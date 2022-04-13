Экологическое, социальное и корпоративное управление (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance), или кратко ESG — три основы современного бизнеса в любой передовой стране мира. Россия в этом отношении не отстает, а по ряду параметров и опережает западные государства. О том, как развивается ESG-повестка в нашей стране и о том, почему на смену концепции «бизнес ради бизнеса» неизбежно приходят новые подходы, ориентированные на потребности общества, «Известиям» рассказал заместитель директора компании РУСАЛ по устойчивому развитию Иван Иванович Ребрик.

— Насколько сегодня актуальны для России вопросы изменения климата? Есть мнение, что эта повестка сейчас отодвинута на второй план геополитическими событиями.

— В свое время РУСАЛ стал пионером декарбонизации среди крупных промышленных компаний в России . Еще в 2007 году мы вышли с инициативой поддержки проектов по снижению выбросов парниковых газов и разработали свою стратегию безопасного будущего. Тогда нами была установлена цель: к 2015 году добиться общего снижения выбросов парниковых газов на 50%.

Мы пересмотрели подходы к используемым технологиям, продолжили заниматься проектами снижения энерго- и водопотребления, сбережением ресурсов. Произошла смена парадигмы технологического сознания. Нам это принесло, в том числе, и прямые материальные выгоды.

В результате уже к 2014 году количество прямых выбросов парниковых газов в атмосферу существующими алюминиевыми заводами было снижено на 53%. Сейчас наша долгосрочная цель — к 2050 году достичь нулевого баланса выбросов.

Но не менее актуальным направлением, чем климат, является экология, а именно снижение воздействия на окружающую среду. Потому что одно из приоритетных направлений и целей компании — создание комфортной и безопасной среды в регионах нашей ответственности, городах, где расположены наши заводы. Здесь цели компании, государства и общества полностью совпадают.

Мы всегда ответственно и серьезно относились к сохранению окружающей среды. Этот подход был заложен еще основателем компании Олегом Дерипаской, и мы продолжаем придерживаться такого направления в развитии бизнеса. И, очевидно, что для нас экологическая повестка была и остается актуальной.

— Ваш опыт работы захватывает еще советские времена — есть ли что-то из арсенала того периода, что может быть использовано при организации экологического мониторинга, сохранения среды в наше время?

— Технологический прогресс неумолим — это очевидно: современные системы эко-мониторинга, контроля и газоочистки намного совершеннее и точнее, чем были в то время. И огромный вклад вносят различные дистанционные и онлайн контрольно-измерительные системы. Нельзя сказать, что в советские времена в арсенале не было ничего, но в то время все это больше основывалось на трудовом ресурсе, было больше контролеров, а сейчас в этом просто нет необходимости — технологии помогают в работе.

Во времена позднего СССР на алюминиевых заводах тоже уделялось внимание вопросам охраны окружающей среды, но с учетом того законодательства и уровня природоохранных технологий. А сегодня у РУСАЛа в Сибири есть свои масштабные проекты по этому направлению для каждого предприятия. И они включают в себя в том числе и системы экологического мониторинга в режиме онлайн. Мы достаточно серьезно продвинулись в этом.

— В прошлом году РУСАЛ запустил программу по глобальной перестройке ряда своих предприятий в Сибири. Почему потребовалось проводить такую работу — по сути, полностью перестраивать заводы, которые давно функционируют? В чем цель?

— Наш приоритет — постоянное улучшение экологических показателей заводов. И программа перестройки Красноярского, Братского, Иркутского и Новокузнецкого алюминиевых заводов включает в себя снос старых корпусов и строительство фактически новых предприятий, на которых будут использоваться новейшие технологии с предварительно обожженным анодом, разработанные инженерами РУСАЛ. Это технология — РА-550 и РА-300. Это нового типа электролизеры, которые более экологичны, были разработаны инженерами компании, испытаны у нас. Это беспрецедентный по масштабу проект и для РУСАЛа, для алюминиевой отрасли России.

Я уже говорил, что основатель заложил такую парадигму технологического и гражданского сознания в компании, чтобы опережать экологическую повестку. Поэтому программа экологической перестройки крупнейших наших сибирских заводов — это исключительно инициатива самой компании. Это наша ответственность перед обществом, перед городами, в которых живут наши сотрудники и будут жить наши дети.

— Почему для обновления инфраструктуры были выбраны именно эти предприятия? Какие новые технологии разработали для них специалисты РУСАЛ?

— Эти заводы — крупнейшие в составе РУСАЛа. Они возведены еще во времена СССР.

Мы на этих площадках, не увеличивая объемов производства, кардинально снижаем объемы негативного воздействия на экологию.

— Процесс перестройки производств будет наверняка сопровождаться появлением значительного объема строительных отходов -— это также не может не влиять на экологическую обстановку в городах. Как РУСАЛ будет решать эту проблему?

— Действительно, так как мы намерены перестраивать заводы, сносить целые корпуса, поэтому появятся строительные отходы. Как правило, это отходы пятого класса опасности — практически безопасный материал, который не требует специальных условий обращения, не представляет угрозы для окружающей среды и человека.

Мы считаем важным все такие отходы направлять на переработку. И бетон, и металл, которые останутся после демонтажа старых цехов, отправятся не на полигоны, не на городские свалки, а в переработку. В результате, их можно использовать, например, для подсыпки временных дорог.

Само строительство не нанесет ущерба природной среде городов.

— Программа перестройки рассчитана на период до 2030 года. Насколько сильно ее реализация зависит от поставок импортного оборудования, в т. ч. из недружественных стран? Что планируется сделать в рамках программы до конца текущего года?

— Мы продолжаем заниматься разработкой своих проектов. Буквально на этой неделе мы выходим на общественные обсуждения оценок воздействия на окружающую среду проекта модернизации КрАЗа. В конце месяца будут обсуждения такого же проекта модернизации Братского алюминиевого завода. До конца года мы должны пройти обсуждения наших проектов и передать документацию на государственную экологическую экспертизу, получить положительное заключение и подать документы на Главгосэкспертизу.

Сейчас, с учетом изменившейся конъюнктуры рынка, наши команды проектов экологической перестройки продолжают проработку планов контрактации с подрядчиками и поставщиками оборудования. Пока этот процесс не закончен. Но мы работаем и смотрим в будущее с оптимизмом.

— Известно, что РУСАЛ проводит «зеленую» модернизацию и других своих производственных мощностей — тех, что не вошли в программу глобальной эко-перестройки. На таких предприятиях планируется внедрить технологию «ЭкоСодерберг» — как она работает и как повлияет на экологическую ситуацию?

— Еще в начале 2000-х гг. мы были вынуждены искать варианты улучшения экологических параметров заводов, построенных в 30-70-е годы по технологии производства алюминия Содерберга. Для нас были очевидны слабые места этой технологии, которые надо было устранить.

В 2002 году был создан инженерно-технологический центр компании в Красноярске, где мы собрали лучших инженеров отрасли, металлургов, ученых, которые занимаются прикладными аспектами науки в области алюминиевой металлургии.

В результате их работы и появилась наша собственная уникальная технология «ЭкоСодерберг». Она, по сути, представляет собой «пакет» технологических решений по повышению герметизации электролизных ванн, в которых происходит процесс электролиза алюминия. Этот процесс происходит следующим образом: емкость ванны заполняется расплавленным криолитом, который создает электролитическую (токопроводящую) среду, подается глинозем, который представляет собой непосредственный источник алюминия. Роль катода выполняет дно ванны, а анода — погружаемые в криолит угольные блоки и под воздействием электрического тока связь между алюминием и кислородом разрывается. В результате, алюминий осаждается на дне ванны, образуя слой в 15-45 см, а кислород соединяется с углеродом, входящим в состав анода, и образует углекислый газ и оксид углерода.

Технология «ЭкоСодерберг» позволила организовать этот процесс практически в полностью герметичной среде: подача глинозема осуществляется в автоматическом режиме без участия человека прямо под электролитную корку в межэлектродное пространство, а системы сухих рукавных газоочисток возвращают в технологию уловленные свежим глинозёмом загрязняющие вещества и значительно уменьшают негативное воздействие на окружающую среду.

Этот пакет технологических решений мы последовательно внедряли на своих предприятиях, начиная с 2004 года. Например, в 2019 году мы смогли полностью перевести завод в Красноярске на «ЭкоСодерберг» и это привело к снижению валовых выбросов на 36%, фтористых соединений на 76%, бенз(а)пирена на 30%. И это очень существенное снижение!

Наши результаты оценило международное сообщество металлургов и представители конкурирующих компаний, которые в составе комитета по экологии Международного института алюминия приезжали на завод. И скепсис развеялся.

Аналогов этой технологии сейчас нет. Она включена в справочник НДТ.

— Какие еще собственные экологические технологии РУСАЛа планируется внедрить на предприятиях компании?

— Самое значимое — это продолжение наших опытно-промышленных испытаний электролизеров с инертным анодом. Эта технология предусматривает замену классических углеродных анодов на инертные, практически нерасходуемые материалы. За счет этого полностью исключаются выбросы парниковых газов (углефторидов и углекислого газа), полиароматических углеводородов, и, самое главное — бенз(а)пирена. Это очень интересно и звучит фантастически, но при этом в атмосферу выделяется кислород!

Образно говоря, один электролизер, работающий по технологии инертного анода, способен произвести такой же объем кислорода, как 70 гектаров леса.

Сейчас во всем мире проводятся такие испытания и совершенствования этой технологии. Мы уже на промышленной стадии испытаний и произведено уже больше 1500 тонн этого самого «зеленого» алюминия в мире. И его у нас с удовольствием покупают.

— Вы упомянули, что планы по перестройке предприятий компания активно обсуждает с общественностью. Насколько, на ваш взгляд, вообще оправдано ее привлечение к обсуждению сугубо производственных вопросов?

— Коммуникации и взаимодействие с общественностью — один из существенных элементов экологического менеджмента, тем более, сейчас, с учетом развития информационного пространства. Мы все обязаны понимать, что бизнес ради бизнеса изжил себя.

Взаимодействие с общественностью, со стейкхолдерами проектов эко-перестройки мы ведем очень активно. Мы презентуем свои проекты и главам регионов, встречаемся и с эко-активистами, коммуницируем со СМИ, обсуждаем проекты с научным экспертным сообществом. Это позволяет нам учитывать интересы всех сторон, вплоть до того, что мы вносим определенные технические дополнения в комплекс технических решений и учимся правильно рассказывать о проектах и смотреть через призму ценностей общественности на принимаемые нами решения. Именно это, с нашей точки зрения, обеспечит перспективу развития и комфортного существования бизнеса и людей, которые сами работают на наших предприятиях и приведут своих детей и внуков сюда.

— С какими вызовами приходится сталкиваться в ежедневной работе руководителя по обеспечению экологической ответственности столь крупной компании?

— Главный — это обеспечить качественную среду для жизни наших сотрудников, для горожан там, где находятся наши предприятия. Это реализация права каждого жителя нашей страны на качественную природную среду. Поэтому, добавлю к тому, что сказал ранее, для нас коммуникация и взаимодействие с общественностью — не только законная обязанность, но и чисто человеческая позиция.

Вместе с тем государственная политика относительно выбросов ужесточается, она формирует парадигму технологического и экологического сознания в компании. Мы живем в режиме проверок на наших предприятиях, по сути, 320 дней в году. Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, природоохранная прокуратура — все они проверяют нас. Проверяют всю деятельность, всю отчетность, перепроверяют практически все результаты внутренних аудитов и производственного экологического контроля. Это тоже очень мощная мотивация.

Должен вам сказать, что РУСАЛ и наши предприятия сертифицированы по международным стандартам ISO 14001 и ASI, которые направлены не только на формирование собственного экологического менеджмента, но и на соблюдение нами всех обязательных и добровольно принятых норм, правил и регламентов, и это зона ответственности всех сотрудников компании.

Вот основные аспекты вызовов, которые заставляют нас развиваться.

— Почти три столетия назад было сказано, что «богатство России прирастать будет Сибирью». Насколько это верно в наше время — или же потенциал региона близок к исчерпанию?

— Я бы сказал, что богатство Сибири для нас в первую очередь — это красота природы. Если не заниматься сохранением этого разнообразия, не осмысливать, не измерять, не мониторить степень своего воздействия и не строить свою программу на предупреждении и минимизации такого воздействия, то мы эту красоту не сохраним. Поэтому для нас, прежде всего, богатство Сибири — это природная красота тех регионов, где находятся наши заводы, качественная экосфера там, где живут наши люди.

А люди — это тоже богатство Сибири. Социологи четко фиксируют отдельную сибирскую идентичность, с особым чувством собственного достоинства. Там отдельный менталитет.

Сибирская идентичность — это особый, «хозяйственный» тип мышления и действий. Он сформирован и суровым климатом, и необъятными просторами. И мы очень трепетно относимся к этому сообществу.

И потом, сибирскому макрорегиону нужно развиваться быстро, с учетом сегодняшних условий тем более. Нужно создавать новые точки притяжения и развивать старые. Это новые социокультурные пространства в существующих городах и новые производства — они должны обладать в первую очередь качественной средой.

— Качественную среду как раз создают люди. Что делает РУСАЛ в плане подготовки и переподготовки кадров исходя из новейших требований ESG-повестки?

— В 2015 году мы развернули очень интересный проект экологического образования персонала компании. Разработали курсы, которые бы захватывали все уровни компетенций персонала заводов — от подсобного рабочего до гендиректора. Это интерактивные курсы, которые позволяют побродить по нашим площадкам заводов, посмотреть, как устроено оборудование, что меняется в экологических показателях, если меняются технологические. И как невыполнение какой-либо операции любым сотрудником меняет качество воздуха. Например, несвоевременная герметизация электролизера добавит лишних полкило выбросов.

Крайне необходимо, чтобы у людей появлялось понимание своей роли, своего места в экологической картине, своего воздействия на окружающую среду. Этим надо заниматься.

Сейчас мы разворачиваем программу обучения сотрудников РУСАЛа, задействованных в программе экологической перестройки заводов. Они проходят курс обучения законодательным нормам, особенностям требований к проектной документации с точки зрения влияния промышленных предприятий на качество жизни в городах.

Подготовлен курс по устойчивому развитию для топ-менеджмента, это тоже крайне важно, чтобы все решения о развитии бизнеса принимались сбалансированно с обязательной оценкой воздействия на социум и на окружающую среду.