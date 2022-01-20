Ударная волна: извержение вулкана привело к катастрофе в Перу

Мощное взрывное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай стало катастрофой для островного Королевства Тонга. Сильно пострадала столица государства, город Нукуалофа, разрушена береговая линия полуострова Хихифо, на острове Атата, где проживают около 100 человек, в руины превратились несколько зданий, а на острове Манго, где живут около 50 человек, вся деревня стерта с лица земли