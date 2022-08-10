Польские рыбаки заявили об экологической катастрофе на реке Одер из-за попавшего в воду ядовитого растворителя. Как 10 августа сообщила на своем сайте Gazeta Wyborcza, из-за отравления гибнут тонны рыбы.

Как предполагают журналисты, ядовитые вещества стали попадать в реку в Нижней Силезии, сток сделали около двух недель назад. Первые последствия отравления рыбы рыбаки заметили 27 июля, а 9 августа на Любушском участке реки стали заметны химические вещества.

Одер пахнет хлором и канализационными стоками, в настоящее время тысячи мертвых рыб всплыли на поверхность. Специалисты обнаружили в воде реки остатки сильнейшего растворителя — мезитилена, пишет телеканал «360». Он используется многими промышленными предприятиями в Польше.

Уровень загрязнения оценивается экспертами как высокий. Инспекторы региональной инспекции по охране окружающей среды предостерегают местных жителей от приближения к Одеру и от контакта с водой. Они особенно не советуют гулять по берегу реки с собаками или детьми.

При этом ядовитые стоки продолжают поступать в реку. Ситуация осложняется низким уровнем воды в реке. В ряде мест он не превышает полметра, что вызывает сильную конденсацию растворителя.

Рыбаки собирают погибшую рыбу в мешки, она подлежит утилизации.

В апреле специалисты подтвердили гибель около 900 животных в результате разлива нефти в Перу. Нефтепродукты разлились при разгрузке танкера в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В воду попало более 10 тыс. баррелей углеводородов.