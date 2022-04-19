Добавить на вырост: что даст докапитализация фондов развития промышленности

Российское правительство направит несколько миллиардов рублей федерального финансирования на докапитализацию региональных фондов развития промышленности. С их помощью предприятия смогут компенсировать затраты на уплату процентов по кредитам. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная поддержка промышленных предприятий в 77 регионах России. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают, что в настоящее время также объективно не хватает мер поддержки, ориентированных на средние предприятия. Подробности — в материале «Известий».

Больше докапитализации

На докапитализацию региональных фондов развития промышленности будет направлено федеральное финансирование. Распоряжение о выделении на эти цели 4,3 млрд рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, рассказали в пресс-службе кабмина. Обеспечить предоставление федеральных средств на докапитализацию региональных фондов развития промышленности еще в марте поручил глава государства по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки регионов.

Ожидается, что благодаря такой докапитализации должна быть обеспечена допподдержка промышленных предприятий в 77 регионах страны. Через гранты региональных фондов развития предприятия будут иметь возможность компенсировать 90% затрат на уплату процентов по кредитным договорам. По замыслу эти деньги позволят снизить ставку по кредитам, выданным на общую сумму свыше 20 млрд рублей. «Принятое решение поможет минимизировать воздействие негативных факторов на региональную промышленную политику, сохранить трудовые коллективы, продолжить выпуск промышленной, в том числе импортозамещаемой продукции», — подчеркнули в пресс-службе кабинета министров.

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В Минпромторге не ответили на запрос «Известий» о том, как будут распределяться средства среди регионов. Однако, как сообщили «Известиям» источники в регионах, Псковской области выделят порядка 30 млн рублей, Новгородской области — около 20 млн. Редакция направила запросы целому ряду региональных фондов развития промышленности, однако на момент выхода материала ответов не поступило.

— Но, кроме того (докапитализации. — Ред.), предпринимателям всегда доступен широкий спектр региональных мер поддержки, — рассказал «Известиям» министр экономики и торговли республики Калмыкия Дмитрий Троицкий. — В том числе налоговые преференции по упрощенной системе налогообложения, субсидии на лизинг и электричество, социальные гранты, предоставление гарантий в банках, обучающие мероприятия, комплексные услуги, вывод на экспорт и другие.

Как пояснил «Известиям» представитель Фонда развития промышленности РФ, региональные фонды развития промышленности (регфонды или РФРП) — это независимые от федерального фонда организации. Они управляются администрациями субъектов РФ и работают по федеральным стандартам. Наличие РФРП в субъектах делает возможным делегировать часть полномочий по информированию, поиску, отбору и экспертизе промышленных проектов на местный уровень. Базовое условие федерально-региональных программ предполагает совместное финансирование проектов в соотношении 70% от суммы займа (федеральный ФРП) и 30% (региональный). Сумма займа от 20 млн до 100 млн рублей. Сегодня в стране создан 81 регфонд, при этом 75 из них заключили соглашения с ФРП для предоставления совместных займов.

— Докапитализация региональных ФРП — крайне важное для бизнеса решение, — говорят в РСПП. — При этом ее нельзя рассматривать в отрыве от смежных мер поддержки бизнеса, также озвученных накануне. Прежде всего, это увеличение объема средств, направляемых на льготное кредитование системообразующих организаций — на 80 млрд рублей. Также не стоит забывать о докапитализации федерального ФРП на 20 млрд рублей. На 3,7 млрд рублей увеличен объем межбюджетных трансферов субъектам РФ на софинансирование инвестиционных проектов предприятий в регионах (так называемая единая региональная субсидия). Часть из этих денег регион может направить на докапитализацию регионального ФРП. Список регионов, которым доступны эти субсидии, расширен с 25 до 54.

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Хорошо бы добавить

Данную меру можно только приветствовать, однако объем средств следует оценить как более чем скромный, п олагает заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников. С учетом нынешнего уровня ставки направленная сумма может просубсидировать ставку для кредитов в объеме 30–50 млрд рублей, что совсем немного. Для сравнения: только в обрабатывающей промышленности общий объем кредитов составляет свыше 10 трлн рублей, то есть речь идет о возможном субсидировании менее чем 1% кредитов. Очевидно, что масштабы поддержки хорошо бы кратно увеличить, полагает эксперт.

— Ситуация очень сильно различается по отраслям в зависимости от влияния санкций на конкретные сегменты экономики и цепочки поставок, — говорит главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. — Финансы и капитализация могут стать проблемой скорее для банков, чем для промышленных предприятий. В первую очередь компаниям нужны льготные кредиты на фоне резкого роста ставок. Такие программы введены, и их масштаб в десятки раз больше, чем данная субсидия по узкому типу фондов поддержки.

По его словам, промышленным предприятиям могло бы помочь снижение налогов, но на это власти вряд ли пойдут, более реальным представляется расширение госзакупок. Прочие программы поддержки могут и должны носить нефинансовый характер: например, помощь в смене поставщиков или, наоборот, покупателей для экспортеров. Здесь компании, скорее всего, справятся сами.

По мнению заместителя директора группы «Цифровые финансы» КПМГ Анастасии Калугиной, целесообразно рассмотреть поддержку предприятий не только в части процентных расходов по кредитным инструментам, но и инструментов торгового финансирования. Поддержка такого рода позволит как снизить их затраты, так и добавить устойчивости цепочкам поставок, которые находятся под угрозой, полагает эксперт КПМГ.

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Партнер компании «НЭО Центр» Александр Ракша согласен с тем, что масштаб данной меры представляется пока достаточно скромным. Хотя это, по его словам, позволит отложить проблемы предприятий, взявших ранее около 20 млрд рублей кредитов. В компании предполагают, что «в дальнейшем, при углублении кризисных явлений, объем подобной поддержки придется увеличить кратно либо идти на более радикальные шаги по аналогии с массовой реструктуризацией долгов предприятий ОПК в предыдущие годы».

— Эта помощь правительства крайне своевременна, так как промышленные предприятия в большинстве регионов, особенно занятые в нересурсных отраслях, — это прежде всего предприятия машиностроительного комплекса, — испытывают как проблемы с ликвидностью, так и проблемы с выплатой процентов по долгу, — объясняет директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. — Это связано с тем, что многие из них вынуждены рефинансировать свою текущую задолженность по сверхвысоким ставкам в районе 18–20%, а их рентабельность по операционной прибыли находится в среднем в пределах 10–12%.

Поэтому, считает эксперт, данная компенсация поможет продержаться этим предприятиям на плаву и дождаться более благоприятных финансовых условий. «В противном случае может произойти целая череда дефолтов, а многие предприятия будут вынуждены прекратить производство и распустить персонал. На наш взгляд, выделяемая сумма является адекватной», — сказал он.

Сегодня общие потребности промышленности в финансовых ресурсах оцениваются в сотни миллиардов рублей , подсчитал член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.

— В условиях резкого падения импорта и менее существенного снижения экспорта профицит торгового баланса будет расти, — говорит Агван Микаелян. — Россия продолжает получать огромную экспортную выручку от продажи энергоносителей, при этом каналы вывоза денег за границу фактически перекрыты. Образующийся внутри страны избыток средств как раз имеет смысл вкладывать в поддержку промышленности.

Эксперт обозначает следующие ключевые направления поддержки, которая сейчас необходима российским предприятиям: выделение льготных кредитов, дерегулирование таможенных процедур и помощь в перестройке логистики, а также поддержка в развитии импортозамещающих производств. По его мнению, важно оперативно создать новые небольшие предприятия, которые могли бы выпускать качественную альтернативу исчезающей с рынка западной продукции.

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В РСПП считают, что в настоящее время также объективно не хватает инструментов, ориентированных на средние предприятия. Для них меры поддержки МСП уже недостаточны, да и по критериям закона они не могут быть отнесены к малому бизнесу, а до масштабов системообразующих организаций такие компании пока не доросли. Причем зачастую средние компании являются поставщиками промежуточной продукции, комплектующих для нужд таких организаций, в том числе критической продукции. Тех, кто решил продолжать работу в условиях валютной нестабильности, ухудшения логистики, удорожания сырья, оборудования, комплектующих, нужно поддержать с применением аналогичных инструментов. В первую очередь это льготные кредиты на оборотные средства, акцентируют в РСПП.

Промышленный оптимизм

Первые данные по российской промышленности за второй месяц «санкционной войны» демонстрируют несомненный провал беспрецедентных рестрикций, направленных против России, и стойкость отечественных предприятий в «приграничных сражениях» марта-апреля 2022 года, уверены в Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара (ИЭП) . Индекс промышленного оптимизма ИЭП вопреки ожиданиям большинства сторонних наблюдателей вырос в апреле после рекордного провала марта, рассказали «Известиям» в ИЭП. При этом мартовские показатели не смогли опустить настроения предприятий до кризисного пессимизма (отрицательных значений Индекса), а лишь избавили их от рекордного оптимизма конца 2021 — начала 2022 года, отмечают в Институте. В марте Индекс стал нулевым.

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Фактическая динамика спроса в апреле показала замедление падения. Баланс вырос, но остался отрицательным, то есть продажи (по традиционно заниженным оценкам производителей) продолжили снижение, но уже не такое интенсивное, как в марте. Это обстоятельство внесло положительный вклад в динамику Индекса оптимизма, но привело к снижению удовлетворенности апрельскими объемами продаж — единственного показателя, внесшего отрицательный вклад в динамику текущего месяца. Впрочем, после рекордной удовлетворенности спросом конца 2021 года — начала 2022 года апрельское снижение оценок «нормальный» до 58% лишь опустило этот показатель до уровня 2017–2019 годов.

В ИЭП подсчитали, что апрельский рост Индекса промышленного оптимизма ИЭП обеспечили три исходных опросных показателя из четырех используемых при расчете. Самый существенный вклад в положительную динамику сводного показателя внесли производственные планы предприятий. В апреле баланс этих планов продемонстрировал без сомнения удивительный рост на 30 пунктов, после мартовского падения на 50. В результате показатель стал положительным, то есть промышленность готова перейти к увеличению производства уже в мае-июне.

— Выводы Института Гайдара согласуются с нашими оценками, — подчеркивает замгендиректора ЦМАКП Владимир Сальников. — Так, например, по отслеживаемой нами в оперативном режиме перевозке грузов мы видим схожую ситуацию — да, грузоперевозки просели, но некритично, ни о каком разрушительном влиянии санкций говорить не приходится.

Вместе с тем, по мнению Агвана Микаеляна, всё же «прошло слишком мало времени, чтобы в полной мере оценить последствия санкций».

— Сейчас основная проблема связана с логистическими издержками и организацией импортных поставок определенных видов продукции в нашу страну с новых зарубежных рынков, — отмечает Микаелян. — Пока что у многих предприятий есть запасы необходимой продукции. Перестройка же логистических потоков — это целая история. Важно учитывать, что далеко не все санкции выложены на стол. Кроме того, не до конца ясна практика применения вторичных санкций в отношении компаний, которые решат продолжить сотрудничество с российским бизнесом.