версия документа и рекомендации будут направлены в правительство.

Лицензия на недропользование (геологоразведку, добычу полезных ископаемых) выдается компаниям на определенный срок, в течение которого бизнес обязуется выполнять определенные условия работы, в числе которых и требование к охране окружающей среды, отметила ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Легкой добычи Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Лицензионные условия в основном носят организационный характер, устанавливая обязанности для недропользователей по соблюдению сроков различных этапов работ — от геологической разведки до завершения добычи и рекультивации горных выработок, рассказал «Известиям» зампредседателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

В случае изменения планируемых сроков выполнения какого-либо этапа работ или изменения направления и порядка рекультивации недропользователи обязаны каждый раз обращаться в лицензирующий орган за согласованием таких изменений. В противном случае они могут быть привлечены к административной ответственности. Отсутствие же проверок за выполнением лицензионных условий позволит более гибко выполнять этапы работ. Существенного сокращения материальных издержек введение моратория не повлечет, уверен Андрей Нагибин.

По жалобам граждан Росприроднадзор замеряет качество воды в ближайших к месторождению водоемах, определяет степень загрязнения воздуха и выполнение обязательств по утилизации, особенно если речь идет о токсичных отходах, добавила Наталья Мильчакова.

По ее мнению, предложения Госдумы в случае их реализации позволят компаниям сократить административные расходы — примерно на 1 п.п. для крупных компаний и более существенно — для малого и среднего бизнеса.

По данным Росприроднадзора, в 2021 году службой было проведено 1452 плановые и 4304 внеплановые проверки, а также 3368 рейдовых мероприятий. Выдано почти 6 тыс. предписаний о необходимости устранения нарушений экологического законодательства и подана почти 1 тыс. исков в суды. В среднем в год Росприроднадзор взыскивает с нарушителей 10 млрд рублей, уточнил председатель общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

Легкой добычи Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Предложения, рассматриваемые в Госдуме, представляются разумными в текущих экономических реалиях. Думаю, в первую очередь есть смысл отказаться от внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, если это не связано с угрозой жизни и здоровья граждан, — отметил эксперт.

Он добавил, что от плановых проверочных мероприятий отказываться не стоит — они зачастую не мешают деятельности предприятий. Стоит искать баланс между снижением административного давления на предпринимателей в сложных экономических условиях и необходимостью экологического надзора с целью сохранения природы и защиты жизни и здоровья граждан, полагает Александр Закондырин,

В Росприроднадзоре «Известиям» не дали оценку указанных предложений, отметив, что служба не обладает законотворческой инициативой. В Минприроды сочли излишними предложения парламента, напомнив, что бизнес уже получил поддержку в условиях санкций.

Поддержка бизнеса

Кабмин в марте уже ввел мораторий на плановые проверки предприятий в течение 2022 года — это послабление касается и государственного геологического контроля, в рамках которого осуществляется мониторинг исполнения компаниями-недропользователями обязательств лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых, пояснили в Минприроды.

— В зависимости от складывающейся ситуации правительство будет рассматривать целесообразность продления этого моратория на 2023 год. На данном этапе автоматическое продление указанной меры на три года, без анализа внешних факторов, избыточно, поскольку может привести к повсеместному уходу от ответственности за несвоевременное и ненадлежащее исполнение условий лицензий на пользование недрами со стороны недобросовестных участников рынка, — отметили в министерстве.

Там добавили, что ведомство предложило ряд других мер поддержки компаний. В частности, допустило приостановление лицензии до двух лет по заявке пользователя недр, увеличило срок устранения нарушений лицензионных условий на один год, дало возможность продлить на два года сроки выполнения работ по лицензиям и по проектной документации и т.д.

В Минэнерго отметили, что концептуально поддерживают проработку моратория на экологические проверки пользователей лицензий. Он позволит снизить административную нагрузку на компании в условиях усиливающегося внешнего давления, отметили в ведомстве.

Легкой добычи Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

«Известия» направили запросы в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко, а также в крупнейшие добывающие компании страны.

По мнению аналитика ФГ «Финам» Алексея Калачева, экология — не та ценность, которой в текущих условиях стоит жертвовать ради повышения экономической эффективности. Кроме того, горнодобыча — это процесс, всегда сопряженный с нанесением вреда окружающей среде в той или иной степени, отметил он.

Для большей части компаний полезней будут доступные инвестиционные механизмы и стабильные условия по налогам и регуляторным нормам для выстраивания своей стратегии, нежели указанные меры по смягчению проверок, согласен зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

— Считаю избыточным и вредным ослаблять природоохранный контроль за добывающими компаниями. Лицензия — это прежде всего ответственность, — отметил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Соблюдение природоохранных требований при добыче полезных ископаемых должно быть императивным для компаний, заключил эколог.