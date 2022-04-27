Терпят отлагательств: в России хотят отсрочить сокращение парниковых выбросов

Реализация стратегии по сокращению выбросов парниковых газов может быть отложена на неопределенный срок, выяснили «Известия». В Минэнерго изучают возможность пересмотра параметров их снижения на фоне санкционной политики Запада, говорится в протоколе совещания рабочей группы по экологической политике от 30 марта (есть у «Известий»). Бизнес заявляет, что задачи стратегии могут быть невыполнимы на фоне роста издержек компаний и сложностей с доступом к зарубежным технологиям. Ряд игроков уже попросил у ведомства смягчения контроля за выбросами. Так, « Лукойл» предложил отменить их обязательную верификацию. Однако экологи против такого решения: страна может выполнить запланированные задачи, а пересмотр поставленных ранее целей негативно повлияет на качество жизни россиян и демотивирует бизнес.

Выбросов выбор

Снижение выбросов парниковых газов в России может быть отложено. В Минэнерго изучают возможность пересмотра целевых показателей Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Об этом говорится в протоколе совещания по экологической политике министерства от 30 марта (есть у «Известий»).

Терпят отлагательств Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Утвержденная правительством стратегия предусматривает снижение выбросов страны к 2050 году на 910 млн т эквивалента углекислого газа и их сокращение на 60% по сравнению с уровнем 2019 года. Сегодня выбросы в РФ в среднем составляют около 2 млрд т парниковых газов в год, примерно 80% из этого объема приходится на сектор энергетики , сказал «Известиям» председатель Общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

Некоторые компании уже попросили у Минэнерго смягчения контроля за выбросами, следует из протокола. Например, «Лукойл» предложил отменить их обязательную верификацию (начиная с 1 января 2023 года все предприятия с большими выбросами парниковых газов обязаны проходить оценку в специальных аккредитованных организациях и сдавать отчетность о выбросах ), говорится в документе. «Татэнерго» также отметила, что необходимо разработать новые подходы к снижению выбросов без больших затрат и привлечения зарубежного оборудования, следует из протокола.

«Известия» направили запросы в энергетические и металлургические компании.

В «Т Плюс» поддерживают пересмотр показателей по выбросам, которые предполагалось достигнуть к 2050 году. По словам замгендиректора по производству и строительству, главного инженера компании Дениса Уланова, в текущих условиях они могут оказаться недостижимыми.

— Санкционное влияние скажется в первую очередь на иностранных технологиях и оборудовании. Потребуется время для того, чтобы их заменить отечественными аналогами. Поэтому сроки, необходимые для снижения выбросов российских компаний, также увеличатся, — отметил специалист.

Внешние ограничения могут оказать негативное влияние на достижение целей по сокращению выбросов парниковых газов, согласен статс-секретарь – вице-президент по правовому регулированию и правоприменению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Варварин.

— Избыточно амбициозные цели и обременительное углеродное регулирование могут привести к усугублению ситуации и развитию кризисов в различных областях: энергетике, продовольственной безопасности, поставках ключевых базовых товаров и т.п . Пересмотр целей по сокращению выбросов парниковых газов возможен по отдельным направлениям в связи с сокращением доступных финансовых ресурсов и технологий для реализации мер по декарбонизации экономики, — заявил представитель РСПП.

7 апреля страны G7 запретили инвестиции в ключевые секторы экономики России.

Политика сокращения парниковых газов использовалась западными странами для поддержания собственной конкурентоспособности, предполагалось введение односторонних пошлин на товары из стран, которые, по мнению Запада, недостаточно экологичны , напомнил «Известиям» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Терпят отлагательств Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— По сути это был новый колониальный налог. Россия, поддерживая политику на интеграцию с Западом, до последнего встраивалась в эту систему. Но сейчас смысла ориентироваться на желания Запада больше нет . Оценивалось, что переход на зеленые технологии потребует от России затрат в 90 трлн рублей за 30 лет, — отметил эксперт.

Ранее Евросоюз обещал внедрить с 2023 года специальный углеродный налог, который должен взиматься с зарубежных производителей товаров, выпускающих их с нарушением европейских экологических требований, в том числе с чрезмерным выбросом парниковых газов. Как писали «Известия», введение ЕС углеродного сбора может стоить российским экспортерам около €3,6 млрд в год.

В Минприроды рекомендовали обратиться в Минэкономразвития. Там перенаправили запрос «Известий» в Минэнерго. При этом накануне первый замминистра ведомства Илья Торосов в интервью «Известиям» сообщал, что низкоуглеродная повестка в России остается долгосрочным трендом и вопрос не будет связан с текущей конъюнктурой.

В Минэнерго «Известиям» сказали, что вопросы в части изменения значений Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года находятся в ведении Минэкономразвития.

— В настоящий момент Минэнерго совместно с участниками энергетического рынка обсуждает возможность повышения доли ответственных технологий при осуществлении общегосударственной политики по снижению выбросов парниковых газов. Все предложения участников рынка, поступающие в министерство в установленном порядке, будут изучены, — отметили в ведомстве.

Демотиватор

Сегодняшнее беспокойство российского бизнеса, в том числе, крупнейших нефтяных компаний, связано с риском эмбарго ЕС на поставку нефти и газа из РФ и непредсказуемым курсом рубля, из-за чего крупным игрокам стало намного сложнее делать долгосрочные прогнозы , отметила ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Кроме того, если ЕС введет эмбарго, вопрос улавливания углеродного следа для российских нефтяников становится если не менее актуальной, то менее неотложной задачей , считает эксперт. Для отечественных нефтяных компаний сегодня было бы логичным сократить не самые актуальные расходы, связанные с улучшением ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление): в целом, можно прогнозировать снижение темпов сокращения выбросов в РФ на 2-3%, заключила Наталья Мильчакова.

Для крупнейших российских компаний тема ESG стала менее важной, согласен аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

— Ранее отчёты по устойчивому развитию были необходимым условием для привлечения акционерного и долгового капитала в западных странах, где экологическим метрикам уделяется особое внимание , — подчеркнул эксперт.

Сейчас же доступ на западные рынки капитала для компаний РФ фактически закрыт, а для внутренних инвесторов существуют намного более принципиальные вопросы, чем объём выбросов, добавил он.

В долгосрочной перспективе стратегические цели по сокращению выбросов парниковых газов в России следует оставить без изменений , считает Александр Закондырин. Повышение среднегодовых температур на территории страны идет более быстрыми темпами, чем в целом на планете, поэтому РФ заинтересована в достижении показателей стратегии , отметил эколог.

Как указывают данные ООН, последствиями изменения климата и повышения температур могут стать интенсивные пожары, тающие ледники, ураганы и скудные урожаи.

Терпят отлагательств Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрия Гусева, к сожалению, многие представители бизнеса сегодня пытаются отменить важные меры, влияющие на качество жизни населения.

— Снижение выбросов — важная мера для улучшения окружающей среды, отказ от нее негативно скажется на жизни россиян. Необходимо внедрить российскую «зеленую» таксономию и собственный рынок квот на выбросы и продолжать мероприятия в этом направлении, — считает эксперт.