Ударная волна: извержение вулкана привело к катастрофе в Перу

Цунами, последовавшее за извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом океане, стало причиной разлива нефти у перуанского побережья. Из-за сильных волн загрязнение быстро распространилось по воде и достигло заповедной зоны Анкон. Как в Перу устраняют последствия аварии — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/CIRA/NOAA
Мощное взрывное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай стало катастрофой для островного Королевства Тонга. Сильно пострадала столица государства, город Нукуалофа, разрушена береговая линия полуострова Хихифо, на острове Атата, где проживают около 100 человек, в руины превратились несколько зданий, а на острове Манго, где живут около 50 человек, вся деревня стерта с лица земли
На весь экран
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
У побережья Вентанильи в это время разгружался итальянский танкер «Mare Doricum». Из-за сильного волнения на море во время разгрузки произошел разлив нефти
На весь экран
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Волнами нефть быстро разнесло по округе
На весь экран
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Власти были вынуждены закрыть пляжи после появления на них масляных пятен
На весь экран
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Загрязнение достигло и заповедной зоны Анкон
На весь экран
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Сотрудники Перуанской национальная служба охраняемых природных территорий направились на острова со специальным оборудованием
На весь экран
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Экологи пытаются спасти пострадавших птиц
На весь экран
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Спасатели при поддержке местных жителей очищают загрязненные территории
На весь экран
Фото: REUTERS/Pilar Olivares
Прокуратура начала расследование в отношении предприятия, где была допущена утечка нефти. Завод Pampilla, входящий в состав испанской компании Repsol, может быть оштрафован на сумму до $34,5 миллионов
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.