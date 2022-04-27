Терпят отлагательств: в России хотят отсрочить сокращение парниковых выбросов
Реализация стратегии по сокращению выбросов парниковых газов может быть отложена на неопределенный срок, выяснили «Известия». В Минэнерго изучают возможность пересмотра параметров их снижения на фоне санкционной политики Запада, говорится в протоколе совещания рабочей группы по экологической политике от 30 марта (есть у «Известий»). Бизнес заявляет, что задачи стратегии могут быть невыполнимы на фоне роста издержек компаний и сложностей с доступом к зарубежным технологиям. Ряд игроков уже попросил у ведомства смягчения контроля за выбросами. Так, «Лукойл» предложил отменить их обязательную верификацию. Однако экологи против такого решения: страна может выполнить запланированные задачи, а пересмотр поставленных ранее целей негативно повлияет на качество жизни россиян и демотивирует бизнес.
Выбросов выбор
Снижение выбросов парниковых газов в России может быть отложено. В Минэнерго изучают возможность пересмотра целевых показателей Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Об этом говорится в протоколе совещания по экологической политике министерства от 30 марта (есть у «Известий»).
Утвержденная правительством стратегия предусматривает снижение выбросов страны к 2050 году на 910 млн т эквивалента углекислого газа и их сокращение на 60% по сравнению с уровнем 2019 года. Сегодня выбросы в РФ в среднем составляют около 2 млрд т парниковых газов в год, примерно 80% из этого объема приходится на сектор энергетики, сказал «Известиям» председатель Общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.
Некоторые компании уже попросили у Минэнерго смягчения контроля за выбросами, следует из протокола. Например, «Лукойл» предложил отменить их обязательную верификацию (начиная с 1 января 2023 года все предприятия с большими выбросами парниковых газов обязаны проходить оценку в специальных аккредитованных организациях и сдавать отчетность о выбросах), говорится в документе. «Татэнерго» также отметила, что необходимо разработать новые подходы к снижению выбросов без больших затрат и привлечения зарубежного оборудования, следует из протокола.
«Известия» направили запросы в энергетические и металлургические компании.
В «Т Плюс» поддерживают пересмотр показателей по выбросам, которые предполагалось достигнуть к 2050 году. По словам замгендиректора по производству и строительству, главного инженера компании Дениса Уланова, в текущих условиях они могут оказаться недостижимыми.
— Санкционное влияние скажется в первую очередь на иностранных технологиях и оборудовании. Потребуется время для того, чтобы их заменить отечественными аналогами. Поэтому сроки, необходимые для снижения выбросов российских компаний, также увеличатся, — отметил специалист.
Внешние ограничения могут оказать негативное влияние на достижение целей по сокращению выбросов парниковых газов, согласен статс-секретарь – вице-президент по правовому регулированию и правоприменению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Варварин.
— Избыточно амбициозные цели и обременительное углеродное регулирование могут привести к усугублению ситуации и развитию кризисов в различных областях: энергетике, продовольственной безопасности, поставках ключевых базовых товаров и т.п. Пересмотр целей по сокращению выбросов парниковых газов возможен по отдельным направлениям в связи с сокращением доступных финансовых ресурсов и технологий для реализации мер по декарбонизации экономики, — заявил представитель РСПП.
7 апреля страны G7 запретили инвестиции в ключевые секторы экономики России.
Политика сокращения парниковых газов использовалась западными странами для поддержания собственной конкурентоспособности, предполагалось введение односторонних пошлин на товары из стран, которые, по мнению Запада, недостаточно экологичны, напомнил «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
— По сути это был новый колониальный налог. Россия, поддерживая политику на интеграцию с Западом, до последнего встраивалась в эту систему. Но сейчас смысла ориентироваться на желания Запада больше нет. Оценивалось, что переход на зеленые технологии потребует от России затрат в 90 трлн рублей за 30 лет, — отметил эксперт.
Ранее Евросоюз обещал внедрить с 2023 года специальный углеродный налог, который должен взиматься с зарубежных производителей товаров, выпускающих их с нарушением европейских экологических требований, в том числе с чрезмерным выбросом парниковых газов. Как писали «Известия», введение ЕС углеродного сбора может стоить российским экспортерам около €3,6 млрд в год.
В Минприроды рекомендовали обратиться в Минэкономразвития. Там перенаправили запрос «Известий» в Минэнерго. При этом накануне первый замминистра ведомства Илья Торосов в интервью «Известиям» сообщал, что низкоуглеродная повестка в России остается долгосрочным трендом и вопрос не будет связан с текущей конъюнктурой.
В Минэнерго «Известиям» сказали, что вопросы в части изменения значений Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года находятся в ведении Минэкономразвития.
— В настоящий момент Минэнерго совместно с участниками энергетического рынка обсуждает возможность повышения доли ответственных технологий при осуществлении общегосударственной политики по снижению выбросов парниковых газов. Все предложения участников рынка, поступающие в министерство в установленном порядке, будут изучены, — отметили в ведомстве.
Демотиватор
Сегодняшнее беспокойство российского бизнеса, в том числе, крупнейших нефтяных компаний, связано с риском эмбарго ЕС на поставку нефти и газа из РФ и непредсказуемым курсом рубля, из-за чего крупным игрокам стало намного сложнее делать долгосрочные прогнозы, отметила ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.
Кроме того, если ЕС введет эмбарго, вопрос улавливания углеродного следа для российских нефтяников становится если не менее актуальной, то менее неотложной задачей, считает эксперт. Для отечественных нефтяных компаний сегодня было бы логичным сократить не самые актуальные расходы, связанные с улучшением ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление): в целом, можно прогнозировать снижение темпов сокращения выбросов в РФ на 2-3%, заключила Наталья Мильчакова.
Для крупнейших российских компаний тема ESG стала менее важной, согласен аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
— Ранее отчёты по устойчивому развитию были необходимым условием для привлечения акционерного и долгового капитала в западных странах, где экологическим метрикам уделяется особое внимание, — подчеркнул эксперт.
Сейчас же доступ на западные рынки капитала для компаний РФ фактически закрыт, а для внутренних инвесторов существуют намного более принципиальные вопросы, чем объём выбросов, добавил он.
В долгосрочной перспективе стратегические цели по сокращению выбросов парниковых газов в России следует оставить без изменений, считает Александр Закондырин. Повышение среднегодовых температур на территории страны идет более быстрыми темпами, чем в целом на планете, поэтому РФ заинтересована в достижении показателей стратегии, отметил эколог.
Как указывают данные ООН, последствиями изменения климата и повышения температур могут стать интенсивные пожары, тающие ледники, ураганы и скудные урожаи.
По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, к сожалению, многие представители бизнеса сегодня пытаются отменить важные меры, влияющие на качество жизни населения.
— Снижение выбросов — важная мера для улучшения окружающей среды, отказ от нее негативно скажется на жизни россиян. Необходимо внедрить российскую «зеленую» таксономию и собственный рынок квот на выбросы и продолжать мероприятия в этом направлении, — считает эксперт.
Климатическая повестка для населения сегодня не критична, поэтому пересмотр целевых показателей стратегии можно допустить, считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Но вот от обязательности верификации отчетности выбросов предприятий уходить не следует, это будет демотивировать бизнес, заключил он.