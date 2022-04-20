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Трубное решение: в РФ могут снизить плату за промышленные выбросы

Как такая мера поддержки бизнеса отразится на экологии
Фото: РИА Новости/Александр Патрин
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Трубное решение: в РФ могут снизить плату за промышленные выбросы
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2022-04-19 17:40:54
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В России могут в четыре–пять раз снизить тарифы, по которым промышленность платит за вредные выбросы в атмосферу. Такая мера поддержки бизнеса в условиях санкций обсуждалась на заседании комиссии Госсовета РФ по экологии, следует из протокола встречи (есть у «Известий»). Согласно документу, также власти рассматривают возможность пока освободить заводы от обязанности устанавливать датчики автоматического контроля выбросов. В Минприроды выступают против смягчений, даже временно — снижение коэффициентов в разы приведет к тому, что компании попросту не будут заинтересованы во внедрении природоохранных технологий. Эксперты добавляют: санкции не должны стать поводом для загрязнения окружающей среды.

Новые приоритеты

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Власти обсуждают смягчение экологических требований к российским предприятиям, чтобы поддержать бизнес на фоне западных санкций. Это следует из протокола заседания комиссии Госсовета РФ по экологии от 29 марта. «Известия» ознакомились с документом. Меры направлены на рассмотрение в профильные ведомства, сказал источник, знакомый с ходом обсуждения.

В документе предложено в разы снизить коэффициенты платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Проще говоря, речь о промышленных выбросах заводов. Сегодня для таких предприятий применяются в основном два коэффициента к ставке платы: 100 и 25. Первый применяют, если завод оказывает значительное негативное воздействие на экологию — например, для компаний в сферах металлургии, химической промышленности, захоронения отходов. Второй — для компаний, влияние выбросов которых незначительно. Согласно протоколу, коэффициент 100 предлагается снизить до 25, а 25 — до пяти.

По словам председателя Общественного совета при Минприроды Александра Закондырина, в 2021 году плата предприятий за НВОС составила 19 млрд рублей, в 2020-м — 17,6 млрд.

Трубное решение
металлургия
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Также в протоколе сказано о предложении ввести мораторий на обеспечение автоматического контроля выбросов. Как писали «Известия», правительство еще в 2019 году постановило устанавливать датчики автоматического контроля выбросов на заводах. Предприятия должны оснастить объекты такими системами в течение четырех лет после получения комплексных экологических разрешений (КЭР), говорил источник в отрасли.

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В Минпромторге «Известиям» рассказали, что примерная стоимость системы контроля промышленных выбросов с установкой, включая поставку, монтаж и пуско-наладочные работы, до февраля 2022 года составляла около 30 млн рублей. С изменением экономической обстановки цена этих работ может составить более 40 млн рублей, посчитали в министерстве. Ранее в РСПП оценивали установку датчиков на крупных предприятиях в целом по стране в 300 млрд рублей.

Правительство ведет последовательную работу по поддержке бизнеса и снижению административных барьеров, — прокомментировала «Известиям» инициативы властей представитель вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Она добавила, что уже подготовлены меры по пролонгации проекта «Чистый воздух» и реализации модернизации предприятий на два года — это в том числе поддержит предприятия в условиях внешнего экономического давления. В то же время, как уже отмечала вице-премьер, экологические проекты не будут остановлены, добавила ее представитель.

Трубное решение
Сотрудник проводит анализ проб воздуха в лаборатории 

Сотрудник проводит анализ проб воздуха в лаборатории

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

«Известия» также направили запросы в правительство и председателю экологической комиссии Госсовета, губернатору Нижегородской области Глебу Никитину.

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Цены и вопросы

Представители бизнеса поддерживают введение мер, которые позволят снизить финансовую нагрузку на компании.

— В условиях роста цен и необходимости полного перехода на российское оборудование и материалы снижение платы за НВОС позволит компаниям перенаправить средства на повышение надежности и экологичности объектов, — заявили в «Т Плюс».

Действительно, в условиях санкций бизнес вынужден пересматривать приоритеты, подтвердили в Совете производителей энергии.

Чтобы снизить сбросы загрязненных сточных вод, необходимо провести масштабную модернизацию очистных сооружений, а это крайне проблематично в условиях санкций, отметили в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ). Необходимого оборудования нет в РФ, и есть сложности с его поставками в страну, уточнили там.

Трубное решение
очистные сооружения
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

«Известия» направили запросы в крупные металлургические и нефтяные компании, а также в Российский совет промышленников и предпринимателей, объединяющий крупный бизнес в разных отраслях.

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В Минприроды предложенные на комиссии Госсовета меры не поддержали. В ведомстве подчеркнули, что снижение коэффициентов выплаты за вред окружающей среде в разы приведет к тому, что компании попросту не будут заинтересованы во внедрении природоохранных технологий.

— Всё это повлечет нарушение основных принципов охраны окружающей среды, установленных законодательством, и нарушение прав граждан, — сказали в министерстве.

В Минприроды выступили и против полного моратория на установку автоматического контроля выбросов. Такую позицию разделяют и в Минпромторге.

В Минприроды напомнили, что для бизнеса уже приняли ряд мер поддержки. Например, продлено действие ранее выданных разрешительных документов и отменены плановые проверки. Сегодня достаточно уже принятых послаблений, согласен председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Трубное решение
завод
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Однако в Госдуме считают, что дополнительные меры поддержки бизнеса следует рассмотреть. Предложенный временный мораторий на усиление контроля выбросов возможен, если предприятия действительно будут использовать это для снижения внутренних издержек, и послабление не выльется в пренебрежение к природоохранному законодательству, считает зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

Предложения, озвученные на Госсовете, выглядят вполне умеренными, согласен президент ФРСП «Прогресс» Кирилл Терентьев. При этом, по его мнению, любые изменения в экологической безопасности следует реализовывать только после тщательных расчетов. Кроме того, важно четко обозначать сроки послаблений, чтобы временные смягчения не стали постоянными, подчеркнул эксперт.

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