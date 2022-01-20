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Ударная волна: извержение вулкана привело к катастрофе в Перу

Цунами спровоцировало разлив нефти в Тихом океане
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Экологическая катастрофа в Перу после извержения вулкана Тонга
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Цунами, последовавшее за извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане, стало причиной разлива нефти у перуанского побережья. Из-за сильных волн загрязнение быстро распространилось по воде и достигло заповедной зоны Анкон. Как в Перу устраняют последствия аварии — в фотогалерее «Известий»
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Экологическая катастрофа в Перу после извержения вулкана Тонга
Фото: REUTERS/CIRA/NOAA
Мощное взрывное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай стало катастрофой для островного Королевства Тонга. Сильно пострадала столица государства, город Нукуалофа, разрушена береговая линия полуострова Хихифо, на острове Атата, где проживают около 100 человек, в руины превратились несколько зданий, а на острове Манго, где живут около 50 человек, вся деревня стерта с лица земли
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Экологическая катастрофа в Перу после извержения вулкана Тонга
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
У побережья Вентанильи в это время разгружался итальянский танкер «Mare Doricum». Из-за сильного волнения на море во время разгрузки произошел разлив нефти
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Экологическая катастрофа в Перу после извержения вулкана Тонга
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Волнами нефть быстро разнесло по округе
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Экологическая катастрофа в Перу после извержения вулкана Тонга
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Власти были вынуждены закрыть пляжи после появления на них масляных пятен
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Экологическая катастрофа в Перу после извержения вулкана Тонга
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Загрязнение достигло и заповедной зоны Анкон
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Экологическая катастрофа в Перу после извержения вулкана Тонга
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Сотрудники Перуанской национальная служба охраняемых природных территорий направились на острова со специальным оборудованием
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Экологическая катастрофа в Перу после извержения вулкана Тонга
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Экологи пытаются спасти пострадавших птиц
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Экологическая катастрофа в Перу после извержения вулкана Тонга
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Спасатели при поддержке местных жителей очищают загрязненные территории
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Экологическая катастрофа в Перу после извержения вулкана Тонга
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Прокуратура начала расследование в отношении предприятия, где была допущена утечка нефти. Завод Pampilla, входящий в состав испанской компании Repsol, может быть оштрафован на сумму до $34,5 миллионов
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