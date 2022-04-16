Около 900 животных погибли из-за разлива нефти в Перу

Специалисты подтвердили гибель около 900 животных в результате разлива нефти в Перу. Об этом сообщило управление омбудсмена страны.

«К настоящему моменту идентифицировано около 900 мертвых особей, в том числе видов, находящихся под угрозой вымирания», — говорится в сообщении от 15 апреля.

Работы по устранению последствий разлива еще не завершены. Управление омбудсмена призвало правительство ускорить этот процесс. Отмечается, что пока не будет завершена очистка загрязненных зон, будут продолжать поступать сообщения о пострадавших животных. На данный момент испанская компания Repsol («Репсоль»), которая осуществляла транспортировку нефти, отчиталась об очистке 21 из 46 пляжей. При этом оценка качества проведенной работы еще не дана, уточнили в управлении.

Нефтепродукты разлились при разгрузке танкера в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В воду попало более 10 тыс. баррелей углеводородов. Прокуратура Перу проводит расследование по факту случившегося. Испанскую компанию также обвинили в невыполнении требований по ликвидации последствий происшествия и обещали наложить на нее штраф.

В свою очередь в компании утверждают, что разлив нефти произошел из-за высоких волн, вызванных извержением подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Королевстве Тонга.

Разлив нефти произошел в конце января на нефтеперерабатывающем заводе в Ла-Пампилье. Из-за того, что в танкер попали волны, произошла утечка более 6 тыс. баррелей нефти. Площадь разлива нефти составила примерно 18 тыс. кв. км охраняемых зон.

В Перу разлив нефти назвали худшей экологической катастрофой за последние годы. На большей части береговой линии в районах Лимы и провинции Кальяо пляжи усеяли десятки тел мертвых животных. Больше всего пострадали птицы, гнездовавшиеся на побережье. На месте продолжают работать волонтеры и зоозащитники.

Кроме того, как отмечали власти страны, серьезный ущерб нанесен сотням рыбацких семей.