Природе — газ: в России хотят разрешить строить заправки в водоохранных зонах

В природоохранных зонах России планируют строить газовые заправки . Такую инициативу Минэнерго разослало в профильные ведомства для проработки, сказали «Известиям» в министерстве. Там отмечают, что проводят политику по стимулированию развития газозаправочной инфраструктуры. Но в Минприроды против такой меры. Экологи предупреждают о рисках загрязнения природных зон. Кроме того, такое нововведение может стать прикрытием для недобросовестного бизнеса — под видом использования земли под «чистые» заправки будут скупаться участки для других целей, опасаются эксперты.

Чисто на природе

В России предложили отменить запрет на строительство газовых заправок в границах водоохранных зон. Соответствующий законопроект разработало Российское газовое общество (РГО), Минэнерго разослало инициативу в профильные ведомства для проработки, рассказали «Известиям» в министерстве, подчеркнув, что проводят политику по стимулированию развития газозаправочной инфраструктуры.

— Фактически в населенных пунктах в условиях плотной городской застройки, вдоль автомобильных дорог и в местах размещения различных зон с особыми условиями использования территорий существует острый дефицит свободных земельных участков , — пояснили «Известиям» в РГО.

Подготовленный законопроект даст стимул к строительству новых автозаправочных станций и увеличению их численности в России, заключили в газовом обществе.

В Минприроды подтвердили получение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предусматривающего отмену запрета на строительство и реконструкцию автозаправочных станций и складов горюче-смазочных материалов, предназначенных для заправки транспорта природным газом, в границах водоохранных зон.

Природе — газ Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

В Минэнерго «Известиям» сообщали, что поддерживают все предложения, которые помогают развитию рынка газомоторного топлива. Но пока в России сравнительно немного газовых заправок — по итогам 2021 года в стране было 734 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), к концу 2022-го прогнозируется увеличение их числа до 892.

Чтобы воздух и водные ресурсы были чистыми, нужно не только развивать сеть таких заправок, но и всячески поощрять водителей ездить на метановых машинах, отметил руководитель проекта AGNKS.com Михаил Никулин. С технической точки зрения метановая заправка не производит выбросов, в ней исключены разливы бензина , пропана, дизельного топлива, добавил эксперт.

— Проект предусматривает не только меры по смягчению экологического законодательства, но и меры компенсирующего характера , такие как обязательное получение положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию строящейся заправки, — сказали в Минэнерго.

Будут учтены позиции других профильных органов исполнительной власти, в том числе ответственных за реализацию экологической политики, добавили в министерстве.

В Росприроднадзоре на запрос «Известий» не ответили.

Природе — газ Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Водоохранные зоны — территории, которые примыкают к береговой линии моря, реки, озера и других водных объектов. Это территории с особыми условиями защиты. Водный кодекс РФ запрещает размещение там отходов, химических веществ, движение и стоянку транспортных средств, строительство заправок, складов ГСМ и химикатов и т.д. Ширина водоохранной зоны зависит от протяженности водного объекта и составляет от 50 до 200 м от уреза воды, объяснил эксперт по водным объектам Совета Федерации РФ Сергей Маликов.

В России сейчас свыше 2 млн озер и около 2,5 млн рек, отметил зампредседателя общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин.

Законные риски

В Минприроды выступили против инициативы: по сути, газовые АЗС аналогичны заправкам нефтепродуктами. А сегодня такую деятельность осуществлять в водоохранных зонах запрещено , сказали в ведомстве.

Инициатива РГО может губительно сказаться не только на состоянии водоохранных зон по берегам водоемов, но и на качестве вод , в том числе в источниках питьевого водоснабжения, считает Андрей Нагибин.

— Важно сохранять принципиальную позицию по защите водоохранных зон: это вопрос состояния берегов, деградация которых (загрязнение, засорение, заиление) ведет к негативным последствиям для водоемов и всех экосистем, вопрос сохранения водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира, наконец, вопрос здоровья людей, — подчеркнул он.

Природе — газ Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Кроме того, нововведение может стать удобным прикрытием для тех, кто хочет завладеть охраняемыми природными территориями , считает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Установив небольшую заправку, можно будет пристроить к ней ресторан, магазины и прочее. Эта практика уже реализуется за рубежом, но в России на сегодня получить лицензию на такое строительство сложно, подчеркнул он.

Заправочные станции — это целые инфраструктурные объекты, в составе которых находятся мойки автомобилей, кафе, магазины, места отдыха водителей, уточнил Андрей Нагибин. Размещение станций неизбежно вызовет увеличение транспортной нагрузки, захламление берегов, неконтролируемый водозабор, загрязнение почв горюче-смазочными материалами и так далее, полагает он.

— Сама идея развития газомоторного транспорта как более экологичного заслуживает поддержки. Но чтобы избежать возможных экологических рисков, предложенная мера должна быть тщательно проработана с экспертным сообществом, — уверен председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Экологических рисков от самих газовых заправок нет: они исключают утечку топлива и попадание в водоемы. Риски дают именно дополнительные объекты, добавили в инвестиционной компании «Фридом Финанс». Если закон будет строго регулировать все эти нормы или в нем будет прописан запрет на строительство на таких заправках дополнительных коммерческих объектов, то экологии они не повредят, заключили аналитики.